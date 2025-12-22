festival di sanremo 2026, al via la vendita dei biglietti

È iniziata la corsa ai biglietti per assistere al Festival di Sanremo 2026, in programma al Teatro Ariston da martedì 24 a sabato 28 febbraio con la conduzione di Carlo Conti. Come diffuso dall’ufficio stampa Rai, oggi, lunedì 22 dicembre, Vivaticket, società incaricata della vendita dei biglietti, ha dato il via alla fase di registrazione, possibile fino alle ore 18.00 dell’8 gennaio. Gli utenti potranno registrarsi inserendo i dati richiesti e indicando il giorno e il settore del Teatro per il quale vorrebbero acquistare un biglietto.

Dopo questa prima fase, gli iscritti riceveranno un'e-mail tra il 15 gennaio e il 3 febbraio. Gli utenti selezionati, in modo casuale, otterranno tutte le informazioni sulle tempistiche e le modalità di acquisto. Ogni utente potrà acquistare un massimo di due biglietti. Il regolamento completo è disponibile sul sito di Vivaticket.