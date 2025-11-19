Coez, la possibile scaletta del concerto a Napoli

A giugno Coez ha pubblicato il nuovo album 1998 contenente i singoli Mal di te, Ti manca l’aria, Qualcosa di grande e Mr. Nobody. All’interno anche Roma di notte in collaborazione con Franco 126 e Tommaso Paradiso

Giovedì 20 novembre Coez sarà in concerto al Palapartenope di Napoli. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo della voce di Faccio un casino: dall’orario inizio ai brani che potrebbero essere eseguiti.

coez a napoli, la possibile scaletta del concerto A pochi giorni di distanza dal doppio appuntamento al Palazzo dello Sport di Roma, il 20 novembre il cantautore sarà protagonista di un nuovo show sul palco del Palapartenope, questo l’indirizzo: via Barbagallo, 115, 80125, Napoli. Secondo quanto riportato sul sito di Ticketone, il concerto avrà inizio alle ore 21.00. Stando a quanto ripreso da Setlist, queste le canzoni proposte in concerto lo scorso 14 novembre: Estate 1998

Mr. Nobody

Mal di te

La tua canzone

Faccio un casino

Catene

Siamo morti insieme

Domenica

Jet

Lontana da me

Niente che non va

E yo mamma

Occhi rossi

Come nelle canzoni

Le parole più grandi

Dentro al fumo

Ti manca l’aria

Le luci della città

Alta marea

Taciturna / Davide / !ly

Bella Mossa

Roma di notte

Fine dell’estate

Ali sporche

Qualcosa di grande

È sempre bello

La musica non c'è

Dopo il concerto di Napoli, l’artista si esibirà al Palaflorio di Bari, all’Inalpi Arena di Torino, all’Unipol Forum di Milano e al Nelson Mandela Forum di Firenze. Infine, Coez concluderà la tournée con un terzo concerto a Roma: “Avevo voglia di chiudere e festeggiare a casa”. L’artista ha aggiunto nel post condiviso sul suo profilo Instagram: “Grazie per l’affetto che state dedicando alla mia musica, in questi periodi non proprio semplici non do nulla per scontato”. Ecco tutti i prossimi appuntamenti in programma: 22 novembre, Bari - Palaflorio

29 novembre, Torino - Inalpi Arena

1 dicembre, Milano - Unipol Forum

2 dicembre, Milano - Unipol Forum

6 dicembre, Firenze - Nelson Mandela Forum

8 dicembre, Roma - Palazzo dello Sport