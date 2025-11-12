Coez, la possibile scaletta del concerto a Roma

Offerte Black Friday
Coez, la possibile scaletta del concerto al Palazzo dello Sport di Roma

Musica

Matteo Rossini

©Getty

Dopo la doppia data, Coez tornerà nella capitale per il concerto finale in scena lunedì 8 dicembre. Appuntamenti anche a Napoli, Bari, Torino e Milano. Alla vigilia del debutto, il cantautore ha scritto sul profilo Instagram: "Sento che sarà un tour importante"

Venerdì 14 e sabato 15 novembre novembre Coez sarà in concerto al Palazzo dello Sport di Roma. Ecco tutto quello che c’è da sapere sugli spettacoli: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

coez a roma, la possibile scaletta

Dopo la prima data, in programma mercoledì 12 novembre al Palaprometeo di Ancona, il cantautore approderà al Palazzo dello Sport di Roma. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, gli show avranno inizio alle ore 21.00. Entrambi i concerti saranno aperti da Lamante. Alla vigilia del debutto, il cantautore ha scritto sul suo profilo Instagram: “Sento che sarà un tour importante e in tanti mi chiedono se sono pronto, io rispondo che mi sono preparato, solo a posteriori potremo dire se eravamo pronti davvero”.

 

Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla scaletta, attesi i suoi grandi successi. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti al concerto di Roma nel luglio del 2023:

  • Faccio un casino
  • Forever Alone
  • Le luci della città
  • Essere liberi
  • Come nelle canzoni
  • Jet
  • Flow Easy
  • Wu-Tang
  • Occhiali scuri
  • Casse rotte
  • Altalene
  • Alta marea
  • Love bars
  • Crack
  • Nei treni la notte
  • La tua canzone
  • Siamo morti insieme
  • Lontana da me
  • Ali sporche
  • Occhi rossi
  • E yo mamma
  • Margherita
  • Niente che non va
  • Le parole più grandi
  • Domenica
  • È sempre bello
  • La musica non c’è
  • Faccia da rapina

Approfondimento

Coez, esce oggi il nuovo album 1998. Tra anni '90 e contemporaneità

Dopo il doppio appuntamento, Coez tornerà a Roma per il concerto finale in scena lunedì 8 dicembre. Attesi concerti anche a Napoli, Bari, Torino e Milano. Il cantautore ha ringraziato il pubblico per l’affetto: “Grazie per l’affetto che state dedicando alla mia musica, in questi periodi non proprio semplici non do nulla per scontato”. Ecco il calendario completo della tournée:

  • 20 novembre, Napoli - Palapartenope
  • 22 novembre, Bari - Palaflorio
  • 29 novembre, Torino - Inalpi Arena
  • 1 dicembre, Milano - Unipol Forum
  • 2 dicembre, Milano - Unipol Forum
  • 6 dicembre, Firenze - Mandela Forum
  • 8 dicembre, Roma - Palazzo dello Sport

Approfondimento

Coez, nuovo singolo Mal di te: "Dopo Volare, ora ho i piedi per terra"

A giugno Coez ha pubblicato il suo nuovo album 1998: “Dodici nuove canzoni che entreranno a far parte delle vite di alcuni di voi. Viva le canzoni, quelle con le gambe lunghe, che non hanno bisogno di correre per arrivare.”. Tra i lavori più amati del cantautore troviamo Faccio un casino, È sempre bello e Lovebars in collaborazione con Frah Quintale.

