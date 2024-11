Pausa per Adele, la cantante si ferma per pensare alla famiglia

Terminata la lunga residenza a Las Vegas, la cantante londinese, 36 anni, ha annunciato che vuole fermarsi per un periodo di tempo indeterminato, prendendo un po’ di tempo per sé, per suo figlio e per il suo compagno, prossimo a diventare il suo secondo marito. Ma l’artista ammette che la sua decisione le causa un certo timore. Non si tratta certo della prima volta che fa un annuncio simile



Adele annuncia ufficialmente che si fermerà per ritirarsi per un po’ a vita privata, pensando a se stessa e alla sua famiglia. La star inglese, che è una superstar mondiale della musica, rivela però che questa sua decisione non è priva di preoccupazioni: “Non so che farò, ammetto che ho paura”, queste le parole della cantante inglese.

Non è una novità che Adele non si trovi molto a suo agio con la dimensione pubblica, specialmente per quanto riguarda i concerti dal vivo. Correva l’anno 2016 quando l'artista confessò che lo stress da palcoscenico la stava devastando, motivo per cui annunciò uno stop che, secondo la stampa inglese, sarebbe potuto durare anche dieci anni. “Voglio seguire la crescita di mio figlio”, aveva detto Adele allora. Invece quello stop decennale alla fine non si è rivelato veritiero, tuttavia pure lo scorso inverno la musicista è stata costretta a prendersi una pausa a causa della salute delle sue corde vocali, messe a dura prova dagli innumerevoli concerti.

Adesso Adele annuncia l’ennesimo stop per quanto riguarda i concerti, probabilmente causato dall’inevitabile stress generato dalla sua lunga residenza al Colosseum Theatre del Caesars Palace di Las Vegas.

L’ugola d’oro britannica ha dovuto tenere lì la bellezza di cento esibizioni, con una residenza davvero estenuante che si è conclusa nel weekend appena passato, quello del 23 e 24 novembre 2024. Dopo l’ultimo show, Adele annunciato ai suoi fan quanto segue: “È stato meraviglioso e mi mancherà terribilmente, e mi mancherete terribilmente voi. Non so quando vorrò esibirmi di nuovo”.



C’erano già stati numerosi segnali

La cantante londinese, 36 anni, aveva già mandato numerosi segnali qualche mese fa, quando più volte ha affermato che i suoi programmi prevedevano “una lunga pausa”.

Nell’ultimo show a Las Vegas è stata ancora più esplicita: “Non farò nient’altro. In realtà ho moltissima paura circa il futuro. Al momento non ho nessun progetto”. A peggiorare il quadro è stata anche l’apparizione a un suo concerto della sua eroina musicale, Céline Dion. “Ho pianto per una settimana intera”, ha confessato allora Adele. “È stato un momento che ha chiuso il cerchio per me, perché lei è l’unico motivo per cui volevo essere qui”.

Dopo l’incontro inaspettato con Dion, Adele ha raccontato sui social ciò che provava sui social. “Le parole non riusciranno mai a riassumere quello che significhi per me, o quello che significa la tua venuta al mio show, per non parlare di come mi sono sentita nel vederti di nuovo nel tuo palazzo con la tua bellissima famiglia”, queste le parole di Adele condivise sul suo profilo di Instagram e dirette proprio a Céline Dion.

Nel suo omaggio con dedica al suo mito musicale di sempre, la cantante londinese ha quindi voluto ricordare come il Colosseum Theatre sia stato costruito proprio per ospitare la residency della cantante canadese, durata dal 2003 al 2007.

Un momento intenso per lei anche sul piano privato Adele è inoltre in un momento intenso anche a livello di sfera privata, dato che sposerà presto il noto procuratore sportivo Paul Rich. E il suo pensiero chiaramente va sempre al figlio dodicenne Angelo, ha avuto dal primo marito Simon Konecki, da cui si è separata nel 2019. L’artista ha inoltre sempre ammesso a se stessa e a tutti quanti di soffrire di una sorta di "panico da palcoscenico", quindi l’idea di esibirsi dal vivo di fronte a così tante persone come quelle che un concerto di Adele raduna è per lei sempre fonte di enorme stress.

La sua dedizione e il suo senso di colpa nei confronti del pubblico, però, la portano sempre a cercare di sopportare quel carico emotivo, una condizione che la fa stare perennemente in bilico tra gioia e instabilità emotiva.

“Non potrei mai pensare di cantare in playback davanti a voi, non l’ho mai fatto e non riesco nemmeno a pensarlo”, scrisse sui social nel 2017 dopo l’ennesimo problema alle corde vocali, spiegando ai fan che mai avrebbe scelto la via facile del playback.

Ha scritto "the end" "The end", queste le parole eloquenti da lei scritte sui social dopo l'ultimo live, pubblicando una serie di foto del concerto e del team che l'ha sostenuta nei suoi show a Las Vegas. Ma chissà se, come ogni volta, tra un paio di mesi invece tornerà sui suoi passi e soprattutto sulle sue note. I fan chiaramente lo sperano, anche se innanzitutto sta a cuore a tutti quanti la salute, sia fisica che mentale, dell'amata Adele.