Marco Mengoni, la possibile scaletta del concerto a Firenze

Martedì 28, mercoledì 29 e giovedì 31 ottobre Marco Mengoni porterà la sua musica sul palco del Nelson Mandela Forum di Firenze. Successivamente, la voce di Pronto a correre proseguirà la tournée con gli ultimi appuntamenti in programma a Eboli e a Roma
Reduce dal successo dei due appuntamenti all’Unipol Arena di Bologna, Marco Mengoni sarà protagonista di tre concerti al Nelson Mandela Forum di Firenze. Ecco tutto quello che c’è da sapere sugli spettacoli: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
marco mengoni a firenze, la possibile scaletta
Martedì 28, mercoledì 29 e giovedì 31 ottobre Marco Mengoni porterà la sua musica sul palco del Nelson Mandela Forum, questo l’indirizzo: Piazza Enrico Berlinguer, 50137, Firenze. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, i concerti avranno inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulle scalette delle tre serate, attesi i suoi grandi successi: da Ti ho voluto bene veramente a Esseri umani passando per Due vite e Ma stasera. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti alla data zero del tour negli stadi:
- Ti ho voluto bene veramente
- Guerriero
- Sai che
- La valle dei Re
- Black Hole Sun
- Non me ne accorgo
- Tutti hanno paura
- No stress
- Voglio
- Muhammad Ali
- Fuoco di paglia
- Cambia un uomo
- Luce
- Proteggiti da me
- In due minuti
- Un’altra storia
- Tonight
- Hola
- Due vite
- L’essenziale
- Mi fiderò
- La Casa Azul
- Onde
- Un fiore contro il diluvio
- Proibito
- Incenso
- Mandare tutto all’aria
- Pazza musica
- Ma stasera
- Pronto a correre
- Io ti aspetto
- Sto bene al mare
- Esseri umani
Dopo i concerti di Firenze, la voce di Pronto a correre proseguirà la tournée nei palazzetti con i sette appuntamenti in programma nelle ultime due città: Eboli e Roma. Successivamente, il cantautore (FOTO) porterà la sua musica in giro per l’Europa: da Ginevra a Madrid passando per Stoccarda, Monaco, Parigi e Londra. Questo il calendario delle date italiane:
- 2 novembre - Eboli, Palasele
- 4 novembre - Eboli, Palasele
- 5 novembre - Eboli, Palasele
- 8 novembre - Roma, Palazzo dello Sport
- 9 novembre - Roma, Palazzo dello Sport
- 12 novembre - Roma, Palazzo dello Sport
- 13 novembre, Roma - Palazzo dello Sport
Nel maggio del 2023 Marco Mengoni ha pubblicato Materia (Prisma) chiudendo la trilogia discografica inaugurata da Materia (Terra) nel 2021 e proseguita con Materia (Pelle) nel 2022. Tra i singoli di questo progetto troviamo Mi fiderò con Madame, No stress e Pazza musica in collaborazione con Elodie (FOTO).
Nel corso della sua carriera Marco Mengoni ha conquistato numerosi riconoscimenti, tra i quali i due trionfi al Festival di Sanremo con L’essenziale nel 2013 e Due vite nel 2023. Ricordiamo anche il settimo e il quarto posto alla 58esima e alla 67esima edizione dell’Eurovision Song Contest.
