Andrea Iannone ed Elodie , insieme dal 2022, sono una delle coppie più solide in circolazione, al centro dell'attenzione dei media fin dall'inizio della loro relazione e seguiti dai rispettivi fan, appartenenti al mondo dello sport e dello spettacolo. Il pilota è tornato a parlare del suo amore per la cantante e attrice al microfono del podcast di Gianluca Gazzoli "Passa dal BSMT". Nella sua intervista-chiacchierata di oltre 90 minuti - da vedere e riascoltare anche nel video in basso caricato su Youtube - Iannone si è soffermato a lungo a discutere i dettagli del legame con la compagna aprendosi sui sentimenti che prova per lei dal primo giorno. L'amore di Elodie l'ha aiutato a superare i momenti più difficili della sua vita. " Lei è stata l’alba , l’arrivo del sole ", ha detto durante l'intervista.

Iannone, con Elodie è tornata la luce

L'amore tra Elodie ed Andrea Iannone fa sognare i fan e i dettagli venuti fuori dall'intervista del pilota motociclistico con Gazzoli, conduttore di quest'anno di "Sanremo Giovani", fornisce nuovi spunti per immaginare il tipo di legame che unisce la popstar e volto del grande schermo con lo sportivo.

Iannone ha descritto le difficoltà che hanno accompagnato la sua carriera in anni recenti. L'incontro con Elodie è avvenuto quando lui era fermo, entrambi si trovavano in Puglia.

All'inzio lei era in un'altra relazione e per qualche tempo sono stati molto amici. Poi la scintilla è scoccata definitivamente, in Sardegna. Da allora Iannone ed Elodie sono inseparabili e insieme hanno affrontato tante difficoltà, sempre sotto l'occhio vigile dei media e dei fan.

La privacy è un tasto dolente per entrambi: sia lui che Elodie sono seguitissimi e non è facile per loro godersi una cena in un ristorante senza ritrovarsi nell'obiettivo di uno smartphone. A qusta situazione ci hanno fatto l'abitudine: per il pilota le difficoltà sono state altre.

Iannone racconta di come Elodie l'abbia tirato fuori da un momento buio, con la sua vicinanza e il suo amore. "In un momento complesso lei è stata l’alba, l’arrivo del sole. Da lì in poi è tornata la luce, sono iniziate a girare tutte le cose", ha detto il pilota che ha aggiunto che lui ed Elodie sono stati un incastro perfetto.