Marco Mengoni all'inizio del tour: “Contro il genocidio a Gaza"

LE PROTESTE DI CLEMENTINO E DI GHALI

Negli scorsi giorni i rapper Clementino e Ghali avevano criticato i colleghi che non avevano preso posizione sulla situazione in Palestina, dove oltre 60 mila persone sono morte sotto i bombardamenti israeliani. “Dedicato a tutti i rapper italiani, i cosiddetti “rapper delle classifiche” che non hanno detto una sola parola sul genocidio a Gaza. Mettiteve Scuorno. E voi sareste rapper? Lo sapete cosa vuol dire essere rapper? Vuie non sapit nu c**z”, aveva scritto su Instagram Clementino. “Millantate la parola Hip Hop. Potete avere tutti i platini del mondo, tutte le collane d’oro del mondo, andare alle vostre sfilate di moda da sfigati, ma non siete nulla. Non siete rapper. Sit Munnezz!”. E ancora: “Ognuno sa il suo. State troppo a c***i vostri e non vi esponete perché poi perdete qualcosa. Tranquilli già avete perso qualcosa: la dignità! Ora commentate pure e distruggetemi nei commenti. Non mi fate niente”. Aveva concluso: “Stop a tutte le guerre del mondo!”. Ghali gli aveva fatto eco in un post intitolato “Il rap è morto, è tutto un gran teatro”. Il rapper milanese aveva infatti a sua volta attaccato coloro che non si espongono sulla Palestina. “I motivi per cui non ne parlate possono essere tre”, aveva scritto su Instagram. “1. Non vi interessa, non è nel vostro algoritmo, non sapete “come sono andate le cose”, avete un'idea confusa su chi siano i cattivi e i buoni ormai da decenni o pensate che sia una questione che appartiene solo a una specifica etnia, lontana dalla vostra. 2. Sostenete il genocidio e sì, sostenerlo vuol dire anche semplicemente non schierarsi. Qui c'entriamo tutti. Ma, come ogni volta, sarà troppo tardi quando lo capiremo. 3. Avete paura di perdere soldi, posizione e lavoro””. Si era poi chiesto: “Cosa ci avete guadagnato col vostro silenzio? Il rap è ufficialmente morto. Il silenzio dei rapper ha ucciso il genere”. Aveva proseguito: “Qualsiasi artista che millanta di essere un rapper e usa un sacco di parole per riempire le strofe ma non dice un c***o sulla Palestina non può definirsi tale”. Tuttavia, “L’Italia è attiva, l’Italia è ini piazza e la Flotilla passerà alla storia. Le persone che si sono imbarcate per far valere il diritto internazionale, per portare aiuti a Gaza, le persone che scendono in piazza e perdono giornate di lavoro, non sono da attaccare o ridicolizzare, sono da proteggere perché stanno compiendo l'azione più concreta finora e rappresentano la speranza”. Per il rapper, inoltre, sui politici grava “la responsabilità di essere complici di un genocidio”, anche se “sono certo, prima o poi il conto arriva”.