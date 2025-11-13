Adele debutta al cinema diretta da Tom Ford. Il cast di Cry to Heaven

Il nuovo dramma di Tom Ford ambientato in Italia entrerà in fase di riprese a gennaio per essere pronto per la seconda metà del 2026. Il progetto, completamente finanziato dal regista, vede il ritorno sul set di Colin Firth e Aaron Taylor-Johnson, già diretti da lui. La cantante di Skyfall è la vera sorpresa

Cry to Heaven, che da noi arriverà come Un grido fino al cielo (titolo fedele alla traduzione italiana del romanzo omonimo di Anne Rice di cui il film è l'adattamento), era già una delle nuove produzioni cinematografiche più attese.

Ora che Deadline, ha svelato in esclusiva i nomi che compongono il cast stellare, il film ha tutta l'attenzione degli appassionati di cinema ma anche di musica.

Nel gruppo di nomi anticipati online spicca quello di Adele che è alla vigilia di una nuova avventura. La cantante plurivincitrice del Grammy avrà un ruolo nel dramma di Tom Ford che ha richiamato anche le star che hanno contribuito al successo dei suoi primi due film: Colin Firth, protagonista premiato con la Coppa Volpi di A Single Man, e Aaron Taylor-Johnson, vincitore del Golden Globe per Animali notturni.

Il cast: Adele, Paul Bettany, Colin Firth e gli altri Tom Ford ha deciso di autofinanziare completamente il suo nuovo film per assicurarsi che il progetto, attualmente in fase di pre-produzione tra Londra e Roma, sarà realizzato completamente alle sue condizioni.

Uno dei nodi principali per il regista statunitense, che ha alle spalle una lunga carriera di successo nel mondo della moda, era il cast che, ad oggi, conta la presenza di vecchie conoscenze della sua filmografia e new entry di richiamo.

Adele, in pausa dal palcoscenico dopo stagioni di tour ininterrotte, sicuramente richiamerà parecchia attenzione sulla produzione dal momento che, dagli esordi, si è dedicata quasi esclusivamente alla musica.

Non facciamo fatica a immaginare che la scelta della cantautrice britannica è legata anche alla natura della storia che è ambientata nel mondo della lirica italiana del 1700.

Torneranno sul set anche Colin Firth ed Aaron Taylor-Johnson e accanto a loro il cast brilla per quantità di nomi importanti. Ci saranno Nicholas Hoult, richiestissimo già prima di Superman di James Gunn, Paul Bettany, George MacKay, Ciarán Hinds ed Hunter Schafer.

Nel cast è stato convocato anche Owen Cooper, star rivelazione della serie Adolescence, presto sullo schermo anche in Cime Tempestose.

Gli altri nomi, per ora resi noti dalla fonte sono: Mark Strong, Daniel Quinn-Toye, Josephine Thiesen, Thandiwe Newton, Theodore Pellerin, Daryl McCormack, Cassian Bilton e Hauk Hannemann.