Premio Tenco, Lamanate: “La memoria come strumento per conoscersi"

Nel corso della prima serata del Premio Tenco 2025, Lamante si è esibita sul palco del Teatro Ariston, alla conduzione Antonio Silva e Lorenzo Luporini. Duetto a sorpresa con Emma Nolde sulle note del brano Dopo di te. Abbiamo parlato con la cantante poco prima dell’inizio delle prove sul palco del Teatro Ariston. La cantautrice ci ha parlato della memoria come strumento per conoscersi meglio e dell’importanza della lettera scritta da sua zia Loredana nel 1972. Ecco la nostra intervista.

Che emozione ti suscita questo palco così importante?

Sicuramente tanta emozione! Sento anche una responsabilità perché il tema della rassegna di quest’anno è la memoria e il mio primo lavoro, con cui mi sono buttata, parla proprio di memoria. Una grande responsabilità e un grande onore.

Una rassegna che mette al centro il cantautorato

Credo che questo palco sia qualcosa a cui noi cantautrici aspiriamo dal momento in cui decidiamo di fare questo mestiere. Sono molto orgogliosa di tutto il lavoro fatto con il mio team per arrivare qui. Sono davvero felice.

Cosa diresti a quella ragazza che sognava di salire su questo palco?

Che ce l’abbiamo fatta!

Un ricordo legato a questo palco?

Quando vidi la prima performance di Carmen Consoli. Capelli cortissimi e chitarra elettrica, mi sono immaginata sul palco in quel modo. Poi inevitabilmente le cose non sono mai come te le immagini, ma finalmente posso dire che ce l’abbiamo fatta.

Un consiglio che daresti a quella ragazza sognatrice?

Mi hanno sempre definita una ‘conservatrice di memoria’ perché ho sempre dato tanta importanza al passato. La memoria come modo per conoscersi, ma ora sto imparando a guardare anche dall’altra parte del muro, cioè al futuro e al presente.

E come sta andando?

Al momento mi è un po’ difficile perché non ho tanti strumenti, quindi alla piccola me direi di concentrarsi sul presente e sul futuro perché anche quelli possono formare una persona, non soltanto il passato personale e quello degli antenati.

Che valore dai alla memoria?

Per me la memoria è importantissima perché è come se togliesse un velo a una persona e le desse maggior consapevolezza. Jodorowsky è uno dei miei grandi riferimenti, uno scrittore che mi ha cambiato totalmente la vita. Per raccontare di sé, lui ha scritto Quando Teresa si arrabbiò con Dio parlando degli antenati e della memoria familiare, ma il libro si interrompe nel momento della sua nascita come se la persona venisse formata da quanto accaduto precedentemente. Secondo me da un certo punto vista è così. La memoria riesce a tirarci via quel velo di Maya.