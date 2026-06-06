Flash ci accompagna all'ADI Design Museum in occasione della XXIX edizione del Compasso d'Oro, premio istituito nel 1954 su iniziativa di Giò Ponti. In scena la fotografia del miglior Made in Italy. Intervista a Antonio Romano, tra i Compassi d'Oro alla Carriera
La mostra permanente della collezione storica del Compasso d’Oro da oggi è ancora più ricca. Agli oltre 2500 pezzi premiati in 70 anni di storia si aggiungono
20 Compassi d’Oro, 38 Menzioni d’Onore, 3 Compassi d’Oro Young, 10 attestati di riconoscimento a giovani studenti universitari, e poi 3 targhe memorabili e 12 Compassi d’Oro alla Carriera, di cui 3 a prodotti storici e iconici.
Oggetti e progetti premiati da una giuria internazionale composta
tenendo particolarmente conto di quegli oggetti o progetti che guardano al design come sistema complesso in cui innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale, servizi e responsabilità collettiva diventano elementi interdipendenti.
Più di un semplice riconoscimento, il Compasso d’Oro si è rivelato negli anni uno strumento di interpretazione culturale registrando, edizione dopo edizione, l’evoluzione della società e dei suoi linguaggi.
Antonio Romano premiato con il Compasso d’Oro alla Carriera
Una passione per il design che nasce fin da bambino grazie a un libro di Bruno Munari, quella di Antonio Romano. Dietro moltissimi dei marchi più famosi d’Italia c’è infatti la sua matita.
“Il miglior progetto”, ci dice il celebre brand designer, “è quello che devo ancora realizzare. In questo periodo è stato un continuo rileggere il mio intero percorso professionale e capire che ho cinquant'anni della mia vita immolati su questo altare. Mi soffermo quindi a riguardare le tappe più significative. Iniziai a fare questo lavoro da studente universitario fuori sede come autodidatta. Nell’’83/’84 disegnai il quadrato rosso della Cgil, ma non avrei mai immaginato che sarebbe diventato un veicolo per me tale per cui anche grandi realtà industriali potevano rivolgersi a uno sconosciuto per interventi analoghi. Ho preso coscienza di questo praticamente dal ’90 in poi. Nel 2000 vinsi la gara per rifare il corporate brand della Rai e a quel punto la cosiddetta farfalla entrò nelle case di tutti gli italiani e per me fu un veicolo straordinario, perché non avevo il problema di dover spiegare ogni volta quello che facevo. Prima di quel momento a chi mi chiedeva che lavoro facessi rispondevo: il sognatore conto terzi. Perché quando noi interveniamo sull'identità di un'organizzazione o di un'istituzione è in qualche modo la trasposizione visibile e tangibile di un'idea di futuro, quindi di un sogno. Questo è l'aspetto più affascinante il mio mestiere.”
Segni grafici entrati nell'immaginario comune di milioni di persone e che richiamano subito alla memoria qualche cosa di molto preciso.
“Esattamente”, ci spiega Romano. “Ricordo una volta in cui vidi un ragazzo in metro con tatuato lo stemma di Milano disegnato da noi. Gli chiesi di farsi fotografare perché francamente mai avrei immaginato di creare un effetto del genere. E questo in tante altre situazioni, per esempio la Biennale di Venezia, vedere il mio marchio trasferito su tanti punti di contatto dopo 23 anni dalla progettazione mi fa enormemente piacere, così l'aquila di Confindustria o le rose spezzate dell'Associazione Nazionale Magistrati.”
Il design ha la forza anche di saper leggere il presente e raccontare l'evoluzione della storia, della società.
“Il design in realtà è una proiezione, significare progettare, gettare avanti, è sempre una proiezione verso il futuro e pensare al futuro fa bene al presente. Io vedo le reazioni dei miei clienti quando improvvisamente il loro microcosmo cambia rappresentazione. Allo shock iniziale segue un entusiasmo che è il motore del mondo e questo mi rende davvero felice.
