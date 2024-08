Adele canta Set Fire to the Rain sotto il diluvio a Monaco. VIDEO

Il 14 agosto, durante la residency alla Messe Arena di Monaco di Baviera, Adele ha cantato sotto il diluvio, che è stato reso ancora più spettacolare dai giochi pirotecnici sul palco. Gli 80 mila fan presenti, coperti da impermeabili, hanno ascoltato prima il brano Oh My God, tratto dal suo ultimo album 30, e hanno poi ricevuto una promessa: “Se smette di piovere quando faccio Set Fire To the Rain, diventerò dannatamente furiosa”, ha detto la cantante, che nel frattempo ha indossato un paio di scarpe da ginnastica per evitare di scivolare. “Togliete la vostra camera fotografica dalle mie scarpe da ginnastica”, ha scherzato con il pubblico. “Chi ha appena detto belle scarpe? Smettetela di prendermi in giro”.