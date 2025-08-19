Tommy Cash, esce il nuovo brano intitolata Ok interamente in italiano

Dal palco dell’Eurovision al debutto in Sardegna: l’artista estone, al secolo Tomas Tammemets, ha svelato la sua ultima creazione musicale durante il concerto del 13 agosto al Red Valley Festival di Olbia, offrendo al pubblico un’anteprima del singolo che uscirà ufficialmente il 22 agosto 2025
Tommy Cash, vero nome Tomas Tammemets, nato nel 1991, torna sotto i riflettori con un brano interamente in italiano. L’artista estone ha svelato la sua ultima creazione musicale, intitolata Ok, durante il concerto del 13 agosto al Red Valley Festival di Olbia, offrendo al pubblico un’anteprima del singolo che uscirà ufficialmente il 22 agosto 2025.
Solo pochi mesi fa, il cantante aveva attirato l’attenzione internazionale con Espresso macchiato, il pezzo con cui ha rappresentato l’Estonia all’Eurovision Song Contest 2025, conquistando grande popolarità.
Un gioco con l’alfabeto
Il nuovo brano si presenta come una composizione originale e leggera, costruita sullo schema di un abbecedario sonoro. In Ok, infatti, ogni lettera diventa spunto per un’immagine o per un termine specifico, trasformando la canzone in una sorta di filastrocca musicale.
Durante la performance dal vivo, l’artista ha proposto uno dei passaggi del testo: “Buongiorno! A come Amore, B come Banana, C la Canzone, D come Diana, E come Espresso, F la Felicità, G come Grazie, H hahahahaha”.
Il ritornello segue invece una strada diversa, ruotando intorno a un elemento dal sapore ironico: “Mangio la mortadella. Modella. La vita è quasi bella ma mi. Senti che tarantella, lo dice Donatella. Signore, welcome to my festa!”. Un intreccio di parole che mescola humor, ritmo e immediatezza, in linea con lo stile surreale che contraddistingue l’artista estone.
Approfondimento
Tommy Cash all'Eurovision con Espresso Macchiato: testo e significato
I riconoscimenti e le collaborazioni
Tommy Cash ha costruito negli anni un percorso costellato di collaborazioni di prestigio con nomi come Charli XCX, Diplo, Bones, Boys Noize, Quebonafide e A.G. Cook.
Il successo più recente è arrivato con Espresso macchiato, classificatosi al terzo posto all’Eurovision Song Contest 2025, un risultato che ha consolidato la sua notorietà a livello europeo.
Approfondimento
Tommy Cash ospite all'Uno Maggio Libero e Pensante di Taranto
Tre date in Italia
All’uscita del nuovo singolo seguirà un mini-tour che porterà Tommy Cash nuovamente in Italia. Le date sono fissate per il 9 settembre a Roma, il 10 settembre a Bellaria - Igea Marina e l’11 settembre a Milano.
Tre occasioni per il pubblico italiano di assistere dal vivo a Ok e di ritrovare sul palco l’energia che l’artista ha già mostrato nelle sue performance internazionali.
Approfondimento
Tommy Cash a Eurovision con Espresso Macchiato: "Mi ispira Pavarotti"
Tommy Cash, la carriera dell’artista
Tommy Cash, nome d’arte di Tomas Tammemets, nato a Tallinn il 18 novembre 1991, è oggi una delle figure più eccentriche della scena trap internazionale. Dopo gli esordi nei primi anni 2010 sulla piattaforma SoundCloud, ha costruito una carriera fatta di provocazioni, collaborazioni con artisti come Charli XCX, Diplo, Oliver Tree, Little Big e Quebonafide e due album in studio, Euroz Dollaz Yeniz (2014) e Yes (2018).
I suoi testi e i suoi videoclip, spesso intrisi di ironia e contenuti sessualmente espliciti, hanno alimentato discussioni e accresciuto la sua fama. La critica lo ha descritto come un artista capace di fondere immaginario dissacrante e sonorità contemporanee, fino a essere definito da Neil Z. Yeung di AllMusic come qualcuno che “concretizza le sue visioni selvagge e sfrenate in tracce che sembrano un’alleanza profana tra i Die Antwoord e il defunto Lil Peep”.
Approfondimento
Eurovision 2025, Codacons contro il brano estone Espresso Macchiato
L’apogeo del successo con Espresso macchiato
Il punto più alto della sua popolarità è arrivato nel 2025, quando ha rappresentato l’Estonia all’Eurovision Song Contest con Espresso macchiato, conquistando il terzo posto con 356 punti e riportando il Paese sul podio della competizione dopo oltre vent’anni.
Pochi mesi più tardi, durante il Red Valley Festival di Olbia, ha presentato in anteprima il singolo Ok, il suo primo brano interamente in italiano. Nel corso della carriera, Tommy Cash ha calcato palchi prestigiosi in tutta Europa e negli Stati Uniti, ha sperimentato contaminazioni tra musica e arte visiva — come la collaborazione con Rick Owens — ed è rimasto una figura controversa e al tempo stesso di culto, capace di attirare pubblico e critiche in egual misura.
Approfondimento
“Espresso Macchiato”, l'Europa dell'Est e l'attrazione per l'Italia
©Getty
Eurovision, tutti i 26 finalisti: da Lucio Corsi a Gabry Ponte. FOTO
Norvegia, Albania, Svezia, Islanda, Paesi Bassi, Polonia, San Marino, Estonia, Portogallo e Ucraina sono le dieci nazioni qualificatesi nel primo appuntamento. Lituania, Israele, Armenia, Danimarca, Austria, Lussemburgo, Finlandia, Lettonia, Malta e Grecia hanno conquistato il pass per l'ultimo appuntamento nella serata di giovedì 15 maggio. Già in finale Italia, Spagna, Francia, Regno Unito, Germania e Svizzera