Elodie a Milano, la possibile scaletta del concerto al Forum di Assago

Dopo il doppio appuntamento all’Unipol Forum di Assago, sabato 8 novembre Elodie porterà la sua musica sul palco del PalaSele di Eboli. Previsti appuntamenti anche a Padova, Firenze, Roma, Messina, Bari e Torino
Dopo la data zero al Palazzo del Turismo di Jesolo, il 31 ottobre e il 1° novembre Elodie (FOTO) sarà in concerto all’Unipol Forum di Assago. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull'appuntamento: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
elodie, la possibile scaletta del concerto al forum di assago
Reduce dai due grandi show allo stadio San Siro di Milano e allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, Elodie ha dato il via alla nuova tournée nei palazzetti. Venerdì 31 ottobre e sabato 1° novembre la popstar calcherà il palco dell’Unipol Forum, questo l’indirizzo: via G. di Vittorio 6, 20090, Assago, Milano. Stando a quanto riportato su Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00.
Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi. Questi brani eseguiti al concerto milanese dello scorso giugno:
Apertura
Tribale
Black Nirvana
Guaranà / Hung Up | Feel Love
La coda del diavolo
Atto primo: Audace
Intro
Odio amore chimico / 1 ora / Di nuovo
Mi ami mi odi
Cuore nero / Anche stasera
Ok respira
Folle città (con Achille Lauro)
Rolls Royce (con Achille Lauro)
America (con Gianna Nannini)
Atto secondo: Galattica
Andromeda
Vertigine
Niente canzoni d’amore
Feeling
Pensare male
Purple in the Sky
Nina Kraviz Set
Atto terzo: Erotica
Pop porno
Red light
Ascendente
Elle
Strobo
Euphoria
Lontano da qui
A fari spenti
Atto quarto: Magnetica
Tutta colpa mia
Due
Dimenticarsi alle 7
Encore
Hold On / Pazza musica
Ciclone / Chiamo io chiami tu (con Gaia)
Margarita
Bagno a mezzanotte
Dopo il doppio appuntamento all’Unipol Forum di Assago, sabato 8 novembre Elodie porterà la sua musica sul palco del PalaSele di Eboli. Previsti appuntamenti anche a Padova, Firenze, Roma, Messina, Bari e Torino. Ecco il calendario completo con tutti i concerti:
- 8 novembre, Eboli - PalaSele
- 12 novembre, Padova - Kioene Arena
- 14 novembre, Firenze - Mandela Forum
- 19 novembre, Roma - Palazzo dello Sport
- 20 novembre, Roma - Palazzo dello Sport
- 24 novembre, Messina - PalaRescifina
- 25 novembre, Messina - PalaRescifina
- 28 novembre, Bari - PalaFlorio
- 29 novembre, Bari - PalaFlorio
- 1° dicembre, Torino - Inalpi Arena
- 6 dicembre, Roma - Palazzo dello Sport
Nel maggio di quest’anno Elodie ha pubblicato l’album Mi ami mi odi contenente il brano Dimenticarsi alle 7 presentato in gara sul palco del Teatro Ariston in occasione della 75esima edizione del Festival di Sanremo. All’interno anche i brani Black Nirvana e Feeling con Tiziano Ferro.
Quest’estate l’artista ha lanciato la canzone Yakuza con Sfera Ebbasta, tra le sue collaborazioni ricordiamo Pensare male con i The Kolors, Rambla con Ghemon, Pazza musica con Marco Mengoni, La coda del diavolo con Rkomi e la più recente Ex con Irama (FOTO).
