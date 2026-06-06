La mostra permanente della collezione storica del Compasso d’Oro da oggi è ancora più ricca. Agli oltre 2500 pezzi premiati in 70 anni di storia si aggiungono



20 Compassi d’Oro, 38 Menzioni d’Onore, 3 Compassi d’Oro Young, 10 attestati di riconoscimento a giovani studenti universitari, e poi 3 targhe memorabili e 12 Compassi d’Oro alla Carriera, di cui 3 a prodotti storici e iconici.

Oggetti e progetti premiati da una giuria internazionale composta

tenendo particolarmente conto di quegli oggetti o progetti che guardano al design come sistema complesso in cui innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale, servizi e responsabilità collettiva diventano elementi interdipendenti.

Più di un semplice riconoscimento, il Compasso d’Oro si è rivelato negli anni uno strumento di interpretazione culturale registrando, edizione dopo edizione, l’evoluzione della società e dei suoi linguaggi.

Antonio Romano premiato con il Compasso d’Oro alla Carriera

Una passione per il design che nasce fin da bambino grazie a un libro di Bruno Munari, quella di Antonio Romano. Dietro moltissimi dei marchi più famosi d’Italia c’è infatti la sua matita.

“Il miglior progetto”, ci dice il celebre brand designer, “è quello che devo ancora realizzare. In questo periodo è stato un continuo rileggere il mio intero percorso professionale e capire che ho cinquant'anni della mia vita immolati su questo altare. Mi soffermo quindi a riguardare le tappe più significative. Iniziai a fare questo lavoro da studente universitario fuori sede come autodidatta. Nell’’83/’84 disegnai il quadrato rosso della Cgil, ma non avrei mai immaginato che sarebbe diventato un veicolo per me tale per cui anche grandi realtà industriali potevano rivolgersi a uno sconosciuto per interventi analoghi. Ho preso coscienza di questo praticamente dal ’90 in poi. Nel 2000 vinsi la gara per rifare il corporate brand della Rai e a quel punto la cosiddetta farfalla entrò nelle case di tutti gli italiani e per me fu un veicolo straordinario, perché non avevo il problema di dover spiegare ogni volta quello che facevo. Prima di quel momento a chi mi chiedeva che lavoro facessi rispondevo: il sognatore conto terzi. Perché quando noi interveniamo sull'identità di un'organizzazione o di un'istituzione è in qualche modo la trasposizione visibile e tangibile di un'idea di futuro, quindi di un sogno. Questo è l'aspetto più affascinante il mio mestiere.”

Segni grafici entrati nell'immaginario comune di milioni di persone e che richiamano subito alla memoria qualche cosa di molto preciso.

“Esattamente”, ci spiega Romano. “Ricordo una volta in cui vidi un ragazzo in metro con tatuato lo stemma di Milano disegnato da noi. Gli chiesi di farsi fotografare perché francamente mai avrei immaginato di creare un effetto del genere. E questo in tante altre situazioni, per esempio la Biennale di Venezia, vedere il mio marchio trasferito su tanti punti di contatto dopo 23 anni dalla progettazione mi fa enormemente piacere, così l'aquila di Confindustria o le rose spezzate dell'Associazione Nazionale Magistrati.”

Il design ha la forza anche di saper leggere il presente e raccontare l'evoluzione della storia, della società.

“Il design in realtà è una proiezione, significare progettare, gettare avanti, è sempre una proiezione verso il futuro e pensare al futuro fa bene al presente. Io vedo le reazioni dei miei clienti quando improvvisamente il loro microcosmo cambia rappresentazione. Allo shock iniziale segue un entusiasmo che è il motore del mondo e questo mi rende davvero felice.

Dopodiché sul design c'è da dire una cosa e cioè che meriterebbe una consapevolezza più diffusa. Ci fermiamo a una dimensione epidermica di carattere distrattamente estetico, mentre il design soprattutto per come l’ho conosciuto, imparato e spero praticato ha una straordinaria capacità di impattare socialmente, economicamente, culturalmente in maniera unica. Il paradosso è un po’ questo: siamo nell'epoca in cui il design è diventato pervasivo, il design è diventato il sostantivo più aggettivato. Contemporaneamente ci rendiamo conto dalle tante forme di degrado che incontriamo per strada che non si è creata una cultura diffusa del design e questo malgrado questo Paese debba molto al design. Perché questo? perché forse la fruizione è stata più consumistica che non consapevole. Ecco, la speranza progettuale per me, visto che ormai non sono proprio un bambino, è questa: sarebbe sufficiente elevare il sostrato di partecipazione e conoscenza per poter dare a questo paese una spinta straordinaria. Del resto quando andiamo in giro per il mondo vediamo la forza del nostro design o della nostra moda che è fashion design.”

