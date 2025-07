Ultimo, la possibile scaletta del concerto a Bari

Il 4 luglio 2026 Ultimo sarà protagonista del maxi concerto in programma a Tor Vergata. L’artista ha raccontato sul suo profilo Instagram: “Sold out in 3 ore. 250.000 biglietti venduti per quello che sarà il concerto più grande di sempre. Io sento una missione e ti giuro che andrò a meta. Cantare in pieno inverno per dar la primavera. Noi siamo Ultimo”. Dopo il decimo concerto allo stadio Olimpico di Roma, l’artista ha ringraziato il pubblico: “La nostra connessione che quest’anno ha superato ogni confine. Abbiamo fatto un passo gigante in avanti insieme. Non so come spiegarlo, voi lo sentite? È come se sul palco avessimo imparato ad amarci, capirci e aiutarci ancora di più”.

Ultimo ha aggiunto: “Perché ce lo meritiamo tutti di credere alle favole, ognuno la sua. Perché certe cose non hanno fine. E noi lo avevamo capito quando nessun altro ci avrebbe creduto”.