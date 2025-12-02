Subsonica, annunciati 4 concerti per festeggiare 30 anni di carriera

Cieli su Torino 96-26 sarà una grande festa per celebrare trent’anni di carriera. Annunciati quattro concerti unici, una mostra, dj set ed eventi. In programma martedì 31 marzo, mercoledì 1°, venerdì 3 e sabato 4 aprile 2026 a Torino

Quattro concerti speciali e iniziative che attraverseranno la città di Torino per festeggiare i primi trent’anni di carriera. I Subsonica hanno annunciato l’evento Cieli su Torino 96-26 in programma il 31 marzo, il 1°, il 3 e il 4 aprile del prossimo anno. Il gruppo ha dichiarato: “Stiamo studiando percorsi sonori, per farvi attraversare luoghi simbolici della nostra avventura, immersi tra le canzoni, le storie, gli aneddoti”.

subsonica, grande festa per i 30 anni di carriera A poche settimane dall’uscita del nuovo singolo Radio Mogadiscio, i Subsonica hanno annunciato una grande festa per i trent’anni di carriera. Il gruppo ha svelato i primi dettagli di Cieli su Torino 96-26, in programma martedì 31 marzo, mercoledì 1°, venerdì 3 e sabato 4 aprile 2026. Al centro quattro appuntamenti live con scalette uniche alle OGR Torino che permetteranno di rivivere tre decenni di musica e conoscere il nuovo album in arrivo prossimamente. Annunciati anche dj set, eventi e una mostra che racconteranno la città attraverso la storia del gruppo formato da Samuel, Max Casacci, Boosta, Ninja e Vizio. I Subsonica hanno dichiarato: “Come avrete intuito nel prossimo 2026 festeggeremo i nostri primi trent'anni. Un traguardo che non avremmo mai immaginato. Per farlo abbiamo pensato di proporvi qualcosa di completamente diverso dal solito, proprio dove tutto è iniziato: nella nostra Torino”. Il gruppo ha aggiunto: “Stiamo studiando percorsi sonori, per farvi attraversare luoghi simbolici della nostra avventura, immersi tra le canzoni, le storie, gli aneddoti. Faremo le cose piuttosto in grande”. Approfondimento Subsonica, ecco il nuovo singolo Radio Mogadiscio: testo e significato

I Subsonica hanno dichiarato: “La nostra storia, a partire dalle sue origini, è inseparabile dalla nostra città. Senza la Torino di quegli anni non saremmo mai esistiti, o sarebbe comunque stata tutta un’altra vicenda. Per questo motivo, per festeggiare un traguardo trentennale, che mai avremmo creduto possibile, vogliamo che la città sia al centro. Con i suoi luoghi per noi più importanti e rappresentativi, i ‘nostri luoghi’ a segnare un percorso che incornicerà i quattro concerti - in cui presenteremo il nuovo album -, la mostra e tante altre cose che stiamo preparando”. La formazione ha aggiunto: “In pratica, oltre ai live, vorremmo anche fare vivere a chi deciderà di raggiungerci, una Torino diversa, raccontata attraverso le nostre canzoni, immagini, storie”. Approfondimento Samuel dei Subsonica ha annunciato un nuovo album da solista

Dall’omonimo album di debutto nel 1997 al più recente Realtà aumentata del 2024, nel corso di tre decenni i Subsonica hanno raccontato il mondo attraverso capolavori della musica. Ricordiamo anche Microchip emozionale e Terrestre. Per quanto riguarda i singoli, citiamo Tutti i miei sbagli, Nuova ossessione, Istrice, Di domenica e Pugno di sabbia.