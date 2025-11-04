Top 40 USA, nessun brano rap per la prima volta in 35 anni

Come riportato da Billboard, nessun brano di genere rap è presente all’interno della Top 40 della classifica statunitense. Un tale evento non accadeva precisamente da trentacinque anni, otto mesi e tre settimane

Dopo più di trentacinque anni di presenza costante, nessun brano rap è riuscito a conquistare un posto nella Top 40 della US Billboard Hot 100. Luther di Kendrick Lamar e SZA è stata l’ultima canzone rap a raggiungere la prima posizione della classifica.

Dopo trentacinque anni, otto mesi e tre settimane, nessuna canzone di genere rap è presente tra le prime quaranta posizioni della US Billboard Hot 100, ovvero la classifica settimanale dei brani di maggior successo negli Stati Uniti d’America. Luther di Kenidrck Lamar (FOTO) e SZA è stata l’ultima canzone ha conquistare la vetta. Attualmente, i brani rap più alti in classifica sono Shot Callin di YoungBoy Never Broke Again al numero quarantaquattro, Safe di Cardi B e Kehlani al quarantottesimo posto e subito dopo Hell at Night di BigXthaPlug.

Stando a quanto rilanciato da Billboard, un motivo dell’assenza di canzoni rap potrebbe essere la recente distribuzione del nuovo album The Life of a Showgirl di Taylor Swift (FOTO). Infatti, i dodici brani contenuti nel disco hanno immediatamente scalato la classifica portando quindi all’uscita di altre canzoni. Inoltre, il singolo The Fate of Ophelia, lanciato contestualmente alla pubblicazione dell’album, è attualmente stabile al primo posto da ben quattro settimane.