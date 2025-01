Bruno Mars è il primo a superare 150 milioni di ascoltatori su Spotify

Bruno Mars concorrerà ai Grammy Awards 2025 per due statuette: Song of the Year e Best Pop Duo/Group Performance per Die with a Smile con Lady Gaga

Dall’affermazione con il singolo di debutto Just the Way You Are ai brani più recenti, nel corso degli anni Bruno Mars si è affermato come uno degli artisti più incisivi e rivoluzionari del panorama discografico internazionale. Ricordiamo alcuni grandi successi: Marry You, Locked Out of Heaven e Treasure.