Eminem fa causa a un'azienda che vende costumi da bagno

La disputa legale che coinvolge il rapper statunitense e un marchio australiano di prodotti da spiaggia ha assunto un forte rilievo internazionale, mettendo al centro il valore commerciale e simbolico di un nome d’arte che, negli anni, è diventato uno dei più riconoscibili dell’industria musicale mondiale. La vicenda, nata da un conflitto sul trademark legato al celebre alter ego Slim Shady, si è trasformata in un confronto serrato tra l’artista statunitense e la società australiana Swim Shady.

Il ruolo della società australiana La reazione dell’azienda non si è fatta attendere. Swim Shady ha infatti spiegato alla BBC che intende “defend our valuable intellectual property” (in italiano: difendere la nostra preziosa proprietà intellettuale), sottolineando il valore attribuito al proprio marchio. Stando ai registri dell’ente regolatore australiano, il nome Swim Shady è stato ufficialmente registrato nel settembre 2023, dopo un periodo iniziale in cui la società aveva operato sotto la denominazione Slim Shade, per poi lanciare ufficialmente la propria attività nel 2024. Il catalogo del marchio comprende ombrelloni portatili da spiaggia, borse impermeabili e diversi accessori pensati per le giornate all’aperto. All’inizio dell’anno la stessa società ha inoltre depositato negli Stati Uniti una richiesta di registrazione del marchio “Swim Shady”, ottenendone l’approvazione. È proprio in seguito a questa concessione che il team legale di Eminem ha presentato la petizione per annullare il trademark statunitense, avviando un contenzioso destinato ad ampliarsi.

I marchi registrati da Eminem I file depositati presso i tribunali statunitensi mostrano che Eminem ha registrato il marchio Slim Shady negli Stati Uniti nel 1999, in concomitanza con l’uscita dell’album omonimo, Slim Shady. Solo nel gennaio 2025, però, l’artista ha richiesto la registrazione del trademark anche in Australia, un dato che entra a pieno titolo nel quadro legale della disputa.

