Bruno Mars in concerto a Milano, seconda data a San Siro

Dopo quasi 10 anni dallo straordinario successo del 24K Magic World Tour nel 2017, ora il nuovo The Romantic Tour di Bruno Mars sarà il primo tour da headliner della superstar globale vincitore di numerosi Grammy Awards . Sarà inoltre il primo tour mondiale negli stadi dell’artista da headliner e comprenderà quasi 40 date tra Nord America, Europa e Regno Unito, diventando uno dei più grandi appuntamenti live globali dell’anno. The Romantic Tour prenderà il via il 10 aprile all’Allegiant Stadium di Las Vegas, e porterà l’energia travolgente di Mars nelle principali città del mondo, comprese Houston, Atlanta, Chicago, Toronto, Parigi, Amsterdam, Milano, Denver, Miami e molte altre. Nel corso del tour, l’artista sarà protagonista di alcuni dei palchi più iconici al mondo, con date consecutive al Rogers Stadium di Toronto, al Wembley Stadium di Londra, al MetLife Stadium nel New Jersey e al SoFi Stadium di Los Angeles. In tutte le date, l’artista nove volte vincitore di Grammy Awards e collaboratore dei Silk Sonico Anderson .Paak in veste di DJ Pee Wee accompagnerà Mars. Gli opening act includeranno anche Victoria Monét, RAYE e Leon Thomas in alcune tappe selezionate. A Milano la special guest del concerto sarà Victoria Monét insieme ad Anderson .Paak.

IL NUOVO SINGOLO I JUST MIGHT E IL NUOVO ALBUM THE ROMANTIC

Il 27 febbraio Bruno Mars pubblicherà il nuovo album The Romantic, il quarto solista dopo il disco 24K Magic del 2016, che l’aveva consacrato come una delle icone pop più influenti della sua generazione. Intanto, il 9 gennaio è uscito il nuovo singolo I Just Might. Negli anni, l’artista ha dominato le classifiche globali, recentemente con il singolo Die With a Smile in collaborazione con Lady Gaga, pluripremiato ai Grammy Awards e diventato il brano che ha raggiunto con la maggiore rapidità un miliardo di stream su Spotify. La canzone ha inoltre dominato la classifica Billboard Global 200 con un record di 18 settimane. I fenomeni mondiali includono anche il brano APT. con ROSÉ, che Apple Music ha incoronato come la canzone più riprodotta a livello globale nel 2025. Il singolo ha inoltre conquistato sia 19 settimane al primo posto della Billboard Global Excl. U.S. Chart, sia 12 settimane in vetta alla Billboard Global 200, ha vinto anche il premio Canzone dell’anno agli MTV Video Music Awards 2025 e ha ottenuto tre candidature alla 68ª edizione dei Grammy Awards. Nel gennaio 2025, poi, Bruno Mars è diventato il primo artista nella storia di Spotify a superare i 150 milioni di ascoltatori mensili, mentre dal 2026 ha raggiunto almeno sette singoli RIAA Diamante, compreso Just the Way You Are, che oggi risulta il brano più certificato di sempre con 21x Platino. L’album di debutto, Doo-Wops & Hooligans, resta inoltre l’album di un artista solista maschile con la più lunga permanenza nella classifica Billboard 200, con oltre 345 settimane in classifica.