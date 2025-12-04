Elodie, la possibile scaletta del concerto a Roma

Spettacolo

Negli ultimi anni, sempre più star hanno scelto di mostrarsi sui social senza trucco, abbracciando con orgoglio la bellezza naturale. Bianca Balti, ad esempio, ha condiviso delle sue foto senza nascondere i segni della sua malattia, trasformando la vulnerabilità in forza. Anche Elodie e Chiara Ferragni alternano look acqua e sapone a make-up da passerella. E oltre oceano, artiste come Rihanna, Dua Lipa e Natalie Portman hanno fatto del no make-up un simbolo di autenticità