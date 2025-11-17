Elisa, la possibile scaletta del concerto a Bari

elisa a bari, la possibile scaletta del concerto

Nuovo appuntamento live con la musica di Elisa. Il 17 novembre l’artista salirà sul palco del Palaflorio, questo l’indirizzo: viale Archimede, 70126, Bari. Stando a quanto riportato su Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i grandi successi: da Luce (Tramonti a Nord Est) a Se piovesse il tuo nome passando per Rainbow, Broken e Together. Ecco i brani proposti al concerto di Assago il 10 novembre:

Dillo solo al buio

Sesso debole

Labyrynth

Rainbow

Broken

Vivere tutte le vite

Heaven

Stay

Eppure sentire

Hallelujah

Promettimi

Anche fragile

Ti vorrei sollevare

Medley

Intro Cosmos

Ti chiamerò amore con Charlie Charles

Dancing

Outro Girls

Se piovesse il tuo nome con Dardust

Seta - Palla al centro con Dardust

Nonostante tutto

No Hero

Brutta storia con Emma e July

L’anima vola con Emma

Luce (Tramonti a nord est)

Together

Gli ostacoli del cuore

Buona stella con Eros Ramazzotti

A modo tuo