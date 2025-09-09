La notte dei serpenti 2025, gli artisti in scaletta

Va in onda su Rai 2, martedì 9 settembre, lo show musicale che, ideato e diretto dal Maestro Enrico Melozzi, celebra la tradizione culturale abruzzese
In prima tv su Rai 2 martedì 9 settembre, La notte dei serpenti è un ricchissimo show musicale. Che, ideato e diretto dal Maestro Enrico Melozzi, celebra la tradizione musicale abruzzese.
Gli ospiti in scaletta
Registrata domenica 20 luglio allo Stadio del Mare di Pescara, davanti a oltre 30 mila persone, La notte dei serpenti è condotta da Andrea Delogu.
Questi gli ospiti che si alterneranno sul palco:
Riccardo Cocciante – Cantautore e compositore italo-francese, autore di brani indimenticabili come Margherita e del musical Notre-Dame de Paris
Elettra Lamborghini – Cantante, showgirl e personaggio televisivo, nota per la sua energia travolgente e i brani reggaeton, di recente ha pubblicato il nuovo singolo Miaw Wau
Rocco Hunt – Rapper e cantautore salernitano, vincitore di Sanremo Giovani 2014. Ha conquistato le classifiche con hit estive e collaborazioni che uniscono rap e pop
- Paola Turci – Cantautrice e musicista romana, dalla voce graffiante e i testi introspettivi, ha una lunga carriera costellata di partecipazioni a Sanremo
- Topo Gigio – Il celebre pupazzo creato da Maria Perego nel 1959, icona della TV italiana, visto anche a Sanremo 2025 al fianco di Lucio Corsi
- Filippo Graziani – Cantautore e figlio di Ivan Graziani, di cui porta avanti l’eredità musicale, ha partecipato a Sanremo e pubblicato dischi che fondono tradizione e modernità
- Gabriele Cirilli – Attore comico e cabarettista, noto per Zelig e numerosi spettacoli teatrali e televisivi
- Piero Mazzocchetti – Tenore abruzzese, conosciuto anche in Germania per il suo crossover tra lirica e pop
Accanto a loro, la Banda dell'Esercito Italiano e le Farfalle di Tokyo e Parigi. Mentre, sul palco, ci saranno 71 coriste a rappresentare la centralità della figura femminile in Abruzzo, accompagnate da 11 musicisti e da un coro di 600 voci folkloristiche nello spazio antistante.
Cos'è La Notte dei Serpenti
Coinvolgente concertone ideato e diretto dal Maestro Enrico Melozzi, La Notte dei Serpenti celebra la cultura e la tradizione musicale abruzzese rivisitandola in chiave contemporanea. Lo show punta a “pop-izzare il dialetto e dialettizzare il pop”, reinterpretando canti popolari abruzzesi con arrangiamenti moderni, grazie all’Orchestra dei Serpenti diretta dal Maestro Melozzi. A condurre l’evento anche quest’anno è stata Andrea Delogu. L’evento è promosso e finanziato dalla Regione Abruzzo, in collaborazione con il Consiglio Regionale e il Comune di Pescara, ed era a ingresso gratuito.