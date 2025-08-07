David Gilmour, il trailer del suo film live al Circo Massimo a Roma

Dal 17 al 24 settembre, il concerto di David Gilmour “Live at the Circus Maximus, Rome” arriva in sala — in una proiezione-evento per Nexo Studios, catturando l’alchimia delle sue sei date sold‑out al Circo Massimo. Poi, il 17 ottobre sarà la volta del doppio live The Luck and Strange Concerts, disponibile nei formati 4 LP, 2 CD e in una Edition Super Deluxe esclusiva con libretto fotografico di 120 pagine, Blu‑Ray, DVD e memorabilia

Il Circo Massimo non è stato solo uno sfondo scenografico, ma un simbolo vivente per David Gilmour. Le rovine millenarie, illuminate dalle luci del palco, diventano co-protagoniste di una performance che intreccia storia, memoria e arte contemporanea. In questa cornice, la musica assume un valore rituale, trasformando ogni riff e melodia in un ponte tra epoche. Il ritorno di David Gilmour sui palchi internazionali assume dunque la forma di un evento eccezionale, raccontato con un dettaglio da addetti ai lavori. “Live at the Circus Maximus, Rome” non è solo un film-concerto: è una narrazione visiva dal valore inestimabile. All’interno dell'antico Circo Massimo, Gilmour ha infatti inaugurato il suo Luck and Strange Tour 2024 — il primo in quasi un decennio — trasformando le rovine romane in un palcoscenico sacro. La regia è affidata a Gavin Elder, già collaboratore per Live at Pompeii nel 2016, segnale di un desiderio volontario di restare in sintonia con la sua storia artistica più profonda. Il film sarà proiettato in sala, anche in versione IMAX, dal 17 al 24 settembre 2025.

Un album imperdibile Il 17 ottobre debutta "The Luck and Strange Concerts", un doppio album live disponibile in 4 LP o 2 CD, prodotto insieme a Charlie Andrew e contenente 23 tracce registrate durante il tour, tra solisti recenti (come Between Two Points con Romany Gilmour) e classici dei Pink Floyd (Sorrow, Wish You Were Here, Comfortably Numb, Time). Per gli appassionati, il Super Deluxe Box Set è un oggetto da desiderio: contiene vinili, CD, 2 Blu‑Ray, 3 DVD, un libro fotografico di 120 pagine curato da Polly Samson, poster, cartoline, adesivi e memorabilia vari, racchiusi in un cofanetto esclusivo. Il Blu‑Ray include mix audio in 5.1 e Dolby Atmos, oltre a video bonus, backstage e versioni promo, rendendo l’esperienza audiovisiva completa e immersiva.