Coachella, annunciate le date del 2023

Segnate queste date sul calendario degli appuntamenti imperdibili del 2023: dal 14 al 16 aprile e dal 21 al 23 aprile l’iconico Coachella tornerà a Indio, in California. I fan dell’evento possono già registrarsi per avere l’opportunità di acquistare in anticipo i biglietti. Le vendite inizieranno il 17 giugno dalle ore 10 americane (in Italia saranno le 19). Lo scorso anno Paul Tollett, co-creatore del festival musicale, aveva rivelato al Los Angeles Times la presenza di Frank Ocean come ospite d’onore e come uno degli headliner della prossima edizione del Coachella. L’annuncio delle date è arrivato solo poche settimane dopo la conclusione del festival, in cui si sono esibiti artisti internazionali del calibro di The Weeknd, Swedish House Mafia, Harry Styles e Billie Eilish. Quest’ultima è entrata nella storia dello show, poiché è stata l’artista più giovane a essersi esibita come headliner del Coachella.

Il grande ritorno del Coachella dopo la pandemia da Covid-19

approfondimento

I Maneskin per la seconda volta sul palco del Coachella 2022. VIDEO

Tradizionalmente l’evento dà il via ai concerti estivi negli Usa. Dopo una pausa forzata durata circa tre anni, il Coachella è tornato ad animare la grande area adibita come di consuetudine, in cui non è mancata la grande ruota panoramica. L’organizzazione non ha richiesto Covid test, vaccinazioni, né l’utilizzo della mascherina o l’obbligatorietà del distanziamento sociale. Quando la pandemia ha colpito gli Stati Uniti, lo show è stato riprogrammato da aprile a ottobre del 2020, per poi essere definitivamente annullato per la prima volta in vent’anni. Il tanto atteso ritorno del Coachella è stato annunciato a giugno del 2021, con un post condiviso sui vari social: “Ci vediamo nel deserto. Coachella torna il 15-17 e il 22-24 aprile 2022”.

Il forfait dell’ultimo minuto dell’imprevedibile Kanye West non è riuscito a rovinare l’evento del 2022. Gli organizzatori, infatti, sono stati in grado di rimescolare le carte, affidandosi a The Weeknd e agli Swedish House Mafia, che si erano già esibiti insieme sul palco.