Tommaso Paradiso, esce oggi il singolo Forse: testo e significato

Il brano è un ritratto di pensieri sospesi tra istinto, rimpianti e consapevolezza. Il tour partirà da Roma il 18 aprile 2026
Forse è il nuovo singolo di Tommaso Paradiso (Columbia Records/Sony Music Italy). Dopo Lasciamene un po', Forse apre un’ulteriore porta del nuovo progetto discografico Casa Paradiso, in uscita venerdì 28 novembre. Con una scrittura intima e osservativa, e la produzione di Matteo Cantaluppi, il brano offre un ritratto lucido e spontaneo di pensieri sospesi tra istinto, rimpianti e consapevolezza. Casa Paradiso sarà presentato dal vivo in occasione del tour nei Palasport che nella primavera del 2026 toccherà tutta Italia. A sei mesi dal via, Roma raddoppia: alla data del 18 aprile, che è anche la prima del viaggio, al Palazzo dello Sport se ne aggiunge un’altra il 19 aprile.
TOMMASO PARADISO, IL TESTO DEL SINGOLO FORSE
Farsi dei viaggi giganti
ascoltando Carboni
restando immobili a fissare
io il soffitto, tu il muro
e immaginarsi altrove
con dei figli e delle creme solari
forse avremmo solo dovuto provare
Stefano Nazzi nella macchina
e ti tuoi piedi sul vetro
il tempo è splendido fuori
ma non torna più indietro
e immaginarsi altro
con un carrello pieno al supermercato
Forse avremmo solo dovuto provare
senza complicare, senza tante parole
forse non ci saremmo dovuti fermare
guardare il mare e partire
senza tante parole che non servono più
Ti dispiace se fumo
se mi faccio un bicchiere
in questa camera buia
anche se mi fa male
mi aiuta a campare
dopo che te ne vai
Forse avremmo solo dovuto scopare
senza complicare
senza tante parole che non servono più
Forse, forse, forse
Nel terzo Live Show di X Factor 2025, i giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi hanno schierato le loro quattro squadre nella serata Back to the '90's, tra hit immortali e icone degli anni Novanta. I concorrenti hanno affrontato due manche e al ballottaggio sono andate LAYANA e MAYU, che ha infine dovuto lasciare la gara. Ospite Tommaso Paradiso con il singolo 'Lasciamene un po'', in attesa del nuovo album 'Casa Paradiso' in arrivo il 28 novembre e del tour nei Palasport nel 2026