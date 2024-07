Pearl Jam, cancellati altri due concerti in Europa per malattia

I Pearl Jam hanno cancellato altri due concerti in Europa per malattia. Pochi giorni fa il gruppo di Eddie Vedder aveva annullato lo show previsto il 29 giugno al Tottenham Hotspur Stadium di Londra “causa malattia della band”. Nell’avviso pubblicato su Instagram, si leggeva che “la decisione è stata l’ultima che volevamo prendere”, ma “semplicemente non c’era altra opzione in base alla nostra salute attuale e anche per dover evitare ulteriori complicazioni”. La situazione sembra rimasta invariata, perché ora anche i concerti di martedì 2 e mercoledì 3 luglio a Berlino sono stati annullati. “Nonostante gli sforzi fatti, la band non si è ancora ripresa completamente. Non ci sfugge l’impatto di questa decisione. Percepiamo profondamente che così tante persone hanno speso il loro tempo, denaro ed energia per procurarsi i biglietti e venire a vedere la band e deludervi è tremendo”, hanno scritto su Instagram i Pearl Jam. “Per favore credeteci noi non prendiamo mai decisioni del genere alla leggera e cerchiamo di fare tutto ciò che è possibile per evitare le cancellazioni”. Così come i biglietti per Londra, anche quelli per Berlino verranno rimborsati, nella speranza di poter riprogrammare le date. “Vi ringraziamo per la comprensione e per il supporto che continuate a darci, significa molto per noi”.