L'album della leggendaria band che più di tutti sarà rappresentato sul palco è The Dark Side Of The Moon, ma ci sarà spazio anche per A Momentary Lapse of Reason e The Division Bell.

Quali brani comporranno la scaletta di quello che, per sua stessa ammissione, potrebbe essere il suo ultimo tour ? Un'anteprima l'ha regalata lui stesso il 20 e 21 settembre, aprendo al pubblico le prove della sua band (a Brighton, in Inghilterra). Ventidue i brani suonati per l'occasione, tra singoli estratti dal suo ultimo lavoro solista (Luck And Strange) e successi dei Pink Floyd.

La scaletta

La scaletta dei concerti di David Gilmour a Roma non è stata ufficializzata. Tuttavia, è possibile che non si discosti molto dalla setlist portata in scena a Brighton:

5 A.M.

Black Cat

Luck and Strange

Breathe (In the Air)

Time

Breathe (Reprise)

Fat Old Sun

Marooned

Wish You Were Here

Vita Brevis

Between Two Points

High Hopes



Sorrow

The Piper’s Call

A Great Day for Freedom

In Any Tongue

The Great Gig in the Sky

A Boat Lies Waiting

Coming Back to Life

Dark and Velvet Nights

Scattered



Comfortably Numb