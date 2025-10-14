Eurovision 2026, rinviata a dicembre la decisione su Israele

Gli organizzatori dell'Eurovision Song Contest hanno annunciato di aver rinviato la decisione sulla partecipazione di Israele all'evento del prossimo anno, a causa del cessate il fuoco a Gaza

La questione della partecipazione di Israele all’Eurovision Song Contest 2026 è stata rimandata. L’Unione Europea di Radiodiffusione (EBU), che organizza il festival, ha deciso di posticipare la votazione prevista per novembre, spostandola alla consueta assemblea generale di dicembre. Il motivo? Il cessate il fuoco a Gaza (LO SPECIALE) e la volontà di affrontare il tema in modo più disteso e condiviso. “Alla luce dei recenti sviluppi in Medio Oriente, il consiglio esecutivo dell’EBU ha convenuto sulla chiara necessità di organizzare una discussione aperta e di persona tra i suoi membri”, si legge nel comunicato ufficiale diffuso il 13 ottobre

Pressioni internazionali e minacce di boicottaggio La decisione arriva in un clima di forte tensione tra le emittenti europee. Diversi Paesi, tra cui Irlanda, Olanda, Islanda, Slovenia e Spagna, hanno minacciato di ritirarsi dalla competizione se Israele non verrà esclusa, in segno di protesta contro la guerra a Gaza. La situazione ha spaccato il fronte europeo: da un lato chi chiede l’esclusione di Israele, dall’altro chi difende il diritto alla partecipazione. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha dichiarato che la Germania potrebbe boicottare l’evento se Israele venisse esclusa. Anche l’Austria, che dovrebbe ospitare l’edizione 2026 a Vienna, ha fatto sapere che non intende organizzare il festival in caso di esclusione dello Stato ebraico Approfondimento Eurovision Song Contest 2026, Vienna ospiterà l'evento