Marracash, la scaletta dei concerti 2025 nei palazzetti

Il king del rap è attualmente impegnato con la tournée nei palazzetti. Nelle prossime settimane l’artista sarà in concerto a Milano, Roma, Padova e infine Torino con lo show in programma il 20 dicembre all’Inalpi Arena
È in corso la nuova acclamata tournée di Marracash. Nelle prossime settimane il rapper sarà a Milano, Roma, Padova e Torino. Ecco le canzoni che potrebbero essere proposte negli show in programma.
marracash in tour, la possibile scaletta
Reduce dal successo straordinario della tournée negli stadi, Marracash sta portando la sua musica sui palchi dei palazzetti di numerose città italiane. L’artista ha dichiarato sul suo profilo Instagram: “Il live degli stadi torna nei palazzetti per chiudere alla grande un anno magico e celebrare come si deve la trilogia partita nel 2019”.
Il 28 novembre Marracash ha dato il via al tour dal palco del PalaSele di Eboli. Ora, attesa per i prossimi spettacoli in scena a Milano, Roma, Padova e Torino con lo show finale in programma il 20 dicembre all’Inalpi Arena. Ecco il calendario completo dei concerti:
- 9 dicembre, Milano - Unipol Forum - SOLD OUT
- 10 dicembre, Milano - Unipol Forum
- 12 dicembre, Roma - Palazzo dello Sport - SOLD OUT
- 13 dicembre, Roma - Palazzo dello Sport - SOLD OUT
- 17 dicembre, Padova - Kioene Arena - SOLD OUT
- 20 dicembre, Torino - Inalpi Arena
L'artista ha condiviso alcuni frammenti della prima data del tour in un post pubbicato sull'account Instagram che vanta oltre 2.400.000 follower scrivendo: "Il tour è ufficialmente iniziato!".
Al momento il king del rap non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulle scalette dei prossimi spettacoli, attesi ovviamente le canzoni tratte dagli album della trilogia discografica formata da Persona del 2019, Noi, loro, gli altri del 2021 ed È finita la pace del 2024. Stando a quanto riportato da Setlist, queste le canzoni eseguite al concerto del 28 novembre a Eboli:
- POWER SLAP
- GLI SBANDATI HANNO PERSO
- VITTIMA
- SALVADOR DALÌ
- SPORT - I MUSCOLI
- G.O.A.T. - IL CUORE
- BODY PARTS - I DENTI
- BASTAVANO LE BRICIOLE
- 15 PIANI
- FACTOTUM
- LAUREA AD HONOREM
- PENTOTHAL
- IO
- DUBBI
- MADAME - L'ANIMA
- NEMESI
- QUALCOSA IN CUI CREDERE - LO SCHELETRO
- CRASH
- LORO
- COSPLAYER
- POCO DI BUONO - IL FEGATO
- È FINITA LA PACE
- CRAZY LOVE
- CRUDELIA - I NERVI
- NIENTE CANZONI D'AMORE
- LEI
- BRAVI A CADERE - I POLMONI
- NULLA ACCADE
- ∞ LOVE
- HAPPY END
- 64 BARRE DI PAURA
Dopo la fine della tournée negli stadi, il rapper ha raccontato: “Questo tour negli stadi è finito e già mi manca. Non solo per l’amore del pubblico, l’adrenalina del palco, le luci, le folle e i fuochi. Mi manca in maniera esistenziale. Tutti i miei dubbi, le mie incertezze, le cose della vita che non capisco, spariscono quando inizia un tour. Tutto acquista un senso. Una squadra di persone (numerosissima quest’anno) che lavora con passione a un obiettivo comune. Sacrificio, disciplina, routine, talenti, entusiasmo, dedizione, amore. E il risultato lo vedi la sera stessa! Tutte le sere! Tutto questo ridà un senso al caos della mia vita. Rimette assieme i pezzi, è più forte di qualsiasi medicina o terapia”.
In seguito, l’artista ha aggiunto: “Grazie a tutte le persone che hanno lavorato con me e mi hanno accompagnato in questo viaggio, siete sempre più famiglia. E grazie a voi che venite alle date e cantate a squarciagola, siete uno spettacolo nello spettacolo”.
