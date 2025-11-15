Coez torna a esibirsi al Palazzo dello Sport di Roma sold out dopo il primo showMusica
L'artista torna a esibirsi questa sera a Roma in un Palazzo dello Sport sold out dopo il primo show da tutto esaurito andato in scena ieri. E continua il tour nei palazzetti d’Italia con oltre 60.000 biglietti venduti
Dopo la data zero di Ancona, Coez ieri e oggi porta il suo tour al Palazzo dello Sport con due date romane entrambe sold out. La tournée, prodotta da Vivo Concerti, continuerà nelle principali città italiane fino all’8 dicembre quando tornerà nella Capitale per il gran finale.
il ritorno del cantautore nei palazzetti d’Italia
Il tour di Coez, con 10 date in tutta Italia, oltre 60.000 biglietti venduti e diverse date sold out, segna il ritorno del cantautore nei palazzetti d’Italia. La tournée porta dal vivo le sue più grandi hit e i brani del suo ultimo album 1998, uscito lo scorso giugno, in uno spettacolo che mescola energia e introspezione. Ogni data si apre con Lamante, opening act fissa del tour.
1998, l'ultimo album di Coez
Attinge dalle sonorità e dall’immaginario degli anni '90, ispirandosi all’estetica di quel periodo. Coez ritorna alle origini per dare inizio a un nuovo viaggio attraverso lo stile che lo ha reso un punto di riferimento nel cantautorato italiano contemporaneo: una fusione di intimità e malinconia, con influenze pop e urban. 1998, il settimo album in studio dell’artista, contiene i singoli Mal di te, Ti manca l’aria, Qualcosa di grande e Mr. Nobody ed è disponibile nei formati CD e CD autografato e in tre edizioni in vinile: nero standard, giallo autografato e una versione deluxe con cover alternativa autografata e numerata.
il tour
Il tour proseguirà a Napoli (20 novembre - Palapartenope), Bari (22 novembre - Palaflorio SOLD OUT), Torino (29 novembre - Inalpi Arena), Milano (1 e 2 dicembre - Unipol Forum), Firenze (6 dicembre - Mandela Forum) e si concluderà nella Capitale con un gran finale l’8 dicembre al Palazzo dello Sport. I biglietti sono disponibili su vivoconcerti.com.
STAGE
Il palco riprende l’immaginario visivo dei suoi ultimi videoclip Mr. Nobody” e “Ti manca l’aria. La scenografia è dominata da undici televisioni anni ’90, tra schermi sospesi e poggiati a terra, a cui si aggiungono alcune piccole TV a tubo catodico: un omaggio estetico al mondo analogico che segna l’atmosfera visiva del concerto.
VISUAL
La scenografia è caratterizzata da una forte componente visiva curata dalla regia live, che sfrutta glitch, distorsioni e interferenze per ricreare le suggestioni delle televisioni dell’epoca.
BAND
5 elementi
Orang3 - Direzione musicale, basso e synth bass
Valerio Smordoni - Tastiere
Alessandro Lorenzoni - Chitarre
Giuseppe D’Ortona (Passerotto) - Batteria
Matteo Montalesi (Esseho) - Chitarre e synth
OPENING ACT: Lamante
CERTIFICAZIONI
64 dischi di platino
23 disci d’oro
il calendario aggiornato
Sabato 15 novembre 2025 - ROMA @ Palazzo dello Sport // SOLD OUT
Giovedì 20 novembre 2025 - NAPOLI @ Palapartenope
Sabato 22 novembre 2025 - BARI @ Palaflorio // SOLD OUT
Sabato 29 novembre 2025 - TORINO @ Inalpi Arena
Lunedì 1 dicembre 2025 - MILANO @ Unipol Forum
Martedì 2 dicembre 2025 - MILANO @ Unipol Forum
Venerdì 6 dicembre 2025 - FIRENZE @ Mandela Forum
Domenica 8 dicembre 2025 - ROMA @ Palazzo dello Sport