Punkadeka Festival, a Milano torna la kermesse punk, Oi! e hardcore

Milano sarà rappresentata da Sempre Peggio, band di riferimento della scena punk e Oi! cittadina. Con il nuovo disco Stretti nella Morsa, porteranno in scena un mix di militanza antifascista, passione DIY e attitudine combattiva. Ogni loro concerto si trasforma in un manifesto, tanto musicale quanto politico. Il festival vedrà anche il debutto italiano dei tedeschi Bloodstrings. Con il loro sound che mescola punk rock, psychobilly e rock’n’roll, hanno calcato i palchi di festival europei come Punk Rock Holiday, SBÄM Fest e Wacken Open Air. La loro presenza arricchisce il programma di una dimensione internazionale fresca e imprevedibile.

Tra le proposte più interessanti del cartellone spicca Discomostro. Dopo il successo della trilogia Mostrofonia, Mostroscopia e Mostropatia, la band torna con OH NO!, un nuovo lavoro già segnalato tra le uscite più rilevanti del 2025. Il gruppo si distingue per un approccio personale e potente, capace di unire lirismo e furia hardcore.

Attesissimo anche il ritorno degli Arturo, band tra le più dissacranti dell’hardcore italiano, che si riunirà per celebrare i 25 anni dell’album Conversazioni. Sarà un’unica data in Lombardia, occasione irripetibile per rivederli dal vivo. Gli RFC, in attività dal 1999, rappresentano una delle voci più solide dello ska-core italiano. I loro live sono sinonimo di ritmo travolgente e coinvolgimento diretto con il pubblico. A dare il via alla giornata saranno i Medium Beer. Provenienti dalla Brianza, daranno voce a una generazione che vive la provincia tra rabbia, disagio e spirito punk senza compromessi.

I Retarded e il loro leggendario punk rock targato Voghera

Dopo una carriera iniziata nel 1998 a Voghera, con radici affondate nel ramonescore più puro e un debutto diventato culto, i Retarded sono pronti a scuotere ancora una volta il panorama punk. Dopo oltre 450 concerti tra Europa, Stati Uniti e tour con band del calibro di NOFX, Turbonegro, The Queers e Teenage Bottlerocket, il gruppo, scioltosi nel 2009, è tornato in azione nel 2022, pubblicando nel 2024 Same as the first, album prodotto dal mitico Mass Giorgini, storico nome della scena punk internazionale (bassista, produttore discografico e ingegnere del suono statunitense di origine italiana, Mass Giorgini ha scritto la storia del punk rock come componente di band come gli Screeching Weasel, i Common Rider e gli Squirtgun, oltre ad aver prodotto alcuni degli album più venduti della scena pop/punk americana con band come Rise Against, Anti-Flag e Alkaline Trio).

Lo scorso 18 aprile è uscito All you can hit, una raccolta di 30 brani che ripercorre l’intera carriera dei Retarded, anticipata dal singolo Go Mamba! per Ammonia Records. Dopo il tour giapponese dello scorso giugno, i fan italiani dei Retarded potranno rivedere dal vivo i loro beniamini vogheresi Riccardo "Mera" Montagna (voce e chitarra), Paolo Nardi (basso e cori), Paco Orsi (batteria) e Mexicano (chitarra e cori) sabato 6 settembre al Circolo Magnolia di Milano, tra i protagonisti del Punkadeka Festival, insieme a nomi come Cock Sparrer, Suicide Machines, Derozer e Sempre Peggio.