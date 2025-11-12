Coez, la possibile scaletta del concerto a Roma

Dopo la doppia data, Coez tornerà nella capitale per il concerto finale in scena lunedì 8 dicembre. Appuntamenti anche a Napoli, Bari, Torino e Milano. Alla vigilia del debutto, il cantautore ha scritto sul profilo Instagram: "Sento che sarà un tour importante"

coez a roma, la possibile scaletta

Dopo la prima data, in programma mercoledì 12 novembre al Palaprometeo di Ancona, il cantautore approderà al Palazzo dello Sport di Roma. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, gli show avranno inizio alle ore 21.00. Entrambi i concerti saranno aperti da Lamante. Alla vigilia del debutto, il cantautore ha scritto sul suo profilo Instagram: “Sento che sarà un tour importante e in tanti mi chiedono se sono pronto, io rispondo che mi sono preparato, solo a posteriori potremo dire se eravamo pronti davvero”.

Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla scaletta, attesi i suoi grandi successi. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti al concerto di Roma nel luglio del 2023:

Faccio un casino

Forever Alone

Le luci della città

Essere liberi

Come nelle canzoni

Jet

Flow Easy

Wu-Tang

Occhiali scuri

Casse rotte

Altalene

Alta marea

Love bars

Crack

Nei treni la notte

La tua canzone

Siamo morti insieme

Lontana da me

Ali sporche

Occhi rossi

E yo mamma

Margherita

Niente che non va

Le parole più grandi

Domenica

È sempre bello

La musica non c’è

Faccia da rapina