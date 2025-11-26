Andrea Iannone su Elodie: "È stata il sole in un momento difficile della mia vita"Spettacolo
Il pilota ha parlato del suo amore con la cantante e di come lei sia stata fondamentale per superare un momento particolamente buio a livello personale. "Ci supportiamo tanto. Mi riempie di felicità"
Andrea Iannone ed Elodie, insieme dal 2022, sono una delle coppie più solide in circolazione, al centro dell'attenzione dei media fin dall'inizio della loro relazione e seguiti dai rispettivi fan, appartenenti al mondo dello sport e dello spettacolo.
Il pilota è tornato a parlare del suo amore per la cantante e attrice al microfono del podcast di Gianluca Gazzoli "Passa dal BSMT".
Nella sua intervista-chiacchierata di oltre 90 minuti - da vedere e riascoltare anche nel video in basso caricato su Youtube - Iannone si è soffermato a lungo a discutere i dettagli del legame con la compagna aprendosi sui sentimenti che prova per lei dal primo giorno.
L'amore di Elodie l'ha aiutato a superare i momenti più difficili della sua vita. "Lei è stata l’alba, l’arrivo del sole", ha detto durante l'intervista.
Iannone, con Elodie è tornata la luce
L'amore tra Elodie ed Andrea Iannone fa sognare i fan e i dettagli venuti fuori dall'intervista del pilota motociclistico con Gazzoli, conduttore di quest'anno di "Sanremo Giovani", fornisce nuovi spunti per immaginare il tipo di legame che unisce la popstar e volto del grande schermo con lo sportivo.
Iannone ha descritto le difficoltà che hanno accompagnato la sua carriera in anni recenti. L'incontro con Elodie è avvenuto quando lui era fermo, entrambi si trovavano in Puglia.
All'inzio lei era in un'altra relazione e per qualche tempo sono stati molto amici. Poi la scintilla è scoccata definitivamente, in Sardegna. Da allora Iannone ed Elodie sono inseparabili e insieme hanno affrontato tante difficoltà, sempre sotto l'occhio vigile dei media e dei fan.
La privacy è un tasto dolente per entrambi: sia lui che Elodie sono seguitissimi e non è facile per loro godersi una cena in un ristorante senza ritrovarsi nell'obiettivo di uno smartphone. A qusta situazione ci hanno fatto l'abitudine: per il pilota le difficoltà sono state altre.
Iannone racconta di come Elodie l'abbia tirato fuori da un momento buio, con la sua vicinanza e il suo amore. "In un momento complesso lei è stata l’alba, l’arrivo del sole. Da lì in poi è tornata la luce, sono iniziate a girare tutte le cose", ha detto il pilota che ha aggiunto che lui ed Elodie sono stati un incastro perfetto.
Leggi anche
Andrea Iannone ed Elodie, com'è nata la loro relazione
Il supporto reciproco costante
Iannone si è soffermato a raccontare nei particolari quanto lui ed Elodie si supportino a vicenda. "Elo mi supporta in una maniera sconfinata, incredibile", ha detto il pilota al microfono che ha raccontato poi le sue esperienze come spettattore speciale delle date di Elodie sul palco.
A San Siro, dopo averla salutata dietro le quinte, è sceso tra la folla e si è emozionato nel vedere quanto affetto lei riceva da parte dei fan.
Iannone descrive la fidanzata come una persona che si impegna tantissimo nei suoi progetti.
Nella chiacchierata a tutto tondo, nella quale chiaramente i suoi trascorsi e i suoi progetti sportivi sono stati il focus principale, Andrea Iannone ha parlato della sua vita privata, delle sue storie d'amore passate, della sua inesperienza, degli errori fatti da cui ha imparato per affrontare con serenità la sua storia attuale.
Con Elodie è geloso? Iannone non si definisce una persona gelosa. La gelosia, dice, nasce dall'altro, da come si rapporta con le altre persone. Si tratta di una linea sottile e lui sta molto attento a non superarla.
Leggi anche
Elodie e Andrea Iannone, vacanze d'amore in Salento
PH Kimberley Ross
Elodie in concerto a Napoli, i look dello show allo Stadio Maradona
Magnetica, Erotica, Galattica, Audace. Elodie è un'esplosione di anime ed identità nel Live Show 2025 che l'ha portata sui palchi degli stadi di Milano e di Napoli davanti a decine di migliaia di fan. Per la notte allo Stadio Diego Armando Maradona, dove si esibisce come prima donna della storia dell'iconico palco, la cantante ripropone lo stile su misura studiato per il viaggio attraverso i suoi successi aggiungendo note di colore azzurro che entusiasmano in pubblico locale A cura di Vittoria Romagnuolo