Dopodiché sul design c'è da dire una cosa e cioè che meriterebbe una consapevolezza più diffusa. Ci fermiamo a una dimensione epidermica di carattere distrattamente estetico, mentre il design soprattutto per come l’ho conosciuto, imparato e spero praticato ha una straordinaria capacità di impattare socialmente, economicamente, culturalmente in maniera unica. Il paradosso è un po’ questo: siamo nell'epoca in cui il design è diventato pervasivo, il design è diventato il sostantivo più aggettivato. Contemporaneamente ci rendiamo conto dalle tante forme di degrado che incontriamo per strada che non si è creata una cultura diffusa del design e questo malgrado questo Paese debba molto al design. Perché questo? perché forse la fruizione è stata più consumistica che non consapevole. Ecco, la speranza progettuale per me, visto che ormai non sono proprio un bambino, è questa: sarebbe sufficiente elevare il sostrato di partecipazione e conoscenza per poter dare a questo paese una spinta straordinaria. Del resto quando andiamo in giro per il mondo vediamo la forza del nostro design o della nostra moda che è fashion design.”
I 20 Premi Compasso d’Oro 2026
- Soluzioni per migliorare la vita ai profughi
Vicino da lontano — Anako con Università IUAV di Venezia, DUOC UC, Universidad Nacional de Córdoba e Pontificia Universidad Javeriana.
- Macchina da caffè Airo Vision+
Giuliano Magripò per Axess Industry.
- Divano Array
Snøhetta per MDF Italia.
- ATM Manifesto. Storie, viaggi e design
Matteo Pirola e Silvia Zeni per ATM.
- Lampada da tavolo Bilboquet
Philippe Malouin per Flos.
- Progetto grafico Casabella
Studio TassinariVetta per Mondadori Media.
- Poltrona D’Antan
Raffaella Mangiarotti per De Padova.
- Robot ferroviario Felix R
Lorenzo De Bartolomeis per Loccioni.
- Automobile Fiat Topolino
François Leboine per Fiat.
- Sedia a rotelle Genny Zero
Enrico Pagano per Genny Factory.
- Materiale composito Litokol Microcemento
Gian Luca Sghedoni per Litokol Lab.
- Cassa acustica Model Zero
We Associates per Enrico Ciresa.
- Dispositivo acustico Nuance
Matteo Battiston, Michele Tenca, Sarah Richiuso, Omer Kotzer, Lior Rokah, Tamar Marmur e Tamar Dovrat per Luxottica.
- Salone del Mobile.Milano Annual Report 2024 — (Eco)Sistema Design Milano
Susanna Legrenzi con il Dipartimento di Design del Politecnico di Milano.
- Spaghetto 3D
Antonio Gagliardi per Artisia by Barilla.
- Bicicletta Steelnovo
Davide Fumagalli per Colnago.
- Campeggio urbano temporaneo The Glitch Camp
IED Istituto Europeo di Design.
- Sgabello-tavolino Trespolo
Giulio Iacchetti per Orografie.
- Vetrina museale Wing
Norman Foster per Goppion.
- Catamarano gonfiabile X-FUN
Arduini e Frigerio Industrial Design per Xtramarine.
