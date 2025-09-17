David Gilmour, al cinema il Live al Circo Massimo che anticipa l'album

David Gilmour, al cinema il Live al Circo Massimo che anticipa l'arrivo del nuovo albumMusica Immagini da Getty e WebPhoto
Dal 17 al 24 settembre, le sale italiane ospitano un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica. Questo film-concerto racconta il ritorno del chitarrista britannico sul palco della capitale, aprendo ufficialmente il Luck and Strange Tour 2024, il suo primo dopo quasi un decennio. L’evento, organizzato da Nexo Studios, precede di un mese l’uscita del disco live The Luck and Strange Concerts, in programma per il 17 ottobre
David Gilmour torna sul grande schermo con Live al Circo Massimo. Roma, un evento cinematografico che anticipa l’album live.
Da oggi (mercoledì 17 settembre) e fino al 24 settembre 2025, le sale cinematografiche italiane ospitano un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica: un film-concerto racconta il ritorno del chitarrista britannico sul palco della capitale, aprendo ufficialmente il Luck and Strange Tour 2024, il suo primo tour dopo quasi un decennio. L’evento, organizzato da Nexo Studios, precede di un mese l’uscita dell’album live The Luck and Strange Concerts, in programma per il 17 ottobre.
Il film cattura le sei serate sold out di Gilmour al Circo Massimo, nella Capitale, offrendo una testimonianza visiva e sonora unica. Dietro la macchina da presa c’è Gavin Elder, collaboratore storico dell’artista, che ha immortalato la performance incastonandola nel suggestivo scenario delle antiche rovine romane. Ne nasce un’esperienza che coniuga la potenza musicale con la magia della città eterna, restituendo allo spettatore l’atmosfera di un evento irripetibile.
Roma diventa così il palco di un ritorno atteso, e di un’avventura musicale unica nel suo genere.
Per i fan che hanno assistito ai concerti, il film e l’album rappresentano un ricordo indelebile della musica di David Gilmour, della sua band e della straordinaria intensità del palco. Per chi non ha avuto la possibilità di partecipare, queste uscite costituiscono l’occasione unica per immergersi nell’atmosfera di uno degli eventi musicali più spettacolari degli ultimi anni.
Distribuzione internazionale e proiezioni speciali
Live al Circo Massimo. Roma sarà proiettato nei cinema e negli IMAX di tutto il mondo grazie alla distribuzione di Sony Music Vision e Trafalgar Releasing. In Italia, Nexo Studios cura l’esclusiva dell’evento.
Tutte le informazioni sulle date e i formati disponibili, dagli schermi standard agli IMAX, possono essere consultate sui siti ufficiali di David Gilmour e Nexo Studios, permettendo al pubblico di scegliere l’esperienza più adatta per immergersi nel concerto.
L’album live: un documento sonoro del tour
Il 17 ottobre 2025 arriverà l’album live The Luck and Strange Concerts (Sony Music), disponibile in versione 4 LP o 2 CD. Il disco raccoglie 23 brani eseguiti in selezionati concerti del tour, unendo i pezzi solisti tratti dal recente album di David Gilmour, tra cui una intensa Between Two Points con Romany Gilmour, a classici dei Pink Floyd come Sorrow, High Hopes, Breathe (In The Air), Time, Wish You Were Here e Comfortably Numb. Le versioni 4LP e 2CD con cover esclusiva possono essere acquistate su Amazon.
Per i fan più appassionati è prevista l’edizione super deluxe, disponibile esclusivamente sullo store ufficiale di Gilmour. Questo pacchetto comprende tutti i formati fisici, Blu-Ray e DVD Live At The Circus Maximus, un libro cartonato di 120 pagine con fotografie scattate da Polly Samson durante il tour, due cartoline, adesivi raffiguranti il gatto nero e la figura a braccia aperte di Luck and Strange, la scaletta dei concerti, un poster a colori su due lati (930 mm x 620 mm) e un libretto di 8 pagine con tutti i crediti. Il pre-order è disponibile sul sito ufficiale di David Gilmour.
Produzione e qualità audio
L’audio dell’album The Luck and Strange Concerts e del film-concerto è stato coprodotto da David Gilmour insieme a Charlie Andrew, già coinvolto nell’ultimo disco di inediti Luck and Strange.
Questa collaborazione assicura continuità tra il suono in studio e le esecuzioni live, offrendo un’esperienza acustica fedele alla potenza dei concerti.
Un tour da record
Il Luck and Strange Tour 2024 ha registrato il tutto esaurito in tutte le 23 date, conquistando pubblico e critica. Con nessun nuovo concerto in programma, il film e l’album rappresentano l’unico modo per rivivere le emozioni di questo tour straordinario.
L’album Luck and Strange, quinto lavoro solista di David Gilmour, ha raggiunto la vetta delle classifiche nel Regno Unito, in Germania (per la prima volta al #1), Polonia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Svizzera, Portogallo e Austria. È arrivato al #2 in Francia, Italia e Belgio, nella Top 5 in Spagna, Giappone, Norvegia, Danimarca e Ungheria, e nella Top 10 in Stati Uniti, Australia, Finlandia, Svezia, Irlanda e Nuova Zelanda.
Il tour è partito con due date di riscaldamento sold out al Brighton Centre, proseguendo con sei serate esaurite al Circo Massimo di Roma e altrettante al Royal Albert Hall di Londra. La tournée ha poi attraversato l’Atlantico con spettacoli sold out all’Intuit Dome e all’Hollywood Bowl di Los Angeles, per concludersi con cinque serate consecutive al Madison Square Garden di New York.
Nel frattempo, potete guardare il trailer ufficiale del film-evento Live al Circo Massimo. Roma nel video che trovate in testa a questo articolo