I 20 Premi Compasso d’Oro 2026

Soluzioni per migliorare la vita ai profughi

Vicino da lontano — Anako con Università IUAV di Venezia, DUOC UC, Universidad Nacional de Córdoba e Pontificia Universidad Javeriana.

Vicino da lontano — Anako con Università IUAV di Venezia, DUOC UC, Universidad Nacional de Córdoba e Pontificia Universidad Javeriana. Macchina da caffè Airo Vision+

Giuliano Magripò per Axess Industry.

Giuliano Magripò per Axess Industry. Divano Array

Snøhetta per MDF Italia.

Snøhetta per MDF Italia. ATM Manifesto. Storie, viaggi e design

Matteo Pirola e Silvia Zeni per ATM.

Matteo Pirola e Silvia Zeni per ATM. Lampada da tavolo Bilboquet

Philippe Malouin per Flos.

Philippe Malouin per Flos. Progetto grafico Casabella

Studio TassinariVetta per Mondadori Media.

Studio TassinariVetta per Mondadori Media. Poltrona D’Antan

Raffaella Mangiarotti per De Padova.

Raffaella Mangiarotti per De Padova. Robot ferroviario Felix R

Lorenzo De Bartolomeis per Loccioni.

Lorenzo De Bartolomeis per Loccioni. Automobile Fiat Topolino

François Leboine per Fiat.

François Leboine per Fiat. Sedia a rotelle Genny Zero

Enrico Pagano per Genny Factory.

Enrico Pagano per Genny Factory. Materiale composito Litokol Microcemento

Gian Luca Sghedoni per Litokol Lab.

Gian Luca Sghedoni per Litokol Lab. Cassa acustica Model Zero

We Associates per Enrico Ciresa.

We Associates per Enrico Ciresa. Dispositivo acustico Nuance

Matteo Battiston, Michele Tenca, Sarah Richiuso, Omer Kotzer, Lior Rokah, Tamar Marmur e Tamar Dovrat per Luxottica.

Matteo Battiston, Michele Tenca, Sarah Richiuso, Omer Kotzer, Lior Rokah, Tamar Marmur e Tamar Dovrat per Luxottica. Salone del Mobile.Milano Annual Report 2024 — (Eco)Sistema Design Milano

Susanna Legrenzi con il Dipartimento di Design del Politecnico di Milano.

Susanna Legrenzi con il Dipartimento di Design del Politecnico di Milano. Spaghetto 3D

Antonio Gagliardi per Artisia by Barilla.

Antonio Gagliardi per Artisia by Barilla. Bicicletta Steelnovo

Davide Fumagalli per Colnago.

Davide Fumagalli per Colnago. Campeggio urbano temporaneo The Glitch Camp

IED Istituto Europeo di Design.

IED Istituto Europeo di Design. Sgabello-tavolino Trespolo

Giulio Iacchetti per Orografie.

Giulio Iacchetti per Orografie. Vetrina museale Wing

Norman Foster per Goppion.

Norman Foster per Goppion. Catamarano gonfiabile X-FUN

Arduini e Frigerio Industrial Design per Xtramarine.

Compasso d’Oro Young 2026

Sentimetro — Alessandro Brutti, Accademia di Belle Arti Statale di Verona

— Alessandro Brutti, Accademia di Belle Arti Statale di Verona StainEraser — Beatrice Duina, Filip Malata e Francesca Corona, Politecnico di Milano

— Beatrice Duina, Filip Malata e Francesca Corona, Politecnico di Milano Uno — Erik Bruno Kollmorgen e Vincenzo Magni, ISIA Firenze

