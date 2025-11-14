Tommaso Paradiso, esce oggi il singolo Forse: testo e significato

Il brano è un ritratto di pensieri sospesi tra istinto, rimpianti e consapevolezza. Il tour partirà da Roma il 18 aprile 2026

Forse è il nuovo singolo di Tommaso Paradiso (Columbia Records/Sony Music Italy). Dopo Lasciamene un po' , Forse apre un’ulteriore porta del nuovo progetto discografico Casa Paradiso , in uscita venerdì 28 novembre. Con una scrittura intima e osservativa, e la produzione di Matteo Cantaluppi, il brano offre un ritratto lucido e spontaneo di pensieri sospesi tra istinto, rimpianti e consapevolezza. Casa Paradiso sarà presentato dal vivo in occasione del tour nei Palasport che nella primavera del 2026 toccherà tutta Italia. A sei mesi dal via, Roma raddoppia: alla data del 18 aprile, che è anche la prima del viaggio, al Palazzo dello Sport se ne aggiunge un’altra il 19 aprile.

TOMMASO PARADISO, IL TESTO DEL SINGOLO FORSE

Farsi dei viaggi giganti

ascoltando Carboni

restando immobili a fissare

io il soffitto, tu il muro

e immaginarsi altrove

con dei figli e delle creme solari

forse avremmo solo dovuto provare

Stefano Nazzi nella macchina

e ti tuoi piedi sul vetro

il tempo è splendido fuori

ma non torna più indietro

e immaginarsi altro

con un carrello pieno al supermercato

Forse avremmo solo dovuto provare

senza complicare, senza tante parole

forse non ci saremmo dovuti fermare

guardare il mare e partire

senza tante parole che non servono più

Ti dispiace se fumo

se mi faccio un bicchiere

in questa camera buia

anche se mi fa male

mi aiuta a campare

dopo che te ne vai

Forse avremmo solo dovuto scopare

senza complicare

senza tante parole che non servono più

Forse, forse, forse