Top 40 USA, nessun brano rap per la prima volta in 35 anni

Dopo trentacinque anni, otto mesi e tre settimane, nessuna canzone di genere rap è presente tra le prime quaranta posizioni della US Billboard Hot 100, ovvero la classifica settimanale dei brani di maggior successo negli Stati Uniti d’America. Luther di Kenidrck Lamar (FOTO) e SZA è stata l’ultima canzone ha conquistare la vetta. Attualmente, i brani rap più alti in classifica sono Shot Callin di YoungBoy Never Broke Again al numero quarantaquattro, Safe di Cardi B e Kehlani al quarantottesimo posto e subito dopo Hell at Night di BigXthaPlug.
Stando a quanto rilanciato da Billboard, un motivo dell’assenza di canzoni rap potrebbe essere la recente distribuzione del nuovo album The Life of a Showgirl di Taylor Swift (FOTO). Infatti, i dodici brani contenuti nel disco hanno immediatamente scalato la classifica portando quindi all’uscita di altre canzoni. Inoltre, il singolo The Fate of Ophelia, lanciato contestualmente alla pubblicazione dell’album, è attualmente stabile al primo posto da ben quattro settimane.
The Life of a Showgirl di Taylor Swift ha subito riscosso un grandissimo successo vendendo più di quattro milioni di copie in America nella settimana di debutto. L’artista statunitense ha commentato sul suo profilo Instagram: “Ho quattro milioni di grazie da inviare ai fan e quattro milioni di motivi per sentirmi ancora più orgogliosa di questo album di quanto non lo fossi già. Grazie per essere venuti a celebrare questo progetto”.
Tra i rapper di maggior successo di sempre in America, troviamo sicuramente Drake, attualmente l’artista con il maggior numero di prime posizioni nella storia della US Billboard Hot 100. Tra i suoi brani più noti ricordiamo God’s Plan e In My Feelings. Per quanto riguarda gli album, citiamo Nothing Was the Same, Scorpion, Certified Lover Boy e Honestly, Nevermind.
