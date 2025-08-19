Tommy Cash, esce il nuovo brano intitolata Ok interamente in italiano

Solo pochi mesi fa, il cantante aveva attirato l’attenzione internazionale con Espresso macchiato , il pezzo con cui ha rappresentato l’Estonia all’Eurovision Song Contest 2025, conquistando grande popolarità.

Il ritornello segue invece una strada diversa, ruotando intorno a un elemento dal sapore ironico: “Mangio la mortadella. Modella. La vita è quasi bella ma mi. Senti che tarantella, lo dice Donatella. Signore, welcome to my festa!”. Un intreccio di parole che mescola humor, ritmo e immediatezza, in linea con lo stile surreale che contraddistingue l’artista estone.

Durante la performance dal vivo, l’artista ha proposto uno dei passaggi del testo: “Buongiorno! A come Amore, B come Banana, C la Canzone, D come Diana, E come Espresso, F la Felicità, G come Grazie, H hahahahaha”.

Il successo più recente è arrivato con Espresso macchiato, classificatosi al terzo posto all’Eurovision Song Contest 2025, un risultato che ha consolidato la sua notorietà a livello europeo.

Tommy Cash ha costruito negli anni un percorso costellato di collaborazioni di prestigio con nomi come Charli XCX, Diplo, Bones, Boys Noize, Quebonafide e A.G. Cook.

Tre occasioni per il pubblico italiano di assistere dal vivo a Ok e di ritrovare sul palco l’energia che l’artista ha già mostrato nelle sue performance internazionali.

All’uscita del nuovo singolo seguirà un mini-tour che porterà Tommy Cash nuovamente in Italia. Le date sono fissate per il 9 settembre a Roma, il 10 settembre a Bellaria - Igea Marina e l’11 settembre a Milano.

Tommy Cash, la carriera dell’artista

Tommy Cash, nome d’arte di Tomas Tammemets, nato a Tallinn il 18 novembre 1991, è oggi una delle figure più eccentriche della scena trap internazionale. Dopo gli esordi nei primi anni 2010 sulla piattaforma SoundCloud, ha costruito una carriera fatta di provocazioni, collaborazioni con artisti come Charli XCX, Diplo, Oliver Tree, Little Big e Quebonafide e due album in studio, Euroz Dollaz Yeniz (2014) e Yes (2018).

I suoi testi e i suoi videoclip, spesso intrisi di ironia e contenuti sessualmente espliciti, hanno alimentato discussioni e accresciuto la sua fama. La critica lo ha descritto come un artista capace di fondere immaginario dissacrante e sonorità contemporanee, fino a essere definito da Neil Z. Yeung di AllMusic come qualcuno che “concretizza le sue visioni selvagge e sfrenate in tracce che sembrano un’alleanza profana tra i Die Antwoord e il defunto Lil Peep”.