Compasso d’Oro Young 2026
- Sentimetro — Alessandro Brutti, Accademia di Belle Arti Statale di Verona
- StainEraser — Beatrice Duina, Filip Malata e Francesca Corona, Politecnico di Milano
- Uno — Erik Bruno Kollmorgen e Vincenzo Magni, ISIA Firenze
Premi alla Carriera
- Giovanni Arvedi
- Oscar G. Colli
- Aldo Colonetti
- Lorenzo Delladio
- Pietro Galimberti
- Antonio Galimberti
- Paola Lenti
- Alberto Meda
- Patrizia Moroso
- Antonio Romano
Premi alla Carriera del Prodotto
- Sedia ’64
Azienda/Company: Cappellini
Designer: AG Fronzoni
Anno/Year: 1964
- Tavolo Eros
Azienda/Company: Agape
Designer: Angelo Mangiarotti
Anno/Year: 1971
- Tavolo con ruote
Azienda/Company: FontanaArte
Designer: Gae Aulenti
Anno/Year: 1979
Menzioni d’Onore
- Alfa Romeo 33 Stradale
Azienda / Company: Alfa Romeo – Stellantis Europe
Designer: Alejandro Mesonero – Centro Stile Alfa Romeo
Tipologia / Product type: Automobile sportiva / Sports car
- Atomatika®
Azienda / Company: Agricobots (Produttore), Hymach (Partner tecnico)
Designer: Agricobots
Tipologia / Product type: Robot agricolo / Agricultural robot
- Atto interattivo
Azienda / Company: WST – Studio Associato Servizi Professionali Integrati
Designer: Giorgio Ferrari, Niccolò Parini – quo·d
Tipologia / Product type: Informatizzazione e semplificazione di atti legali / Digitization and simplification of legal documents
- Brooklyn
Azienda / Company: Artceram
Designer: Meneghello Paolelli
Tipologia / Product type: Lavabo / Washbasin
- Catifa Carta
Azienda / Company: Arper
Designer: Lievore Altherr Molina
Tipologia / Product type: Sedia in PaperShell / Chair made using PaperShell
- Chorus Evo
Azienda / Company: DIESSE Diagnostica Senese
Designer: Francesca Tosi (direttore scientifico / scientific director), Alessia Brischetto, Mattia Pistolesi – LED, Laboratorio di Ergonomia e Design, Dipartimento di Architettura DIDA, Università di Firenze
Tipologia / Product type: Strumento diagnostico / Diagnostic tool
- Continuum D.163.7
Azienda / Company: Molteni&C by Bonacina1889
Designer: Gio Ponti
Tipologia / Product type: Poltrona / Armchair
- Controluce
Azienda / Company: Scrigno
Designer: Egidio Panzera Architect
Tipologia / Product type: Arredi e complementi per la casa e l’ufficio / Furniture and accessories for home and the workplace
- Cosa c'entra
Azienda / Company: Il Post
Designer: Chiara Alessi
Tipologia / Product type: Podcast
- Design Futures Art-Driven Method
Azienda / Company: Commissione Europea
Designer: Marita Canina, Tatiana Efremenko, Eva Monestier, Carmen Bruno – IDEActivity Center, Dipartimento di Design, Politecnico di Milano
Tipologia / Product type: Metodo di innovazione / Innovation method
- Emersivi
Azienda / Company: Orografie di Giorgia Bartolini
Designer: Vincenzo Castellana (art director)
Tipologia / Product type: Laboratori formativi / Training workshops
- Ferrari 12Cilindri
Azienda / Company: Ferrari
Designer: Flavio Manzoni – Ferrari Design
Tipologia / Product type: Automobile sportiva / Sports car
- IdroGEO
Azienda / Company: ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
Designer: Alessio Dragoni – Sciamlab, Francesco Di Muro, Tommaso Biondo – Studio Brillante, Alessandro Trigila, Carla Iadanza – ISPRA
Tipologia / Product type: Piattaforma per il dissesto idrogeologico / Platform focusing on hydrogeological instability
- In-Side
Azienda / Company: Magis
Designer: Heatherwick Studio
Tipologia / Product type: Collezione di sedute outdoor / Collection of outdoor seating
- Inbody
Azienda / Company: BeyondShape
Designer: Lorenzo De Bartolomeis, Gabriele Diamanti, Filippo Poli – ddpstudio
Tipologia / Product type: Scanner tridimensionale per il corpo umano / 3D body scanner
- IncasTree
Azienda / Company: PEFC Italia
Designer: Giorgio Caporaso
Tipologia / Product type: Progetto di filiera territoriale / Territorial supply chain project
- Italo Rota, Solo diventare Natura ci salverà / From the Earth to the Earth
Azienda / Company: 24 Ore Cultura
