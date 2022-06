Punk Party al Carroponte: Offspring, Punkreas, Lag Wagon e Anti-Flag

Martedì 21 giugno una mega festa per appassionati di punk attirerà tantissimi affezionati di questo genere al Carroponte di Sesto San Giovanni, appena fuori Milano. Quattro mostri sacri del filone musicale dal ritmo più sincopato che esista si susseguiranno sul palco, per un mega party con protagonisti tre nomi statunitensi di tutto rispetto, oltre ai nostrani Punkreas (che faranno gli onori di casa, milanesi quali sono) Condividi

Gli amanti del punk si segnino subito una data imperdibile: martedì 21 giugno una mega festa per appassionati di questo genere musicale attirerà tantissimi afecionados al Carroponte di Sesto San Giovanni, appena fuori Milano. Offspring, Punkreas, Lag Wagon e Anti-Flag sono le quattro grandi band che si esibiranno sul palco, per quello che si preannuncia essere molto più di un festival giornaliero: una vera e propria festona punk, semmai!

Quattro mostri sacri si susseguiranno sul palco, per un mega party con protagonisti tre grandi nomi statunitensi, oltre ai nostrani Punkreas. Gli organizzatori definiscono l’evento con le parole di “One Day Punk Festival”. Tutto si concentra in un giorno solo, per ottimizzare i tempi e dare modo a tutti di godersi tante leggende delle sette note tutte assieme.

L’headline sono gli Offspring, che porteranno in Italia il loro ultimo disco "Let the bad times roll”, uscito nell’aprile 2021. Due nomi californiani, gli Offspring e i Lagwagon, poi gli Anti-Flag da Pittsburgh (Pennsylvania). A fare gli onori di casa sono i milanesi Punkreas, il gruppo storico italiano targato San Lorenzo di Parabiago, in provincia di Milano.

La prevendita dei biglietti è aperta su Ticketone, Ticketmaster, Dice, Mailticket, Vivaticket.

I Distillers purtroppo hanno deciso di cancellare il tour europeo previsto per giugno 2022, motivo per cui la band non farà parte della kermesse musicale del 21 giugno.



Gli orari dei vari live approfondimento Green Day a Milano: “Siamo tutti ancora vivi! Grazie per l'attesa" L’apertura porte è alle ore 18.00. I primi a esibirsi saranno gli Anti-Flag, che andranno in scena alle 19.20 (fino alle 19.50). I secondi in cartellone sono i Lagwagon (alle ore 20.10 fino alle 20.50), seguiti dai Punkreas (dalle 21.10 alle 22.00).

Il gran finale spetta agli Offspring, che dalle 22.30 fino alle 23.40 offriranno un grande show.



Gli Offspring approfondimento Offspring, Pete Parada non si vaccina e viene allontanato dal gruppo Non hanno certo bisogno di informazioni gli Offspring, una delle band punk più importanti della storia.

Innovatori nella scena punk rock mondiale, con il lancio del recente album “Let The Bad Times Roll” tornano a calcare i palchi italiani. Lo fanno dopo quasi un decennio di pausa discografica, motivo per cui questo evento si rivela ancora più imperdibile. La formazione negli ultimi tempi si è rinnovata, anche se i membri storici sono rimasti invariati: il frontman e cantante Dexter Holland, così come il chitarrista Noodles e il batterista Pete Parada, sono ancora i grandi protagonisti, mentre esordisce il nuovo bassista Todd Morse. Il nuovo disco è arrivato dopo un lungo periodo di lavoro durante il quale il gruppo ha registrato nel proprio headquarter - lo studio di Huntington Beach - un disco prodotto e supervisionato da Bob Rock. “Penso che siamo in un periodo storico unico, in cui i leader mondiali anziché promettere ‘faremo del nostro meglio’ sembrano dirti ‘vai a farti f…”, e questo fa davvero paura”, ha detto il frontman Dexter Holland. Il nuovo disco tratta tematiche molto attuali e urgenti, che saranno le massime protagoniste del concerto al Carroponte.



I Punkreas approfondimento Trent'anni di storia: i Punkreas fanno festa con un video Tra i massimi rappresentanti del punk-rock in Italia, i Punkreas non potevano mancare all’appello. Di formazione alternativa e hardcore, la loro musica è diretta e irriverente, ironica e ricca di critiche contro il sistema. Cari nostalgici, preparatevi il fazzoletto perché sul palco del Carroponte quei bravi ragazzi daranno vita a una scaletta che racconterà i loro 30 anni di carriera, attraverso tutti i grandi successi dagli anni Novanta a oggi.



I Lagwagon

approfondimento Green Day in concerto a Firenze, la scaletta I Lagwagon sono il gruppo del cuore per chi ama l’hardcore melodico. Con quasi trent’anni di carriera alle spalle, hanno raggiunto il successo internazionale e sono famosi per offrire live indimenticabili, con una carica pazzesca.

Freschi della loro ultima uscita discografica “Rider” (2019, nono disco che esce per la storica etichetta Fat Wreck Chords), i Lagwagon promettono un grande show.

Gli Anti-Flag

Non da meno sono gli Anti-Flag. Oltre vent’anni di carriera, dieci album in studio e svariati tour mondiali con band come Rage Against the Machine, Sick of It All e Rancid, gli Anti-Flag tornano a condividere il palco con gli Offspring (con cui hanno suonato già molte volte).

La band di Pittsburgh, Pennsylvania, ha dato voce negli anni a cause politiche, sociali e umanitarie rilevanti. Il loro impegno esce con una potenza dirompente proprio durante le esibizioni live: la prima donna è l’energia pura, provare per credere.



Come raggiungere il Carroponte approfondimento Coachella, annunciate le date del 2023 Al Carroponte si può arrivare con mezzi pubblici quali metro, tram e bus. La linea 31 porta al Carroponte altrimenti ci sono i bus: 728 davanti al Centro Sarca in Via Milanese oppure le linee 708 e 713 (fermata in Via Carducci). Il palco vi aspetta a una decina di minuti a piedi dalle fermate della metropolitana di Sesto Marelli e Sesto Rondò (Linea 1 Rossa) e Bignami(Linea 5 Lilla). In automobile invece si arriva passando per la A4 Torino-Venezia, uscita Sesto San Giovanni‐Milano Viale Zara. Dalla Tangenziale Est direzione nord: dopo l’uscita Gobba si prende la Tangenziale Nord per Como-Torino, prima uscita per Sesto Sud. Sono disponibili parcheggi in viale Fulvio Testi (parcheggio ingresso parco nord - Via Clerici), via Milanese, 10 (Parcheggio del Centro Commerciale Centro Sarca aperto fino all’una di notte). Per quanto riguarda il treno, invece, la stazione ferroviaria più vicina è quella di Sesto San Giovanni (in piazza 1 Maggio), collegata con le stazioni di Milano Lambrate e Milano Porta Garibaldi (linea Lilla).