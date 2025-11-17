Elisa, la possibile scaletta del concerto a Bari

Archiviato lo show di Bari, la voce di No Hero proseguirà la tournée a Eboli, Firenze, Bologna, Roma e infine Torino con l’appuntamento conclusivo in scena il 28 novembre all’Inalpi Arena
Dopo la data all’Unipol Forum di Assago, lunedì 17 novembre Elisa (FOTO) sarà in concerto sul palco del Palaflorio di Bari. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull'atteso spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
elisa a bari, la possibile scaletta del concerto
Nuovo appuntamento live con la musica di Elisa. Il 17 novembre l’artista salirà sul palco del Palaflorio, questo l’indirizzo: viale Archimede, 70126, Bari. Stando a quanto riportato su Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i grandi successi: da Luce (Tramonti a Nord Est) a Se piovesse il tuo nome passando per Rainbow, Broken e Together. Ecco i brani proposti al concerto di Assago il 10 novembre:
- Dillo solo al buio
- Sesso debole
- Labyrynth
- Rainbow
- Broken
- Vivere tutte le vite
- Heaven
- Stay
- Eppure sentire
- Hallelujah
- Promettimi
- Anche fragile
- Ti vorrei sollevare
- Medley
- Intro Cosmos
- Ti chiamerò amore con Charlie Charles
- Dancing
- Outro Girls
- Se piovesse il tuo nome con Dardust
- Seta - Palla al centro con Dardust
- Nonostante tutto
- No Hero
- Brutta storia con Emma e July
- L’anima vola con Emma
- Luce (Tramonti a nord est)
- Together
- Gli ostacoli del cuore
- Buona stella con Eros Ramazzotti
- A modo tuo
Archiviato lo show di Bari, la voce di No Hero proseguirà la tournée a Eboli, Firenze, Bologna, Roma e infine Torino con l’appuntamento conclusivo in scena il 28 novembre all’Inalpi Arena. Inoltre, nell’aprile del prossimo anno la cantautrice tronerà in tour con altri sette appuntamenti. Ecco il calendario completo con tutti gli spettacoli annunciati nel 2025 e nel 2026:
- 18 novembre 2025 - Palasele - Eboli
- 20 novembre 2025 - Nelson Mandela Forum - Firenze
- 22 novembre 2025 - Unipol Arena - Bologna
- 25 novembre 2025 - Palazzo dello Sport - Roma
- 28 novembre 2025 - Inalpi Arena - Torino
- 24 aprile 2026 - Palazzo del Turismo, Jesolo
- 26 aprile 2026 - Uniopol Forum, Milano
- 29 aprile 2026 - Inalpi Arena, Torino
- 2 maggio 2026 - Unipol Arena, Bologna
- 3 maggio 2026 - Nelson Mandela Forum, Firenze
- 5 maggio 2026 - Palazzo dello Sport, Roma
- 7 maggio 2026 - Palaflorio, Bari
- 9 maggio 2026 - Palasele, Eboli
Venerdì 14 novembre Elisa ha pubblicato l’album San Siro Live 2025, disponibile in cd, in digitale e in vinile in due volumi con doppio LP. Tra i suoi album più amati troviamo Then Comes the Sun, Lotus, Heart, On e Ritorno al futuro/Back to the Future, quest’ultimo uscito nel febbraio del 2022. Nel giugno di quest’anno la cantautrice ha pubblicato il suo ultimo singolo Sesso debole, ricordiamo anche la recente collaborazione con Cesare Cremonini sulle note di Nonostante Tutto.
