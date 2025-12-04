Offerte Sky
Elodie, la possibile scaletta del concerto a Roma

Musica

Matteo Rossini

©Getty

A maggio Elodie ha pubblicato il nuovo album Mi ami mi odi, certificato disco d’oro, contenente la canzone Dimenticarsi alle 7 presentata sul palco del Teatro Ariston alla 75esima edizione del Festival di Sanremo

Ultimo appuntamento con la tournée nei palazzetti. Il 6 dicembre Elodie (FOTO) saluterà il pubblico dal palco del Palazzo dello Sport di Roma, ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

elodie a roma, la possibile scaletta

Sabato 6 dicembre la popstar si esibirà al Palazzo dello Sport per lo show conclusivo del suo tour. Dopo il concerto all’Inalpi Arena di Torino, la voce di Tribale approderà a Roma. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato informazioni sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi successi più amati e i brani tratti dall’ultimo album Mi ami mi odi. Queste le canzoni eseguite al concerto allo stadio San Siro di Milano nel giugno di quest’anno:

 

Apertura

  • Tribale
  • Black Nirvana
  • Guaranà / Hung Up | Feel Love
  • La coda del diavolo

Atto primo: Audace

  • Intro
  • Odio amore chimico / 1 ora / Di nuovo
  • Mi ami mi odi
  • Cuore nero / Anche stasera
  • Ok respira
  • Folle città (con Achille Lauro)
  • Rolls Royce (con Achille Lauro)
  • America (con Gianna Nannini)

Atto secondo: Galattica

  • Andromeda
  • Vertigine
  • Niente canzoni d’amore
  • Feeling
  • Pensare male
  • Purple in the Sky
  • Nina Kraviz Set

Atto terzo: Erotica

  • Pop porno
  • Red light
  • Ascendente
  • Elle
  • Strobo
  • Euphoria
  • Lontano da qui
  • A fari spenti

Atto quarto: Magnetica

  • Tutta colpa mia
  • Due
  • Dimenticarsi alle 7

Encore

  • Hold On / Pazza musica
  • Ciclone / Chiamo io chiami tu (con Gaia)
  • Margarita
  • Bagno a mezzanotte

A inizio maggio Elodie ha pubblicato il nuovo album Mi ami mi odi, certificato disco d’oro, contenente la canzone Dimenticarsi alle 7 presentata sul palco del Teatro Ariston in occasione della 75esima edizione del Festival di Sanremo. L’artista vanta quattro partecipazioni in gara: nel 2017 con Tutta colpa mia, nel 2020 con Andromeda e nel 2023 con Due. Quest’estate Elodie ha dominato le classifiche estive con il brano Yakuza in collaborazione con Sfera Ebbasta (FOTO).

Elodie è tra le artiste più amate della scena pop e non solo. Parallelamente alla carriera nel mondo della musica, l’artista ha debuttato anche sul grande schermo. Quest’anno Elodie ha vinto il Nastro d’Argento come Miglior attrice non protagonista per la pellicola Fuori di Mario Martone. Riconoscimento condiviso con Matilda De Angelis. Nel 2022 la voce di Bagno a mezzanotte ha recitato nel film Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa vincendo il David di Donatello per la Migliore canzone originale grazie a Proiettili (ti mangio il cuore) con Joan Thiele.

