Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Coez torna a esibirsi al Palazzo dello Sport di Roma sold out dopo il primo show

Musica
Ph Roberto Panucci

L'artista torna a esibirsi questa sera a Roma in un Palazzo dello Sport sold out dopo il primo show da tutto esaurito andato in scena ieri. E continua il tour nei palazzetti d’Italia con oltre 60.000 biglietti venduti


Dopo la data zero di Ancona, Coez ieri e oggi porta il suo tour al Palazzo dello Sport con due date romane entrambe sold out. La tournée, prodotta da Vivo Concerti, continuerà nelle principali città italiane fino all’8 dicembre quando tornerà nella Capitale per il gran finale.

il ritorno del cantautore nei palazzetti d’Italia

Il tour di Coez, con 10 date in tutta Italia, oltre 60.000 biglietti venduti e diverse date sold out, segna il ritorno del cantautore nei palazzetti d’Italia. La tournée porta dal vivo le sue più grandi hit e i brani del suo ultimo album 1998, uscito lo scorso giugno, in uno spettacolo che mescola energia e introspezione. Ogni data si apre con Lamante, opening act fissa del tour.

1998, l'ultimo album di Coez

Attinge dalle sonorità e dall’immaginario degli anni '90, ispirandosi all’estetica di quel periodo. Coez ritorna alle origini per dare inizio a un nuovo viaggio attraverso lo stile che lo ha reso un punto di riferimento nel cantautorato italiano contemporaneo: una fusione di intimità e malinconia, con influenze pop e urban. 1998, il settimo album in studio dell’artista, contiene i singoli Mal di te, Ti manca l’aria, Qualcosa di grande e Mr. Nobody ed è disponibile nei formati CD e CD autografato e in tre edizioni in vinile: nero standard, giallo autografato e una versione deluxe con cover alternativa autografata e numerata.

il tour

Il tour proseguirà a Napoli (20 novembre - Palapartenope), Bari (22 novembre - Palaflorio SOLD OUT), Torino (29 novembre - Inalpi Arena), Milano (1 e 2 dicembre - Unipol Forum), Firenze (6 dicembre - Mandela Forum) e si concluderà nella Capitale con un gran finale l’8 dicembre al Palazzo dello Sport. I biglietti sono disponibili su vivoconcerti.com.


STAGE
Il palco riprende l’immaginario visivo dei suoi ultimi videoclip Mr. Nobody” e “Ti manca l’aria. La scenografia è dominata da undici televisioni anni ’90, tra schermi sospesi e poggiati a terra, a cui si aggiungono alcune piccole TV a tubo catodico: un omaggio estetico al mondo analogico che segna l’atmosfera visiva del concerto.

VISUAL 
La scenografia è caratterizzata da una forte componente visiva curata dalla regia live, che sfrutta glitch, distorsioni e interferenze per ricreare le suggestioni delle televisioni dell’epoca.

BAND
5 elementi
Orang3 - Direzione musicale, basso e synth bass
Valerio Smordoni - Tastiere
Alessandro Lorenzoni - Chitarre 
Giuseppe D’Ortona (Passerotto) - Batteria
Matteo Montalesi (Esseho) - Chitarre e synth

OPENING ACT: Lamante

CERTIFICAZIONI
64 dischi di platino
23 disci d’oro

 

il calendario aggiornato

Sabato 15 novembre 2025 - ROMA @ Palazzo dello Sport // SOLD OUT

⁠Giovedì 20 novembre 2025 - NAPOLI @ Palapartenope

Sabato 22 novembre 2025 - BARI @ Palaflorio // SOLD OUT

Sabato 29 novembre 2025 - TORINO @ Inalpi Arena

⁠⁠Lunedì 1 dicembre 2025 - MILANO @ Unipol Forum

Martedì 2 dicembre 2025 - MILANO @ Unipol Forum

Venerdì 6 dicembre 2025 - FIRENZE @ Mandela Forum

Domenica 8 dicembre 2025 - ROMA @ Palazzo dello Sport

 

Approfondimento

Coez, la possibile scaletta del concerto a Roma

Spettacolo: Ultime notizie

Coez torna a esibirsi al Palazzo dello Sport di Roma sold out

Musica

L'artista torna a esibirsi questa sera a Roma in un Palazzo dello Sport sold out dopo il primo...

Madonna celebra i 20 anni di Confessions On a Dance Floor. Il post

Musica

Per celebrare il ventesimo anniversario dell'acclamato album "Confessions on a Dance Floor", la...

Radiohead in concerto a Bologna, il loro Rock sa sempre come sedurre

Fabrizio Basso

Call My Agent Italia 3, i primi due episodi con l'addio a Elvira. FOTO

Serie TV sky atlantic

Il nuovo ciclo di puntate della serie Sky Original remake del cult Dix pour cent prodotta da Sky...

24 foto

Calendario Pirelli 2026, natura e bellezza catturate da Sundsbø. FOTO

Spettacolo

La raccolta di scatti per "The Cal" 2026 ritrae le protagoniste, tra cui spiccano Irina Shayk,...

7 foto

Spettacolo: Per te