Eurovision, annunciate nuove regole di voto. Cosa cambia

Martin Green, direttore dello show, ha dichiarato: “L'Eurovision Song Contest deve sempre rimanere un luogo in cui la musica è al centro della scena”. L’edizione 2026 si svolgerà martedì 12, giovedì 14 e sabato 16 maggio a Vienna

Importanti cambiamenti nel sistema di voto dell’Eurovision Song Contest. L’edizione 2026 dello show musicale si svolgerà martedì 12, giovedì 14 e sabato 16 maggio sul palco della Wiener Stadthalle di Vienna.

eurovision song contest 2026, le novità

L’organizzazione dell’Eurovision Song Contest ha diramato un comunicato stampa annunciando alcune novità nel sistema di voto. Come prima cosa, il pubblico potrà esprimere un massimo di dieci voti (online, SMS e telefonate), invece dei 20 previsti fino all’edizione 2025, mentre le giurie tecniche, composte obbligatoriamente da almeno un membro di età compresa tra i 18 e i 25 anni, torneranno anche nelle semifinali. Inoltre, aggiunte ulteriori verifiche tecniche per prevenire l’uso fraudolento di attività di voto.

 

Martin Green, Direttore dell’Eurovision Song Contest, ha spiegato: “La neutralità e l'integrità dell'Eurovision Song Contest sono di fondamentale importanza per l'EBU, i suoi membri e tutto il nostro pubblico. È essenziale che l'equità del Contest sia sempre tutelata. Stiamo adottando misure chiare e decisive per garantire che il concorso rimanga una celebrazione della musica e dell'unità. Il Contest deve rimanere uno spazio neutrale e non deve essere strumentalizzato”.

 

Green ha aggiunto: “Rafforzeremo anche l'applicazione delle nostre regole esistenti per prevenire qualsiasi uso improprio del Contest, ad esempio attraverso la manipolazione dei testi delle canzoni o la messa in scena. E collaboreremo a stretto contatto con i Membri per garantire che comprendano appieno e siano responsabili del rispetto delle regole e dei valori che definiscono il Song Contest”.

Martin Green ha continuato: “Queste misure sono pensate per mantenere l'attenzione su ciò che merita: musica, creatività e connessione. L'Eurovision Song Contest deve sempre rimanere un luogo in cui la musica è al centro della scena”. Infine, l’organizzazione dello show ha annunciato che la lista delle nazioni partecipanti all’edizione 2026 sarà svelata prima di Natale.

Il prossimo anno l’Eurovision Song Contest (FOTO) tornerà in Austria grazie a JJ con il brano Wasted Love, classificatosi al primo posto davanti a New Day Will Rise di Yuval Raphael ed Espresso Macchiato di Tommy Cash. Si tratta della terza vittoria austriaca dopo Merci, Chérie di Udo Jürgens nel 1966 e più recentemente Rise like a Phoenix di Conchita Wurst nel 2014.