Premi alla Carriera

Giovanni Arvedi

Oscar G. Colli

Aldo Colonetti

Lorenzo Delladio

Pietro Galimberti

Antonio Galimberti

Paola Lenti

Alberto Meda

Patrizia Moroso

Antonio Romano

Premi alla Carriera del Prodotto

Sedia ’64

Azienda/Company: Cappellini

Designer: AG Fronzoni

Anno/Year: 1964

Cappellini AG Fronzoni 1964 Tavolo Eros

Azienda/Company: Agape

Designer: Angelo Mangiarotti

Anno/Year: 1971

Agape Angelo Mangiarotti 1971 Tavolo con ruote

Azienda/Company: FontanaArte

Designer: Gae Aulenti

Anno/Year: 1979

Menzioni d’Onore

Alfa Romeo 33 Stradale

Azienda / Company: Alfa Romeo – Stellantis Europe

Designer: Alejandro Mesonero – Centro Stile Alfa Romeo

Tipologia / Product type: Automobile sportiva / Sports car

Atomatika®

Azienda / Company: Agricobots (Produttore), Hymach (Partner tecnico)

Designer: Agricobots

Tipologia / Product type: Robot agricolo / Agricultural robot

Atto interattivo

Azienda / Company: WST – Studio Associato Servizi Professionali Integrati

Designer: Giorgio Ferrari, Niccolò Parini – quo·d

Tipologia / Product type: Informatizzazione e semplificazione di atti legali / Digitization and simplification of legal documents

Brooklyn

Azienda / Company: Artceram

Designer: Meneghello Paolelli

Tipologia / Product type: Lavabo / Washbasin

Catifa Carta

Azienda / Company: Arper

Designer: Lievore Altherr Molina

Tipologia / Product type: Sedia in PaperShell / Chair made using PaperShell

Chorus Evo

Azienda / Company: DIESSE Diagnostica Senese

Designer: Francesca Tosi (direttore scientifico / scientific director), Alessia Brischetto, Mattia Pistolesi – LED, Laboratorio di Ergonomia e Design, Dipartimento di Architettura DIDA, Università di Firenze

Tipologia / Product type: Strumento diagnostico / Diagnostic tool

Continuum D.163.7

Azienda / Company: Molteni&C by Bonacina1889

Designer: Gio Ponti

Tipologia / Product type: Poltrona / Armchair

Controluce

Azienda / Company: Scrigno

Designer: Egidio Panzera Architect

Tipologia / Product type: Arredi e complementi per la casa e l’ufficio / Furniture and accessories for home and the workplace

Cosa c'entra

Azienda / Company: Il Post

Designer: Chiara Alessi

Tipologia / Product type: Podcast

Design Futures Art-Driven Method

Azienda / Company: Commissione Europea

Designer: Marita Canina, Tatiana Efremenko, Eva Monestier, Carmen Bruno – IDEActivity Center, Dipartimento di Design, Politecnico di Milano

Tipologia / Product type: Metodo di innovazione / Innovation method

Emersivi

Azienda / Company: Orografie di Giorgia Bartolini

Designer: Vincenzo Castellana (art director)

Tipologia / Product type: Laboratori formativi / Training workshops

Ferrari 12Cilindri

Azienda / Company: Ferrari

Designer: Flavio Manzoni – Ferrari Design

Tipologia / Product type: Automobile sportiva / Sports car

IdroGEO

Azienda / Company: ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

Designer: Alessio Dragoni – Sciamlab, Francesco Di Muro, Tommaso Biondo – Studio Brillante, Alessandro Trigila, Carla Iadanza – ISPRA

Tipologia / Product type: Piattaforma per il dissesto idrogeologico / Platform focusing on hydrogeological instability

In-Side

Azienda / Company: Magis

Designer: Heatherwick Studio

Tipologia / Product type: Collezione di sedute outdoor / Collection of outdoor seating

Inbody

Azienda / Company: BeyondShape

Designer: Lorenzo De Bartolomeis, Gabriele Diamanti, Filippo Poli – ddpstudio

Tipologia / Product type: Scanner tridimensionale per il corpo umano / 3D body scanner

IncasTree

Azienda / Company: PEFC Italia

Designer: Giorgio Caporaso

Tipologia / Product type: Progetto di filiera territoriale / Territorial supply chain project

