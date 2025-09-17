David Gilmour, al cinema il Live al Circo Massimo che anticipa l'album

Per i fan che hanno assistito ai concerti, il film e l’album rappresentano un ricordo indelebile della musica di David Gilmour, della sua band e della straordinaria intensità del palco. Per chi non ha avuto la possibilità di partecipare, queste uscite costituiscono l’occasione unica per immergersi nell’atmosfera di uno degli eventi musicali più spettacolari degli ultimi anni.

Il film cattura le sei serate sold out di Gilmour al Circo Massimo, nella Capitale, offrendo una testimonianza visiva e sonora unica. Dietro la macchina da presa c’è Gavin Elder, collaboratore storico dell’artista, che ha immortalato la performance incastonandola nel suggestivo scenario delle antiche rovine romane. Ne nasce un’esperienza che coniuga la potenza musicale con la magia della città eterna, restituendo allo spettatore l’atmosfera di un evento irripetibile. Roma diventa così il palco di un ritorno atteso, e di un’avventura musicale unica nel suo genere.

Live al Circo Massimo. Roma sarà proiettato nei cinema e negli IMAX di tutto il mondo grazie alla distribuzione di Sony Music Vision e Trafalgar Releasing. In Italia, Nexo Studios cura l’esclusiva dell’evento.

Per i fan più appassionati è prevista l’edizione super deluxe, disponibile esclusivamente sullo store ufficiale di Gilmour. Questo pacchetto comprende tutti i formati fisici, Blu-Ray e DVD Live At The Circus Maximus, un libro cartonato di 120 pagine con fotografie scattate da Polly Samson durante il tour, due cartoline, adesivi raffiguranti il gatto nero e la figura a braccia aperte di Luck and Strange, la scaletta dei concerti, un poster a colori su due lati (930 mm x 620 mm) e un libretto di 8 pagine con tutti i crediti. Il pre-order è disponibile sul sito ufficiale di David Gilmour.

Un tour da record

Il Luck and Strange Tour 2024 ha registrato il tutto esaurito in tutte le 23 date, conquistando pubblico e critica. Con nessun nuovo concerto in programma, il film e l’album rappresentano l’unico modo per rivivere le emozioni di questo tour straordinario.

L’album Luck and Strange, quinto lavoro solista di David Gilmour, ha raggiunto la vetta delle classifiche nel Regno Unito, in Germania (per la prima volta al #1), Polonia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Svizzera, Portogallo e Austria. È arrivato al #2 in Francia, Italia e Belgio, nella Top 5 in Spagna, Giappone, Norvegia, Danimarca e Ungheria, e nella Top 10 in Stati Uniti, Australia, Finlandia, Svezia, Irlanda e Nuova Zelanda.

Il tour è partito con due date di riscaldamento sold out al Brighton Centre, proseguendo con sei serate esaurite al Circo Massimo di Roma e altrettante al Royal Albert Hall di Londra. La tournée ha poi attraversato l’Atlantico con spettacoli sold out all’Intuit Dome e all’Hollywood Bowl di Los Angeles, per concludersi con cinque serate consecutive al Madison Square Garden di New York.

Nel frattempo, potete guardare il trailer ufficiale del film-evento Live al Circo Massimo. Roma nel video che trovate in testa a questo articolo