Tananai, la possibile scaletta del concerto a Lecce

Nuovo appuntamento con la tournée estiva di Tananai . L’artista sarà in concerto a Lecce per lo show inserito nel cartellone dell’ Oversound Music Festival . Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbe essere proposte.

tananai a lecce, la possibile scaletta del concerto

Martedì 5 agosto Tananai arriverà a Lecce. Alla vigilia della partenza della tournée, l’artista ha festeggiato il disco di platino per il suo ultimo album Calmocobra scrivendo sul profilo Instagram da oltre un milione di follower: “Il tour di quest’estate chiuderà il bellissimo viaggio di questo disco che mi ha fatto crescere come persona, come artista e che mi ha fatto capire un po’ di più chi sono io, ma soprattutto chi siete voi”.

In occasione dell’uscita dell’album, Tananai ha raccontato al pubblico: “Grazie per i messaggi che mi scrivete dopo avere ascoltato le canzoni, grazie del tempo che mi dedicate quando uscite di casa col freddo per venire a un mio concerto, grazie per urlarmele addosso quando sono sul palco o in mezzo a voi oltre la transenna, vi sento tutti. Se c’è una cosa di cui sono certo, è che voglio invecchiare insieme”.