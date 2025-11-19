Coez, la possibile scaletta del concerto a Napoli

A giugno Coez ha pubblicato il nuovo album 1998 contenente i singoli Mal di te, Ti manca l’aria, Qualcosa di grande e Mr. Nobody. All’interno anche Roma di notte in collaborazione con Franco 126 e Tommaso Paradiso
Giovedì 20 novembre Coez sarà in concerto al Palapartenope di Napoli. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo della voce di Faccio un casino: dall’orario inizio ai brani che potrebbero essere eseguiti.
coez a napoli, la possibile scaletta del concerto
A pochi giorni di distanza dal doppio appuntamento al Palazzo dello Sport di Roma, il 20 novembre il cantautore sarà protagonista di un nuovo show sul palco del Palapartenope, questo l’indirizzo: via Barbagallo, 115, 80125, Napoli. Secondo quanto riportato sul sito di Ticketone, il concerto avrà inizio alle ore 21.00. Stando a quanto ripreso da Setlist, queste le canzoni proposte in concerto lo scorso 14 novembre:
- Estate 1998
- Mr. Nobody
- Mal di te
- La tua canzone
- Faccio un casino
- Catene
- Siamo morti insieme
- Domenica
- Jet
- Lontana da me
- Niente che non va
- E yo mamma
- Occhi rossi
- Come nelle canzoni
- Le parole più grandi
- Dentro al fumo
- Ti manca l’aria
- Le luci della città
- Alta marea
- Taciturna / Davide / !ly
- Bella Mossa
- Roma di notte
- Fine dell’estate
- Ali sporche
- Qualcosa di grande
- È sempre bello
- La musica non c’è
Dopo il concerto di Napoli, l’artista si esibirà al Palaflorio di Bari, all’Inalpi Arena di Torino, all’Unipol Forum di Milano e al Nelson Mandela Forum di Firenze. Infine, Coez concluderà la tournée con un terzo concerto a Roma: “Avevo voglia di chiudere e festeggiare a casa”. L’artista ha aggiunto nel post condiviso sul suo profilo Instagram: “Grazie per l’affetto che state dedicando alla mia musica, in questi periodi non proprio semplici non do nulla per scontato”. Ecco tutti i prossimi appuntamenti in programma:
- 22 novembre, Bari - Palaflorio
- 29 novembre, Torino - Inalpi Arena
- 1 dicembre, Milano - Unipol Forum
- 2 dicembre, Milano - Unipol Forum
- 6 dicembre, Firenze - Nelson Mandela Forum
- 8 dicembre, Roma - Palazzo dello Sport
A giugno Coez ha pubblicato il nuovo album 1998 contenente i singoli Mal di te, Ti manca l’aria, Qualcosa di grande e Mr. Nobody. All’interno anche Roma di notte con Franco 126 e Tommaso Paradiso. Tra i suoi dischi più acclamati troviamo Faccio un casino del 2017, È sempre bello del 2019 e Lovebars in collaborazione con Frah Quintale del 2023.
Crediti Matteo Strocchia, Marco Servia, Karol Sudolski
