Tommy Cash, esce il nuovo brano intitolata Ok interamente in italiano

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Tommy Cash, esce la nuova canzone intitolata Ok interamente in italiano

Musica

Camilla Sernagiotto

©Ansa

Dal palco dell’Eurovision al debutto in Sardegna: l’artista estone, al secolo Tomas Tammemets, ha svelato la sua ultima creazione musicale durante il concerto del 13 agosto al Red Valley Festival di Olbia, offrendo al pubblico un’anteprima del singolo che uscirà ufficialmente il 22 agosto 2025

Tommy Cash, vero nome Tomas Tammemets, nato nel 1991, torna sotto i riflettori con un brano interamente in italiano. L’artista estone ha svelato la sua ultima creazione musicale, intitolata Ok, durante il concerto del 13 agosto al Red Valley Festival di Olbia, offrendo al pubblico un’anteprima del singolo che uscirà ufficialmente il 22 agosto 2025.

 

Solo pochi mesi fa, il cantante aveva attirato l’attenzione internazionale con Espresso macchiato, il pezzo con cui ha rappresentato l’Estonia all’Eurovision Song Contest 2025, conquistando grande popolarità.

Un gioco con l’alfabeto

Il nuovo brano si presenta come una composizione originale e leggera, costruita sullo schema di un abbecedario sonoro. In Ok, infatti, ogni lettera diventa spunto per un’immagine o per un termine specifico, trasformando la canzone in una sorta di filastrocca musicale.

 

Durante la performance dal vivo, l’artista ha proposto uno dei passaggi del testo: “Buongiorno! A come Amore, B come Banana, C la Canzone, D come Diana, E come Espresso, F la Felicità, G come Grazie, H hahahahaha”.

 

Il ritornello segue invece una strada diversa, ruotando intorno a un elemento dal sapore ironico: “Mangio la mortadella. Modella. La vita è quasi bella ma mi. Senti che tarantella, lo dice Donatella. Signore, welcome to my festa!”. Un intreccio di parole che mescola humor, ritmo e immediatezza, in linea con lo stile surreale che contraddistingue l’artista estone.

Approfondimento

Tommy Cash all'Eurovision con Espresso Macchiato: testo e significato

I riconoscimenti e le collaborazioni

Tommy Cash ha costruito negli anni un percorso costellato di collaborazioni di prestigio con nomi come Charli XCX, Diplo, Bones, Boys Noize, Quebonafide e A.G. Cook.

 

Il successo più recente è arrivato con Espresso macchiato, classificatosi al terzo posto all’Eurovision Song Contest 2025, un risultato che ha consolidato la sua notorietà a livello europeo.

Approfondimento

Tommy Cash ospite all'Uno Maggio Libero e Pensante di Taranto

Tre date in Italia

All’uscita del nuovo singolo seguirà un mini-tour che porterà Tommy Cash nuovamente in Italia. Le date sono fissate per il 9 settembre a Roma, il 10 settembre a Bellaria - Igea Marina e l’11 settembre a Milano.

 

Tre occasioni per il pubblico italiano di assistere dal vivo a Ok e di ritrovare sul palco l’energia che l’artista ha già mostrato nelle sue performance internazionali.

Approfondimento

Tommy Cash a Eurovision con Espresso Macchiato: "Mi ispira Pavarotti"

Tommy Cash, la carriera dell’artista

Tommy Cash, nome d’arte di Tomas Tammemets, nato a Tallinn il 18 novembre 1991, è oggi una delle figure più eccentriche della scena trap internazionale. Dopo gli esordi nei primi anni 2010 sulla piattaforma SoundCloud, ha costruito una carriera fatta di provocazioni, collaborazioni con artisti come Charli XCX, Diplo, Oliver Tree, Little Big e Quebonafide e due album in studio, Euroz Dollaz Yeniz (2014) e Yes (2018).

 

I suoi testi e i suoi videoclip, spesso intrisi di ironia e contenuti sessualmente espliciti, hanno alimentato discussioni e accresciuto la sua fama. La critica lo ha descritto come un artista capace di fondere immaginario dissacrante e sonorità contemporanee, fino a essere definito da Neil Z. Yeung di AllMusic come qualcuno che “concretizza le sue visioni selvagge e sfrenate in tracce che sembrano un’alleanza profana tra i Die Antwoord e il defunto Lil Peep”.

Approfondimento

Eurovision 2025, Codacons contro il brano estone Espresso Macchiato

L’apogeo del successo con Espresso macchiato

Il punto più alto della sua popolarità è arrivato nel 2025, quando ha rappresentato l’Estonia all’Eurovision Song Contest con Espresso macchiato, conquistando il terzo posto con 356 punti e riportando il Paese sul podio della competizione dopo oltre vent’anni.

 

Pochi mesi più tardi, durante il Red Valley Festival di Olbia, ha presentato in anteprima il singolo Ok, il suo primo brano interamente in italiano. Nel corso della carriera, Tommy Cash ha calcato palchi prestigiosi in tutta Europa e negli Stati Uniti, ha sperimentato contaminazioni tra musica e arte visiva — come la collaborazione con Rick Owens — ed è rimasto una figura controversa e al tempo stesso di culto, capace di attirare pubblico e critiche in egual misura.

Approfondimento

“Espresso Macchiato”, l'Europa dell'Est e l'attrazione per l'Italia
FOTOGALLERY

©Getty

1/26
Approfondimenti

Eurovision, tutti i 26 finalisti: da Lucio Corsi a Gabry Ponte. FOTO

Norvegia, Albania, Svezia, Islanda, Paesi Bassi, Polonia, San Marino, Estonia, Portogallo e Ucraina sono le dieci nazioni qualificatesi nel primo appuntamento. Lituania, Israele, Armenia, Danimarca, Austria, Lussemburgo, Finlandia, Lettonia, Malta e Grecia hanno conquistato il pass per l'ultimo appuntamento nella serata di giovedì 15 maggio. Già in finale Italia, Spagna, Francia, Regno Unito, Germania e Svizzera

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Tommy Cash, esce il nuovo brano intitolata Ok interamente in italiano

Musica

Dal palco dell’Eurovision al debutto in Sardegna: l’artista estone, al secolo Tomas Tammemets, ha...

Pippo Baudo, Heather Parisi pubblica un'intervista inedita. VIDEO

Spettacolo

A pochi giorni dalla scomparsa del celebre conduttore, morto sabato 16 agosto all’età di 89 anni,...

MTV VMAs 2025, i primi performer: da Sabrina Carpenter a Ricky Martin

Musica

La pagina Instagram degli MTV Video Music Awards ha svelato i nomi dei primi sette performer...

Madonna sul Palio di Siena: "Non ci sono parole per l'emozione"

Spettacolo

Madonna ha raccontato sul suo profilo Instagram: "Per molti anni il mio sogno è stato quello di...

Stop del Garante a video privati di Stefano De Martino e la compagna

Spettacolo

Intervento del Garante della Privacy per fermare la diffusione online di alcuni video di natura...

Spettacolo: Per te