Italo Rota, Solo diventare Natura ci salverà / From the Earth to the Earth

Azienda / Company: 24 Ore Cultura

Designer: Cristiano Bottino, Domenico Liberti – studio FM milano

Tipologia / Product type: Libro / Book

K40

Azienda / Company: Kemag

Designer: Pietro Camardella

Tipologia / Product type: Macchina robotizzata multifunzione / Multifunction robotic machine

Lana

Azienda / Company: Antrax IT

Designer: ADML CIRCLE studio di Michele De Lucchi

Tipologia / Product type: Radiatore modulare / Modular radiator

Le Stanze della Fotografia, Isola di San Giorgio Maggiore, Venezia

Azienda / Company: Marsilio Arte, Fondazione Giorgio Cini

Designer: Apml Architetti Pedron / La Tegola

Tipologia / Product type: Progetti museali / Museum design

Lucietta

Azienda / Company: Repower

Designer: Nauta Yachts

Tipologia / Product type: Taxi boat elettrico / Electric water taxi

Milano 0.18

Azienda / Company: Comune di Milano – Direzione Welfare e Salute

Designer: Valeria Bucchetti, Umberto Tolino, Pamela Visconti

Tipologia / Product type: Sistemi di comunicazione e brand identity / Brand identity and communication systems

Modello di sito web informativo per le aziende sanitarie locali (ASL)

Azienda / Company: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale

Designer: Tangible

Tipologia / Product type: Modello sito web per le ASL / ASL website template

Murale monumentale sui silos del porto di Bari

Azienda / Company: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

Designer: Guido van Helten

Tipologia / Product type: Murale / Mural

Museo Egizio: progettato per tutti, disegnato su ciascuno

Azienda / Company: Museo Egizio

Designer: Team interdisciplinare del Museo Egizio – Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino

Tipologia / Product type: Progetto di accessibilità museale / Museum accessibility project

Nastro

Azienda / Company: Alias

Designer: Daniel Rybakken

Tipologia / Product type: Tavolo / Table

Nico

Azienda / Company: Minotti

Designer: Hannes Peer Architecture

Tipologia / Product type: Tavolo / Table

Nuova luce ai portici e al centro storico di Bologna

Azienda / Company: Comune di Bologna

Designer: Lorenza Golinelli, Alberto Ricci Petitoni – I-DEA

Tipologia / Product type: Sistema di illuminazione urbana / Urban lighting system

Olivetti. Storie da una collezione

Azienda / Company: Ronzani Editore

Designer: Sergio Polano, Alessandro Santero

Tipologia / Product type: Libri / Books

Origata

Azienda / Company: Porro

Designer: Nao Tamura

Tipologia / Product type: Consolle e panca / Bench and console

Palazzo Citterio – Grande Brera

Azienda / Company: Pinacoteca di Brera

Designer: Mario Cucinella Architects

Tipologia / Product type: Progetti museali / Museum design

Pedemonte Altavia

Azienda / Company: Pedemonte Bike

Designer: Pedemonte Bike

Tipologia / Product type: Bicicletta / Bicycle

Spectrum C23

Azienda / Company: Cortivision

Designer: Marika Aakesson, Francesco Subioli – Studio Kromosoma, Pawe? Augustynowicz – Cortivision

Tipologia / Product type: Lettore delle funzioni cerebrali / Neural function reader

Stripped Wood

Azienda / Company: Gruppo Saviola

Designer: Gruppo Saviola

Tipologia / Product type: Rivestimento in legno riciclato / Wall coverings in recycled wood

SuperWire

Azienda / Company: Flos

Designer: Formafantasma

Tipologia / Product type: Lampada / Lamp

TF43.7 E

Azienda / Company: Merlo

Designer: Pier Luigi Porta (Design), Felice Contessini, Roberto Ravera (Engineering)

Tipologia / Product type: Sollevatore telescopico / Telehandler

The City of Lights

Azienda / Company: FederlegnoArredo (committente); Maurizio Corraini (editore / publisher)

Designer: Beppe Finessi (concept, direzione artistica e progetto scientifico); Lombardini22 (layout espositivo generale); Formafantasma (progetto di allestimento); Leftloft (progetto grafico)

Tipologia / Product type: Mostre e installazioni / Exhibitions and installations

Wa

Azienda / Company: Decoratori Bassanesi

Designer: Federica Biasi

Tipologia / Product type: Rivestimento in grès

Targhe Memorabili