Designer: Cristiano Bottino, Domenico Liberti – studio FM milano
Tipologia / Product type: Libro / Book
- K40
Azienda / Company: Kemag
Designer: Pietro Camardella
Tipologia / Product type: Macchina robotizzata multifunzione / Multifunction robotic machine
- Lana
Azienda / Company: Antrax IT
Designer: ADML CIRCLE studio di Michele De Lucchi
Tipologia / Product type: Radiatore modulare / Modular radiator
- Le Stanze della Fotografia, Isola di San Giorgio Maggiore, Venezia
Azienda / Company: Marsilio Arte, Fondazione Giorgio Cini
Designer: Apml Architetti Pedron / La Tegola
Tipologia / Product type: Progetti museali / Museum design
- Lucietta
Azienda / Company: Repower
Designer: Nauta Yachts
Tipologia / Product type: Taxi boat elettrico / Electric water taxi
- Milano 0.18
Azienda / Company: Comune di Milano – Direzione Welfare e Salute
Designer: Valeria Bucchetti, Umberto Tolino, Pamela Visconti
Tipologia / Product type: Sistemi di comunicazione e brand identity / Brand identity and communication systems
- Modello di sito web informativo per le aziende sanitarie locali (ASL)
Azienda / Company: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale
Designer: Tangible
Tipologia / Product type: Modello sito web per le ASL / ASL website template
- Murale monumentale sui silos del porto di Bari
Azienda / Company: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale
Designer: Guido van Helten
Tipologia / Product type: Murale / Mural
- Museo Egizio: progettato per tutti, disegnato su ciascuno
Azienda / Company: Museo Egizio
Designer: Team interdisciplinare del Museo Egizio – Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino
Tipologia / Product type: Progetto di accessibilità museale / Museum accessibility project
- Nastro
Azienda / Company: Alias
Designer: Daniel Rybakken
Tipologia / Product type: Tavolo / Table
- Nico
Azienda / Company: Minotti
Designer: Hannes Peer Architecture
Tipologia / Product type: Tavolo / Table
- Nuova luce ai portici e al centro storico di Bologna
Azienda / Company: Comune di Bologna
Designer: Lorenza Golinelli, Alberto Ricci Petitoni – I-DEA
Tipologia / Product type: Sistema di illuminazione urbana / Urban lighting system
- Olivetti. Storie da una collezione
Azienda / Company: Ronzani Editore
Designer: Sergio Polano, Alessandro Santero
Tipologia / Product type: Libri / Books
- Origata
Azienda / Company: Porro
Designer: Nao Tamura
Tipologia / Product type: Consolle e panca / Bench and console
- Palazzo Citterio – Grande Brera
Azienda / Company: Pinacoteca di Brera
Designer: Mario Cucinella Architects
Tipologia / Product type: Progetti museali / Museum design
- Pedemonte Altavia
Azienda / Company: Pedemonte Bike
Designer: Pedemonte Bike
Tipologia / Product type: Bicicletta / Bicycle
- Spectrum C23
Azienda / Company: Cortivision
Designer: Marika Aakesson, Francesco Subioli – Studio Kromosoma, Pawe? Augustynowicz – Cortivision
Tipologia / Product type: Lettore delle funzioni cerebrali / Neural function reader
- Stripped Wood
Azienda / Company: Gruppo Saviola
Designer: Gruppo Saviola
Tipologia / Product type: Rivestimento in legno riciclato / Wall coverings in recycled wood
- SuperWire
Azienda / Company: Flos
Designer: Formafantasma
Tipologia / Product type: Lampada / Lamp
- TF43.7 E
Azienda / Company: Merlo
Designer: Pier Luigi Porta (Design), Felice Contessini, Roberto Ravera (Engineering)
Tipologia / Product type: Sollevatore telescopico / Telehandler
- The City of Lights
Azienda / Company: FederlegnoArredo (committente); Maurizio Corraini (editore / publisher)
Designer: Beppe Finessi (concept, direzione artistica e progetto scientifico); Lombardini22 (layout espositivo generale); Formafantasma (progetto di allestimento); Leftloft (progetto grafico)
Tipologia / Product type: Mostre e installazioni / Exhibitions and installations
- Wa
Azienda / Company: Decoratori Bassanesi
Designer: Federica Biasi
Tipologia / Product type: Rivestimento in grès
Targhe Memorabili
- Claudio De Albertis
- Rodolfo Dordoni
- Francesco Trabucco