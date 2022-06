Green Day in concerto a Firenze, la scaletta

La scaletta del concerto di Firenze dei Green Day

approfondimento

Sono 25 le canzoni previste per l’esibizione dei Green Day a Firenze. Immancabili i pezzi iconici come Boulevard of broken dreams, American idiot e Holiday, così altri brani come Wake me up when september ends e Know your enemy che i presenti potranno ascoltare dal vivo. Oltre a brani del loro repertorio, i Green Day eseguiranno anche alcune cover come Shout degli Isley Brothers oppure Rock and Roll all nite dei KISS. Di seguito, la scaletta completa di questa sera giovedì 16 giugno a Firenze in ordine:

Bohemian Rhapsody (cover Queen) Blitzkrieg Bop (cover Ramones) Intro theme American idiot Holiday Know your enemy Pollyanna Scattered Boulevard of broken dreams Longview Welcome to Paradise Hitchin’ a ride Rock and Roll all nite (cover KISS) Brain Stew St. Jimmy When I come around 21 guns Minority Basket case King for a day Shout (The Isley Brothers cover) Wake me up when september ends Jesus of Suburbia Good Riddance (Time of your life) Summer wind (nella versione di Frank Sinatra)

Un repertorio ricco che ha consacrato la band formata nel 1986. Attualmente, i Green Day sono composti da Billie Joe Armstrong, il frontman che oltre a cantare suona anche la chitarra, l’armonica e il pianoforte. Il secondo membro è Mike Dirnt al basso e alla chitarra, mentre il terzo e ultimo componente è Tré Cool che è alla batteria, alle percussioni e si occupa pure dei cori.