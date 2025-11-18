Elodie, la possibile scaletta del concerto a Roma

Nelle prossime settimane la voce di Tribale porterà la sua musica anche al PalaRescifina di Mesina, al Palaflorio di Bari e all’Inalpi Arena di Torino
Mercoledì 19 novembre Elodie sarà protagonista del primo dei tre concerti previsti sul palco del Palazzo dello Sport di Roma. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo show: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
elodie a roma, la possibile scaletta
Dopo il concerto di Firenze, la voce di Tribale (FOTO) arriverà a Roma per tre appuntamenti live: mercoledì 19 novembre, giovedì 20 novembre e sabato 6 dicembre. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00. Al momento Elodie non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, questi i brani eseguiti al concerto di San Siro:
Apertura
Tribale
Black Nirvana
Guaranà / Hung Up | Feel Love
La coda del diavolo
Atto primo: Audace
Intro
Odio amore chimico / 1 ora / Di nuovo
Mi ami mi odi
Cuore nero / Anche stasera
Ok respira
Folle città (con Achille Lauro)
Rolls Royce (con Achille Lauro)
America (con Gianna Nannini)
Atto secondo: Galattica
Andromeda
Vertigine
Niente canzoni d’amore
Feeling
Pensare male
Purple in the Sky
Nina Kraviz Set
Atto terzo: Erotica
Pop porno
Red light
Ascendente
Elle
Strobo
Euphoria
Lontano da qui
A fari spenti
Atto quarto: Magnetica
Tutta colpa mia
Due
Dimenticarsi alle 7
Encore
Hold On / Pazza musica
Ciclone / Chiamo io chiami tu (con Gaia)
Margarita
Bagno a mezzanotte
Dopo i due grandi spettacoli estivi allo stadio San Siro di Milano e allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, Elodie sta portando la sua musica sui palchi di alcuni palazzetti italiani. Nelle prossime settimane l’artista sarà in concerto anche al PalaRescifina di Mesina, al Palaflorio di Bari e all’Inalpi Arena di Torino. Ecco il calendario:
- 19 novembre, Roma - Palazzo dello Sport
- 20 novembre, Roma - Palazzo dello Sport
- 24 novembre, Messina - PalaRescifina
- 25 novembre, Messina - PalaRescifina
- 28 novembre, Bari - PalaFlorio
- 29 novembre, Bari - PalaFlorio
- 1° dicembre, Torino - Inalpi Arena
- 6 dicembre, Roma - Palazzo dello Sport
A maggio Elodie ha pubblicato il suo ultimo album Mi ami mi odi contenente il brano Dimenticarsi alle 7 presentato in gara alla 75esima edizione del Festival di Sanremo. All’interno del disco anche i singoli Black Nirvana e Feeling con Tiziano Ferro. Quest’estate la cantante ha lanciato la collaborazione Yakuza con Sfera Ebbasta (FOTO).
