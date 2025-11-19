Offerte Black Friday
Coez, la possibile scaletta del concerto a Napoli

Musica

Matteo Rossini

©Getty

A giugno Coez ha pubblicato il nuovo album 1998 contenente i singoli Mal di te, Ti manca l’aria, Qualcosa di grande e Mr. Nobody. All’interno anche Roma di notte in collaborazione con Franco 126 e Tommaso Paradiso

Giovedì 20 novembre Coez sarà in concerto al Palapartenope di Napoli. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo della voce di Faccio un casino: dall’orario inizio ai brani che potrebbero essere eseguiti.

coez a napoli, la possibile scaletta del concerto

A pochi giorni di distanza dal doppio appuntamento al Palazzo dello Sport di Roma, il 20 novembre il cantautore sarà protagonista di un nuovo show sul palco del Palapartenope, questo l’indirizzo: via Barbagallo, 115, 80125, Napoli. Secondo quanto riportato sul sito di Ticketone, il concerto avrà inizio alle ore 21.00. Stando a quanto ripreso da Setlist, queste le canzoni proposte in concerto lo scorso 14 novembre:

  • Estate 1998
  • Mr. Nobody
  • Mal di te
  • La tua canzone
  • Faccio un casino
  • Catene
  • Siamo morti insieme
  • Domenica
  • Jet
  • Lontana da me
  • Niente che non va
  • E yo mamma
  • Occhi rossi
  • Come nelle canzoni
  • Le parole più grandi
  • Dentro al fumo
  • Ti manca l’aria
  • Le luci della città
  • Alta marea
  • Taciturna / Davide / !ly
  • Bella Mossa
  • Roma di notte
  • Fine dell’estate
  • Ali sporche
  • Qualcosa di grande
  • È sempre bello
  • La musica non c’è

Dopo il concerto di Napoli, l’artista si esibirà al Palaflorio di Bari, all’Inalpi Arena di Torino, all’Unipol Forum di Milano e al Nelson Mandela Forum di Firenze. Infine, Coez concluderà la tournée con un terzo concerto a Roma: “Avevo voglia di chiudere e festeggiare a casa”. L’artista ha aggiunto nel post condiviso sul suo profilo Instagram: “Grazie per l’affetto che state dedicando alla mia musica, in questi periodi non proprio semplici non do nulla per scontato”. Ecco tutti i prossimi appuntamenti in programma:

  • 22 novembre, Bari - Palaflorio
  • 29 novembre, Torino - Inalpi Arena
  • 1 dicembre, Milano - Unipol Forum
  • 2 dicembre, Milano - Unipol Forum
  • 6 dicembre, Firenze - Nelson Mandela Forum
  • 8 dicembre, Roma - Palazzo dello Sport

A giugno Coez ha pubblicato il nuovo album 1998 contenente i singoli Mal di te, Ti manca l’aria, Qualcosa di grande e Mr. Nobody. All’interno anche Roma di notte con Franco 126 e Tommaso Paradiso. Tra i suoi dischi più acclamati troviamo Faccio un casino del 2017, È sempre bello del 2019 e Lovebars in collaborazione con Frah Quintale del 2023.

