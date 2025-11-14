Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Tommaso Paradiso, esce oggi il singolo Forse: testo e significato

Musica

Il brano è un ritratto di pensieri sospesi tra istinto, rimpianti e consapevolezza. Il tour partirà da Roma il 18 aprile 2026

Forse è il nuovo singolo di Tommaso Paradiso (Columbia Records/Sony Music Italy). Dopo Lasciamene un po'Forse apre un’ulteriore porta del nuovo progetto discografico Casa Paradiso, in uscita venerdì 28 novembre. Con una scrittura intima e osservativa, e la produzione di Matteo Cantaluppi, il brano offre un ritratto lucido e spontaneo di pensieri sospesi tra istinto, rimpianti e consapevolezza.  Casa Paradiso sarà presentato dal vivo in occasione del tour nei Palasport che nella primavera del 2026 toccherà tutta Italia. A sei mesi dal viaRoma raddoppiaalla data del 18 aprile, che è anche la prima del viaggio, al Palazzo dello Sport se ne aggiunge un’altra il 19 aprile.

TOMMASO PARADISO, IL TESTO DEL SINGOLO FORSE

Farsi dei viaggi giganti
ascoltando Carboni
restando immobili a fissare
io il soffitto, tu il muro
e immaginarsi altrove
con dei figli e delle creme solari
forse avremmo solo dovuto provare

Stefano Nazzi nella macchina
e ti tuoi piedi sul vetro
il tempo è splendido fuori
ma non torna più indietro
e immaginarsi altro
con un carrello pieno al supermercato

Forse avremmo solo dovuto provare
senza complicare, senza tante parole
forse non ci saremmo dovuti fermare
guardare il mare e partire
senza tante parole che non servono più

Ti dispiace se fumo
se mi faccio un bicchiere
in questa camera buia
anche se mi fa male
mi aiuta a campare
dopo che te ne vai
Forse avremmo solo dovuto scopare
senza complicare
senza tante parole che non servono più
Forse, forse, forse

Approfondimento

Luca Carboni in concerto a Milano: "Una emozione immensa essere qua"
FOTOGALLERY

Foto di Virginia Bettoja

1/18
TV Show

X Factor 2025, Tommaso Paradiso ospite e MAYU eliminata. FOTO

Nel terzo Live Show di X Factor 2025, i giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi hanno schierato le loro quattro squadre nella serata Back to the '90's, tra hit immortali e icone degli anni Novanta. I concorrenti hanno affrontato due manche e al ballottaggio sono andate LAYANA e MAYU, che ha infine dovuto lasciare la gara. Ospite Tommaso Paradiso con il singolo 'Lasciamene un po'', in attesa del nuovo album 'Casa Paradiso' in arrivo il 28 novembre e del tour nei Palasport nel 2026

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Tommaso Paradiso, esce oggi il singolo Forse: testo e significato

Musica

Il brano è un ritratto di pensieri sospesi tra istinto, rimpianti e consapevolezza. Il tour...

Ana de Armas in compagnia di un nuovo uomo dopo rottura con Tom Cruise

Spettacolo

L'attrice è stata avvistata a Los Angeles mentre faceva shopping in compagnia di un giovane uomo...

Eagles of Death Metal, Jesse Hughes a Parigi 10 anni dopo il Bataclan

Musica

Un decennio dopo gli attentati che sconvolsero la capitale francese, il frontman della band...

Baby K è tornata con Dimmi dimmi dimmi

Musica

Tra i grandi successi dell’artista ricordiamo Roma-Bangkok con Giusy Ferreri, Voglio ballare...

Gambino, Nicolas Cage si riunisce a John Woo nel biopic Gambino

Cinema

L'attore sarà il protagonista del film poliziesco del regista, che riunirà la coppia...

Spettacolo: Per te