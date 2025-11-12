Coez, la possibile scaletta del concerto a Roma

Dopo la doppia data, Coez tornerà nella capitale per il concerto finale in scena lunedì 8 dicembre. Appuntamenti anche a Napoli, Bari, Torino e Milano. Alla vigilia del debutto, il cantautore ha scritto sul profilo Instagram: "Sento che sarà un tour importante"
Venerdì 14 e sabato 15 novembre novembre Coez sarà in concerto al Palazzo dello Sport di Roma. Ecco tutto quello che c’è da sapere sugli spettacoli: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
coez a roma, la possibile scaletta
Dopo la prima data, in programma mercoledì 12 novembre al Palaprometeo di Ancona, il cantautore approderà al Palazzo dello Sport di Roma. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, gli show avranno inizio alle ore 21.00. Entrambi i concerti saranno aperti da Lamante. Alla vigilia del debutto, il cantautore ha scritto sul suo profilo Instagram: “Sento che sarà un tour importante e in tanti mi chiedono se sono pronto, io rispondo che mi sono preparato, solo a posteriori potremo dire se eravamo pronti davvero”.
Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla scaletta, attesi i suoi grandi successi. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti al concerto di Roma nel luglio del 2023:
- Faccio un casino
- Forever Alone
- Le luci della città
- Essere liberi
- Come nelle canzoni
- Jet
- Flow Easy
- Wu-Tang
- Occhiali scuri
- Casse rotte
- Altalene
- Alta marea
- Love bars
- Crack
- Nei treni la notte
- La tua canzone
- Siamo morti insieme
- Lontana da me
- Ali sporche
- Occhi rossi
- E yo mamma
- Margherita
- Niente che non va
- Le parole più grandi
- Domenica
- È sempre bello
- La musica non c’è
- Faccia da rapina
Dopo il doppio appuntamento, Coez tornerà a Roma per il concerto finale in scena lunedì 8 dicembre. Attesi concerti anche a Napoli, Bari, Torino e Milano. Il cantautore ha ringraziato il pubblico per l’affetto: “Grazie per l’affetto che state dedicando alla mia musica, in questi periodi non proprio semplici non do nulla per scontato”. Ecco il calendario completo della tournée:
- 20 novembre, Napoli - Palapartenope
- 22 novembre, Bari - Palaflorio
- 29 novembre, Torino - Inalpi Arena
- 1 dicembre, Milano - Unipol Forum
- 2 dicembre, Milano - Unipol Forum
- 6 dicembre, Firenze - Mandela Forum
- 8 dicembre, Roma - Palazzo dello Sport
A giugno Coez ha pubblicato il suo nuovo album 1998: “Dodici nuove canzoni che entreranno a far parte delle vite di alcuni di voi. Viva le canzoni, quelle con le gambe lunghe, che non hanno bisogno di correre per arrivare.”. Tra i lavori più amati del cantautore troviamo Faccio un casino, È sempre bello e Lovebars in collaborazione con Frah Quintale.
