Coez, la possibile scaletta del concerto a Milano

Dopo i due concerti all’Unipol Forum di Assago, sabato 6 dicembre Coez porterà la sua musica sul palco del Nelson Mandela Forum di Firenze. Infine, terzo e ultimo appuntamento al Palazzo dello Sport di Roma per la grande festa finale nella serata di lunedì 8 dicembre
Doppio appuntamento a Milano. Coez porterà il suo tour sul palco dell’Unipol Forum di Assago. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo del cantautore: dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere proposti.
Lunedì 1° e martedì 2 dicembre il cantautore sarà in concerto all’Unipol Forum, questo l’indirizzo: via G. di Vittorio 6, 20090, Assago. Secondo quanto comunicato sul sito ufficiale di Ticketone, gli show avranno inizio alle ore 21.00. L’artista non ha rilasciato dichiarazioni sulle scalette delle due serate, attesi i brani tratti dal suo ultimo album 1998 uscito nel giugno di quest’anno. Massimo riserbo sulla possibile presenza di ospiti. Stando a quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni proposte il 14 novembre sul palco del Palazzo dello Sport di Roma:
- Estate 1998
- Mr. Nobody
- Mal di te
- La tua canzone
- Faccio un casino
- Catene
- Siamo morti insieme
- Domenica
- Jet
- Lontana da me
- Niente che non va
- E yo mamma
- Occhi rossi
- Come nelle canzoni
- Le parole più grandi
- Dentro al fumo
- Ti manca l’aria
- Le luci della città
- Alta marea
- Taciturna / Davide / !ly
- Bella Mossa
- Roma di notte
- Fine dell’estate
- Ali sporche
- Qualcosa di grande
- È sempre bello
- La musica non c’è
Dopo i due concerti all’Unipol Forum di Assago, sabato 6 dicembre Coez porterà la sua musica sul palco del Nelson Mandela Forum di Firenze. Infine, Coez chiuderà la tournée al Palazzo dello Sport di Roma per la grande festa finale nella serata di lunedì 8 dicembre. Coez ha raccontato sul suo profilo Instagram che conta più di 800.000 follower: "Abbiamo deciso di concludere il tour con un altro concerto, ancora a Roma". L'artista ha aggiunto: "Grazie per l’affetto che state dedicando alla mia musica, in questi periodi non proprio semplici non do nulla per scontato".
Nel 2009 Coez ha pubblicato il suo primo album Figlio di nessuno affermandosi definitivamente con Non erano fiori del 2013. Tra i lavori più acclamati citiamo Faccio un casino e Lovebars con Frah Quintale. Tra le collaborazioni, ricordiamo Ruggine con Mace e Chiello, Aggio perzo 'o suonno con Neffa e Altalene con Slait, Thasup e Mara Sattei (FOTO).
