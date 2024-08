SummeRock Festival, la kermesse di rock, heavy metal e punk. Programma

Dal 31 agosto al 1° settembre 2024, presso il Parco dei due Ponti di Marina di Altidona, nelle Marche, andrà in scena la kermesse musicale per palati amanti di suoni pesanti. Dal classico hard rock al metal, non mancherà all’appello neanche una delle varianti di questi generi. Si esibiranno alcuni dei migliori talenti rock del panorama nazionale, dai Nanowar of Steel alla band Furor Gallico. Non mancheranno all’appello nemmeno le grandi icone del punk nostrano, come i Punkreas e le Bambole di pezza



Sui palchi di questo evento si esibiranno alcuni dei migliori talenti rock del panorama nazionale, dai Nanowar of Steel alla band Furor Gallico. Non mancano all’appello nemmeno alcune delle più grandi icone del punk nostrano, in particolare quello del Nord Italia (Milano, per l'esattezza) come i Punkreas e le Bambole di pezza (al punk è dedicata la seconda giornata, a ingresso libero, quella di domenica 1° settembre).



Il giorno 1 è dedicato all'hard rock e al metal Il 31 agosto si incomincia alle ore 17.00 con i Trick or Treat e Scala Mercalli, seguiti dalla band Furor Gallico, per poi concludere in bellezza con l’headline: i Nanowar of Steel.

Questi ultimi hanno fatto della propria miscela unica di metal e umorismo un vero e proprio marchio di fabbrica, diventando tra i gruppi italiani di heavy metal/rock demenziale più conosciuti e apprezzati sia in patria che all'estero. Formatisi nel 2003 a Roma, il nome dei Nanowar of Steel è una parodia di quelli dei Manowar e dei Rhapsody of Fire (i quali inizialmente si chiamavano semplicemente Rhapsody ma che sono stati poi costretti ad aggiungere "of Fire" per problemi di copyright). A scaldare gli animi prima dei Nanowar of Steel c'è la band Furor Gallico. Anche in questo caso parliamo di un notevole esempio di metal estremo, però stavolta con venature di melodie tradizionali celtiche. Il pastiche di sonorità di questo gruppo ha fatto conquistare ai Furor Gallico un posto di rilievo nella scena metal italiana e internazionale.

Il 1° settembre c'è il punk di Punkreas e Bambole di pezza

La seconda giornata di questa due giorni dai ritmi pesanti vede come massimo protagonista il punk.

Si esibiranno le Bambole di pezza e, a seguire, i Punkreas (ci sarà inoltre un interessante dj set a coronare la giornata finale del SummeRock Festival). Entrambi questi nomi fanno parte della scena punk milanese: i Punkreas sono nati a San Lorenzo di Parabiago, in provincia di Milano, nell’ormai lontanissimo 1989, mentre le loro colleghe, le musiciste delle Bambole di pezza, sono di Milano città. Queste ultime sono caratterizzate da una formazione esclusivamente femminile.



La location del Parco dei due Ponti di Marina di Altidona

A rendere questo festival ancora più interessante è la location: il Parco dei due Ponti di Marina di Altidona.

Qui, grazie al supporto del Comune di Altidona, il pubblico potrà godersi una vera e propria immersione in questa fantastica oasi verde che diventerà per l'occasione lo speciale palcoscenico per celebrare la musica rock in tutte le sue sfumature. Il successo del SummeRock Italiano è reso possibile grazie alla stretta collaborazione tra l'internazionale Soundout 432hz, Lighthouse Entertainment, Alchemy Entertainment e tanti altri esperti nella gestione e organizzazione di eventi live. Inoltre si avvale del supporto tecnico di RS Project per la direzione tecnica suono, audio, luci e strutture, insieme agli specialisti del servizio food & beverage di Mon Amour, che assicura che ogni aspetto dell'evento sia curato nei minimi dettagli.