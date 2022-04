Maneskin all'Eurovision

Coachella, il successo dei Maneskin e l'urlo di Damiano per l'Ucraina

Conclusa l'esperienza al Coachella, i Maneskin torneranno in Europa per godersi il palco dell'Eurovision a Torino (10-14 maggio) dopo il trionfo dello scorso anno. Prima ancora, però, la band sarà all'Arena di Verona il 28 aprile, per un concerto già sold out. Visto che il tour in Italia è stato rimandato al 2023, questo sarà l'unico appuntamento primaverile per il gruppo. L'estate sarà caldissima: il 23 giugno ci sarà la data zero allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro mentre il 9 luglio si esibiranno al Circo Massimo di Roma, anche qui sold out con 70mila biglietti venduti. Durante l'estate, Damiano e compagni saranno protagonisti anche di altri numerosi eventi in giro per l'Europa: Rock Am Ring & Rock Im Park, Reading & Leeds Festival, Lollapalooza: voleranno da Stoccolma a Parigi, da Valencia a Istanbul, per poi tornare negli USA, a Chicago. Non mancherà nemmeno Rock in Rio, in Brasile e molti altri. A fine anno, poi, i Maneskin torneranno negli Stati Uniti e in Canada per una serie di concerti che toccheranno le principali città, come San Francisco, New York, Boston e Toronto.