Cesare Cremonini, la possibile scaletta del concerto a Torino

Nel 2026 Cesare Cremonini tornerà in concerto con quattro grandi show in programma al Circo Massimo di Roma, all’Ippodromo Snai La Maura di Milano, all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola e alla Visarno Arena di Firenze

Terzultimo appuntamento con la tournée di Cesare Cremonini. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul concerto in scena allo stadio Olimpico di Torino: dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere proposti. Il prossimo anno il cantautore bolognese sarà protagonista di quattro show a Roma, Milano, Imola e Firenze.

cesare cremonini in concerto a torino, la possibile scaletta Prosegue senza sosta il tour di Cesare Cremonini (FOTO). Sabato 12 luglio la voce di Alaska Baby si esibirà sul palco dello stadio Olimpico per una serata all’insegna della musica e delle grande emozioni. Dopo lo spettacolo di Torino, l’artista saluterà il pubblico con i due show in programma il 17 e il 18 luglio a Roma. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla scaletta della serata, attesi i brani più celebri: da Logico #1 a Grey Goose passando per Buon viaggio (Share The Love) e Ora che non ho più te, primo singolo estratto dall’ultimo album Alaska Baby distribuito nel novembre dello scorso anno. Stando a quanto riportato su Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Questo l’indirizzo: corso Sebastopoli,115, 10136, Torino. Secondo quanto ripreso da Setlist, queste le canzoni eseguite al concerto di Lignano Sabbiadoro: Alaska Baby

Dicono di me

PadreMadre

Il comico (Sai che risate)

La ragazza del futuro

Ora che non ho più te

La nuova stella di Broadway

Buon viaggio (Share The Love)

Lost in the Weekend

Un’alba rosa

Acrobati

Vieni a vedere perché

Le sei e ventisei

Ragazze facili

Mondo

Logico #1

Grey Goose

Aurore boreali

Figlio di un re

San Luca

50 Special

Marmellata #25

Poetica

Nessuno vuole essere Robin

Un giorno migliore Approfondimento Cesare Cremonini a Bologna: "Sono qui perché ho bisogna di casa"

Nei giorni scorsi il cantautore ha raccontato l’emozione di tornare a esibirsi negli stadi: “Quando mancano cinque minuti all’inizio lo stadio fa sentire il suo suono. Ogni stadio ne ha uno, unico e diverso dagli altri. Ogni città ‘suona’ in modo particolare, esattamente come ogni artista ha una sua voce, ogni band il suo colore. Il nostro è stato creato in molti mesi di lavoro e anche per questo amo follemente tutti i ‘miei’ compagni di viaggio. Stanno mettendo il cuore in gioco”. Approfondimento Cremonini live a Milano San Siro: "Trasformo tutti i suoni in visioni"