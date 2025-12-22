Festival di Sanremo 2026, al via la fase di registrazione per l'acquisto dei bigliettiMusica
La 76esima edizione della kermesse musicale si svolgerà da martedì 24 a sabato 28 febbraio al Teatro Ariston. Alla conduzione Carlo Conti. Aperta la fase di registrazione per l’acquisto dei biglietti
Al via la registrazione per la fase di selezione di acquisto dei biglietti della 76esima edizione del Festival di Sanremo, in programma da martedì 24 a sabato 28 febbraio. Vivaticket ha pubblicato il regolamento. Ogni utente selezionato potrà acquistare un massimo di due biglietti.
È iniziata la corsa ai biglietti per assistere al Festival di Sanremo 2026, in programma al Teatro Ariston da martedì 24 a sabato 28 febbraio con la conduzione di Carlo Conti. Come diffuso dall’ufficio stampa Rai, oggi, lunedì 22 dicembre, Vivaticket, società incaricata della vendita dei biglietti, ha dato il via alla fase di registrazione, possibile fino alle ore 18.00 dell’8 gennaio. Gli utenti potranno registrarsi inserendo i dati richiesti e indicando il giorno e il settore del Teatro per il quale vorrebbero acquistare un biglietto.
Dopo questa prima fase, gli iscritti riceveranno un'e-mail tra il 15 gennaio e il 3 febbraio. Gli utenti selezionati, in modo casuale, otterranno tutte le informazioni sulle tempistiche e le modalità di acquisto. Ogni utente potrà acquistare un massimo di due biglietti. Il regolamento completo è disponibile sul sito di Vivaticket.
Stando a quanto riportato da Cosmopolitan, i prezzi dei biglietti dovrebbero essere compresi tra i 132 euro per un posto in galleria in una delle prime quattro serate agli 875 euro per assistere alla finale direttamente dalla platea. Questi i prezzi:
- platea (dalla prima alla quarta serata): 240 euro
- platea (serata finale): 875 euro
- galleria (dalla prima alla quarta serata): 132 euro
- galleria (serata finale): 430 euro
- abbonamento platea per cinque serate: 1.835 euro
- abbonamento galleria per cinque serate: 958 euro
La 76esima edizione della kermesse musicale vedrà alla conduzione Carlo Conti. Annunciata la presenza di Gianluca Gazzoli durante le sfide dei quattro artisti in gara nella sezione delle Nuove Proposte, ovvero Angelica Bove, il trio formato da Blind, El Ma e Soniko, Mazzariello e Nicolò Filippucci. Ema Stokholma, Carolina Rey e Manola Moslehi alla guida del PrimaFestival. In gara trenta Big (FOTO), al momento massimo riserbo sugli ospiti
Domenica 14 dicembre i trenta Big hanno preso parte all’appuntamento di Sarà Sanremo. Gli artisti hanno finalmente svelato i titoli delle canzoni in gara alla settantaseiesima edizione del Festival di Sanremo, in programma da martedì 24 a sabato 28 febbraio con la conduzione di Carlo Conti