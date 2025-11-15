Coez torna a esibirsi al Palazzo dello Sport di Roma sold out

Il tour di Coez , con 10 date in tutta Italia, oltre 60.000 biglietti venduti e diverse date sold out , segna il ritorno del cantautore nei palazzetti d’Italia . La tournée porta dal vivo le sue più grandi hit e i brani del suo ultimo album 1998 , uscito lo scorso giugno, in uno spettacolo che mescola energia e introspezione. Ogni data si apre con Lamante , opening act fissa del tour.

1998, l'ultimo album di Coez

Attinge dalle sonorità e dall’immaginario degli anni '90, ispirandosi all’estetica di quel periodo. Coez ritorna alle origini per dare inizio a un nuovo viaggio attraverso lo stile che lo ha reso un punto di riferimento nel cantautorato italiano contemporaneo: una fusione di intimità e malinconia, con influenze pop e urban. 1998, il settimo album in studio dell’artista, contiene i singoli Mal di te, Ti manca l’aria, Qualcosa di grande e Mr. Nobody ed è disponibile nei formati CD e CD autografato e in tre edizioni in vinile: nero standard, giallo autografato e una versione deluxe con cover alternativa autografata e numerata.

il tour

Il tour proseguirà a Napoli (20 novembre - Palapartenope), Bari (22 novembre - Palaflorio SOLD OUT), Torino (29 novembre - Inalpi Arena), Milano (1 e 2 dicembre - Unipol Forum), Firenze (6 dicembre - Mandela Forum) e si concluderà nella Capitale con un gran finale l’8 dicembre al Palazzo dello Sport. I biglietti sono disponibili su vivoconcerti.com.



STAGE

Il palco riprende l’immaginario visivo dei suoi ultimi videoclip Mr. Nobody” e “Ti manca l’aria. La scenografia è dominata da undici televisioni anni ’90, tra schermi sospesi e poggiati a terra, a cui si aggiungono alcune piccole TV a tubo catodico: un omaggio estetico al mondo analogico che segna l’atmosfera visiva del concerto.



VISUAL

La scenografia è caratterizzata da una forte componente visiva curata dalla regia live, che sfrutta glitch, distorsioni e interferenze per ricreare le suggestioni delle televisioni dell’epoca.



BAND

5 elementi

Orang3 - Direzione musicale, basso e synth bass

Valerio Smordoni - Tastiere

Alessandro Lorenzoni - Chitarre

Giuseppe D’Ortona (Passerotto) - Batteria

Matteo Montalesi (Esseho) - Chitarre e synth



OPENING ACT: Lamante



CERTIFICAZIONI

64 dischi di platino

23 disci d’oro

il calendario aggiornato

Sabato 15 novembre 2025 - ROMA @ Palazzo dello Sport // SOLD OUT

⁠Giovedì 20 novembre 2025 - NAPOLI @ Palapartenope

Sabato 22 novembre 2025 - BARI @ Palaflorio // SOLD OUT

Sabato 29 novembre 2025 - TORINO @ Inalpi Arena

⁠⁠Lunedì 1 dicembre 2025 - MILANO @ Unipol Forum

Martedì 2 dicembre 2025 - MILANO @ Unipol Forum

Venerdì 6 dicembre 2025 - FIRENZE @ Mandela Forum

Domenica 8 dicembre 2025 - ROMA @ Palazzo dello Sport