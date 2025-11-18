Offerte Black Friday
Elodie, la possibile scaletta del concerto a Roma

Musica

Matteo Rossini

©Getty

Nelle prossime settimane la voce di Tribale porterà la sua musica anche al PalaRescifina di Mesina, al Palaflorio di Bari e all’Inalpi Arena di Torino

Mercoledì 19 novembre Elodie sarà protagonista del primo dei tre concerti previsti sul palco del Palazzo dello Sport di Roma. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo show: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

elodie a roma, la possibile scaletta

 

Dopo il concerto di Firenze, la voce di Tribale (FOTO) arriverà a Roma per tre appuntamenti live: mercoledì 19 novembre, giovedì 20 novembre e sabato 6 dicembre. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00. Al momento Elodie non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, questi i brani eseguiti al concerto di San Siro:

 

Apertura

Tribale

Black Nirvana

Guaranà / Hung Up | Feel Love

La coda del diavolo

 

Atto primo: Audace

Intro

Odio amore chimico / 1 ora / Di nuovo

Mi ami mi odi

Cuore nero / Anche stasera

Ok respira

Folle città (con Achille Lauro)

Rolls Royce (con Achille Lauro)

America (con Gianna Nannini)

 

Atto secondo: Galattica

Andromeda

Vertigine

Niente canzoni d’amore

Feeling

Pensare male

Purple in the Sky

Nina Kraviz Set

 

Atto terzo: Erotica

Pop porno

Red light

Ascendente

Elle

Strobo

Euphoria

Lontano da qui

A fari spenti

 

Atto quarto: Magnetica

Tutta colpa mia

Due

Dimenticarsi alle 7

 

Encore

Hold On / Pazza musica

Ciclone / Chiamo io chiami tu (con Gaia)

Margarita

Bagno a mezzanotte

 

 

Dopo i due grandi spettacoli estivi allo stadio San Siro di Milano e allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, Elodie sta portando la sua musica sui palchi di alcuni palazzetti italiani. Nelle prossime settimane l’artista sarà in concerto anche al PalaRescifina di Mesina, al Palaflorio di Bari e all’Inalpi Arena di Torino. Ecco il calendario:

  • 19 novembre, Roma - Palazzo dello Sport
  • 20 novembre, Roma - Palazzo dello Sport
  • 24 novembre, Messina - PalaRescifina
  • 25 novembre, Messina - PalaRescifina
  • 28 novembre, Bari - PalaFlorio
  • 29 novembre, Bari - PalaFlorio
  • 1° dicembre, Torino - Inalpi Arena
  • 6 dicembre, Roma - Palazzo dello Sport

A maggio Elodie ha pubblicato il suo ultimo album Mi ami mi odi contenente il brano Dimenticarsi alle 7 presentato in gara alla 75esima edizione del Festival di Sanremo. All’interno del disco anche i singoli Black Nirvana e Feeling con Tiziano Ferro. Quest’estate la cantante ha lanciato la collaborazione Yakuza con Sfera Ebbasta (FOTO).

Spettacolo: Per te