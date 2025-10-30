Offerte Sky
Elodie a Milano, la possibile scaletta del concerto al Forum di Assago

Musica

Matteo Rossini

©Getty

Dopo il doppio appuntamento all’Unipol Forum di Assago, sabato 8 novembre Elodie porterà la sua musica sul palco del PalaSele di Eboli. Previsti appuntamenti anche a Padova, Firenze, Roma, Messina, Bari e Torino

Dopo la data zero al Palazzo del Turismo di Jesolo, il 31 ottobre e il 1° novembre Elodie (FOTO) sarà in concerto all’Unipol Forum di Assago. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull'appuntamento: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

elodie, la possibile scaletta del concerto al forum di assago

 

Reduce dai due grandi show allo stadio San Siro di Milano e allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, Elodie ha dato il via alla nuova tournée nei palazzetti. Venerdì 31 ottobre e sabato 1° novembre la popstar calcherà il palco dell’Unipol Forum, questo l’indirizzo: via G. di Vittorio 6, 20090, Assago, Milano. Stando a quanto riportato su Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00.

 

Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi. Questi brani eseguiti al concerto milanese dello scorso giugno:

 

Apertura

Tribale

Black Nirvana

Guaranà / Hung Up | Feel Love

La coda del diavolo

 

Atto primo: Audace

Intro

Odio amore chimico / 1 ora / Di nuovo

Mi ami mi odi

Cuore nero / Anche stasera

Ok respira

Folle città (con Achille Lauro)

Rolls Royce (con Achille Lauro)

America (con Gianna Nannini)

 

Atto secondo: Galattica

Andromeda

Vertigine

Niente canzoni d’amore

Feeling

Pensare male

Purple in the Sky

Nina Kraviz Set

 

Atto terzo: Erotica

Pop porno

Red light

Ascendente

Elle

Strobo

Euphoria

Lontano da qui

A fari spenti

 

Atto quarto: Magnetica

Tutta colpa mia

Due

Dimenticarsi alle 7

 

Encore

Hold On / Pazza musica

Ciclone / Chiamo io chiami tu (con Gaia)

Margarita

Bagno a mezzanotte

Dopo il doppio appuntamento all'Unipol Forum di Assago, sabato 8 novembre Elodie porterà la sua musica sul palco del PalaSele di Eboli. Previsti appuntamenti anche a Padova, Firenze, Roma, Messina, Bari e Torino. Ecco il calendario completo con tutti i concerti:

  • 8 novembre, Eboli - PalaSele
  • 12 novembre, Padova - Kioene Arena
  • 14 novembre, Firenze - Mandela Forum
  • 19 novembre, Roma - Palazzo dello Sport
  • 20 novembre, Roma - Palazzo dello Sport
  • 24 novembre, Messina - PalaRescifina
  • 25 novembre, Messina - PalaRescifina
  • 28 novembre, Bari - PalaFlorio
  • 29 novembre, Bari - PalaFlorio
  • 1° dicembre, Torino - Inalpi Arena
  • 6 dicembre, Roma - Palazzo dello Sport

Nel maggio di quest’anno Elodie ha pubblicato l’album Mi ami mi odi contenente il brano Dimenticarsi alle 7 presentato in gara sul palco del Teatro Ariston in occasione della 75esima edizione del Festival di Sanremo. All’interno anche i brani Black Nirvana e Feeling con Tiziano Ferro.

 

Quest’estate l’artista ha lanciato la canzone Yakuza con Sfera Ebbasta, tra le sue collaborazioni ricordiamo Pensare male con i The Kolors, Rambla con Ghemon, Pazza musica con Marco Mengoni, La coda del diavolo con Rkomi e la più recente Ex con Irama (FOTO).

