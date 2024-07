Il 1° settembre 2024 al Circolo Magnolia di Milano va in scena un festival epico, un appuntamento imperdibile per veri amanti del punk rock. La kermesse quest’anno festeggia un quarto di secolo di storia del punto di riferimento online per la musica punk rock in Italia, la “webzine” omonima. Alcuni dei più grandi nomi del panorama punk rock italiano e internazionale si danno appuntamento sul palco milanese per un'edizione esplosiva che mescola passato, presente e futuro della scena



Sta per arrivare Punkadeka 2024, il festival del punk targato Italia.

Si tratta dell’evento italiano più importante per gli amanti del genere punk, diventato ormai un appuntamento fisso per tutti i punk-addicted del nostro Paese. E non solo: questa kermesse, infatti, attira moltissimi estimatori del punk anche oltre i confini nazionali. Da tutta Europa arrivano amanti della musica resa cult da gruppi come Ramones e Sex Pistols. Il 1° settembre 2024 al Circolo Magnolia di Milano andrà in scena un’edizione epica per veri amanti del punk rock. Il punto di riferimento online per la musica punk rock in Italia, ossia il sito web di Punkadeka, spegne 25 candeline e quindi darà una grande, grandissima "festa di compleanno". Tra gli "invitati", ci sono alcuni dei più grandi nomi del panorama punk rock italiano e internazionale, che si daranno appuntamento sul palco milanese per un'edizione esplosiva che mescola passato, presente e futuro della scena. Non mancheranno all’appello band storiche del panorama punk rock, tra cui gli UK SUBS, che saranno per l'ultima volta in Italia proprio per questa occasione.

La programmazione non poteva che essere speciale e ricchissima. Del resto, un compleanno del genere non va di certo preso sottogamba…



Di seguito trovate la line-up del festival e il video appena uscito che annuncia il cartellone d’eccezione di quest’anno.



L’ultima data italiana live dei mitici UK SUBS

In programma ci sono le esibizioni di nomi storici del punk Made in Italy così come grandi gruppi extra confini nostrani. Grande attesa per lo show degli UK SUBS, che suoneranno live per l'ultima volta in Italia proprio per festeggiare i 25 anni di Punkadeka. Gli UK SUBS, insieme ai Sex Pistols, sono stati tra i pionieri del movimento punk inglese. Questa sarà l’ultima occasione per ascoltare dal vivo queste leggende del genere britannico, ricordando che si tratta della band che ha ispirato gruppi del calibro di Rancid e Guns n’ Roses. Gli UK SUBS sono stati i pionieri del "Chaos Punk”, che porteranno ancora una volta sul palco tricolore. La loro esibizione vedrà protagonista tutta la loro energia. Suoneranno i loro classici intramontabili, da Riot a Warhead.

The Chisel, la band inglese leader della nuova ondata di Oi!

In programma c’è anche il set della band The Chisel, gruppo inglese nominato da Maximum Rockn'roll come “leader della nuova ondata di Oi!”. Va a The Chisel il merito di aver portato una ventata di energia nella scena street punk mondiale, vantando concerti sold-out in tutto il globo terraqueo e partecipazioni a festival del calibro di Rebellion Festival nel Regno Unito e Riot Fest negli Stati Uniti.

Dai Bull Brigade ai Manges, nomi top del punk made in Italy

Suoneranno anche i Bull Brigade, icone indiscusse della scena punk italiana e anche europea. Il loro punk crudo e diretto infiammerà il pubblico del Punkadeka Festival 2024. E non potevano mancare all’appello i Manges, altri nomi iconici delle sette note tricolori. La band che è riuscita a tramuta La Spezia nella dicitura dal retrogusto a stelle e strisce di "Las Pezia", The Manges, è tra i gruppi che hanno fatto la storia del punk rock italiano e non solo: il loro sound, le loro canzoni, i loro stile e insegnamento hanno influenzato il punk di tutto il mondo. Suoneranno i loro più grandi successi, facendo rivivere l'emozione del vero punk rock targato... Las Pezia, appunto!

Dai testi di denuncia dei Sud Disorder al divertimento puro dei Bad Frog

Il programma include anche l’esibizione dei Sud Disorder, band pugliese caratterizzata da un’energia travolgente e da testi carichi di rabbia e denuncia. Questa sarà un’occasione imperdibile per ascoltare dal vivo il punk/hardcore che arriva dalla Puglia, pieno di carica emotiva. E per non farsi mancare nulla, c’è anche tanto divertimento, come quello che assicurano i Bad Frog. La band di Codogno è, senza se e senza ma, una delle band più divertenti d'Italia. Dopo aver aperto il tour di chiusura dei NoFX, i Bad Frog porteranno sul palco del Punkadeka Festival il loro punk rock tanto scatenato quanto ironico.

Ad aprire le danze c’è la band The Rubber Room Last but not least, The Rubber Room: una delle band punk rock più energiche e coinvolgenti del momento farà impazzire il pubblico della kermesse con il loro sound potente e carico di energia. Saranno loro ad aprire le danze di questa edizione indimenticabile. La giornata sarà ricca di attività e di intrattenimento di vario tipo nella cornice del parco dell’Idroscalo, un’oasi verde nell’area metropolitana di Milano.

Presenti due palchi e un’area con stand, label, merchandising, attività e giochi, street art e mostre.

Di seguito trovate il video appena uscito che annuncia il cartellone d’eccezione dell’edizopne 2024 del Punkadeka Festival.