Elodie, la possibile scaletta del concerto a Roma

Nelle prossime settimane la voce di Tribale porterà la sua musica anche al PalaRescifina di Mesina, al Palaflorio di Bari e all’Inalpi Arena di Torino

Mercoledì 19 novembre Elodie sarà protagonista del primo dei tre concerti previsti sul palco del Palazzo dello Sport di Roma. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo show: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

elodie a roma, la possibile scaletta Dopo il concerto di Firenze, la voce di Tribale (FOTO) arriverà a Roma per tre appuntamenti live: mercoledì 19 novembre, giovedì 20 novembre e sabato 6 dicembre. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00. Al momento Elodie non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, questi i brani eseguiti al concerto di San Siro: Apertura Tribale Black Nirvana Guaranà / Hung Up | Feel Love La coda del diavolo Atto primo: Audace Intro Odio amore chimico / 1 ora / Di nuovo Mi ami mi odi Cuore nero / Anche stasera Ok respira Folle città (con Achille Lauro) Rolls Royce (con Achille Lauro) America (con Gianna Nannini) Atto secondo: Galattica Andromeda Vertigine Niente canzoni d'amore Feeling Pensare male Purple in the Sky Nina Kraviz Set Atto terzo: Erotica Pop porno Red light Ascendente Elle Strobo Euphoria Lontano da qui A fari spenti Atto quarto: Magnetica Tutta colpa mia Due Dimenticarsi alle 7 Encore Hold On / Pazza musica Ciclone / Chiamo io chiami tu (con Gaia) Margarita Bagno a mezzanotte

Dopo i due grandi spettacoli estivi allo stadio San Siro di Milano e allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, Elodie sta portando la sua musica sui palchi di alcuni palazzetti italiani. Nelle prossime settimane l’artista sarà in concerto anche al PalaRescifina di Mesina, al Palaflorio di Bari e all’Inalpi Arena di Torino. Ecco il calendario: 19 novembre, Roma - Palazzo dello Sport

20 novembre, Roma - Palazzo dello Sport

24 novembre, Messina - PalaRescifina

25 novembre, Messina - PalaRescifina

28 novembre, Bari - PalaFlorio

29 novembre, Bari - PalaFlorio

1° dicembre, Torino - Inalpi Arena

1° dicembre, Torino - Inalpi Arena

6 dicembre, Roma - Palazzo dello Sport