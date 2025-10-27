Marco Mengoni, la possibile scaletta del concerto a Firenze

Martedì 28, mercoledì 29 e giovedì 31 ottobre Marco Mengoni porterà la sua musica sul palco del Nelson Mandela Forum di Firenze. Successivamente, la voce di Pronto a correre proseguirà la tournée con gli ultimi appuntamenti in programma a Eboli e a Roma

Martedì 28, mercoledì 29 e giovedì 31 ottobre Marco Mengoni porterà la sua musica sul palco del Nelson Mandela Forum, questo l’indirizzo: Piazza Enrico Berlinguer, 50137, Firenze. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone , i concerti avranno inizio alle ore 21.00 . Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulle scalette delle tre serate, attesi i suoi grandi successi: da Ti ho voluto bene veramente a Esseri umani passando per Due vite e Ma stasera. Secondo quanto rilanciato da Setlist , questi i brani eseguiti alla data zero del tour negli stadi:

Dopo i concerti di Firenze, la voce di Pronto a correre proseguirà la tournée nei palazzetti con i sette appuntamenti in programma nelle ultime due città: Eboli e Roma. Successivamente, il cantautore ( FOTO ) porterà la sua musica in giro per l’Europa: da Ginevra a Madrid passando per Stoccarda, Monaco, Parigi e Londra. Questo il calendario delle date italiane:

Nel maggio del 2023 Marco Mengoni ha pubblicato Materia (Prisma) chiudendo la trilogia discografica inaugurata da Materia (Terra) nel 2021 e proseguita con Materia (Pelle) nel 2022. Tra i singoli di questo progetto troviamo Mi fiderò con Madame, No stress e Pazza musica in collaborazione con Elodie (FOTO).

Nel corso della sua carriera Marco Mengoni ha conquistato numerosi riconoscimenti, tra i quali i due trionfi al Festival di Sanremo con L’essenziale nel 2013 e Due vite nel 2023. Ricordiamo anche il settimo e il quarto posto alla 58esima e alla 67esima edizione dell’Eurovision Song Contest.