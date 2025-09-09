La notte dei serpenti 2025, gli artisti in scaletta

Accanto a loro, la Banda dell'Esercito Italiano e le Farfalle di Tokyo e Parigi. Mentre, sul palco, ci saranno 71 coriste a rappresentare la centralità della figura femminile in Abruzzo , accompagnate da 11 musicisti e da un coro di 600 voci folkloristiche nello spazio antistante.

– Cantautore e figlio di Ivan Graziani, di cui porta avanti l’eredità musicale, ha partecipato a Sanremo e pubblicato dischi che fondono tradizione e modernità

Rocco Hunt – Rapper e cantautore salernitano, vincitore di Sanremo Giovani 2014. Ha conquistato le classifiche con hit estive e collaborazioni che uniscono rap e pop

Elettra Lamborghini – Cantante, showgirl e personaggio televisivo, nota per la sua energia travolgente e i brani reggaeton, di recente ha pubblicato il nuovo singolo Miaw Wau

Cos'è La Notte dei Serpenti

Coinvolgente concertone ideato e diretto dal Maestro Enrico Melozzi, La Notte dei Serpenti celebra la cultura e la tradizione musicale abruzzese rivisitandola in chiave contemporanea. Lo show punta a “pop-izzare il dialetto e dialettizzare il pop”, reinterpretando canti popolari abruzzesi con arrangiamenti moderni, grazie all’Orchestra dei Serpenti diretta dal Maestro Melozzi. A condurre l’evento anche quest’anno è stata Andrea Delogu. L’evento è promosso e finanziato dalla Regione Abruzzo, in collaborazione con il Consiglio Regionale e il Comune di Pescara, ed era a ingresso gratuito.