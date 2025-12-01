Coez, la possibile scaletta del concerto a Milano

Dopo i due concerti all’Unipol Forum di Assago, sabato 6 dicembre Coez porterà la sua musica sul palco del Nelson Mandela Forum di Firenze. Infine, terzo e ultimo appuntamento al Palazzo dello Sport di Roma per la grande festa finale nella serata di lunedì 8 dicembre

Doppio appuntamento a Milano. Coez porterà il suo tour sul palco dell’Unipol Forum di Assago. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo del cantautore: dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere proposti.

coez in concerto a milano Lunedì 1° e martedì 2 dicembre il cantautore sarà in concerto all’Unipol Forum, questo l’indirizzo: via G. di Vittorio 6, 20090, Assago. Secondo quanto comunicato sul sito ufficiale di Ticketone, gli show avranno inizio alle ore 21.00. L’artista non ha rilasciato dichiarazioni sulle scalette delle due serate, attesi i brani tratti dal suo ultimo album 1998 uscito nel giugno di quest’anno. Massimo riserbo sulla possibile presenza di ospiti. Stando a quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni proposte il 14 novembre sul palco del Palazzo dello Sport di Roma: Estate 1998

Mr. Nobody

Mal di te

La tua canzone

Faccio un casino

Catene

Siamo morti insieme

Domenica

Jet

Lontana da me

Niente che non va

E yo mamma

Occhi rossi

Come nelle canzoni

Le parole più grandi

Dentro al fumo

Ti manca l’aria

Le luci della città

Alta marea

Taciturna / Davide / !ly

Bella Mossa

Roma di notte

Fine dell’estate

Ali sporche

Qualcosa di grande

È sempre bello

La musica non c’è Approfondimento Coez torna a esibirsi al Palazzo dello Sport di Roma sold out

Dopo i due concerti all’Unipol Forum di Assago, sabato 6 dicembre Coez porterà la sua musica sul palco del Nelson Mandela Forum di Firenze. Infine, Coez chiuderà la tournée al Palazzo dello Sport di Roma per la grande festa finale nella serata di lunedì 8 dicembre. Coez ha raccontato sul suo profilo Instagram che conta più di 800.000 follower: "Abbiamo deciso di concludere il tour con un altro concerto, ancora a Roma". L'artista ha aggiunto: "Grazie per l’affetto che state dedicando alla mia musica, in questi periodi non proprio semplici non do nulla per scontato". Approfondimento Coez, esce oggi il nuovo album 1998. Tra anni '90 e contemporaneità