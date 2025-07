Cesare Cremonini in concerto a Padova, la possibile scaletta

Dopo i due live al San Nicola di Bari, il tour del cantautore fa tappa allo Stadio Euganeo per una nuova notte da ricordare con i grandi successi di una carriera di oltre venticinque anni

L'estate in musica di Cesare Cremonini continua sui palchi degli stadi più prestigiosi d'Italia. Dopo le due date di Bari, il cantautore risale in Veneto per un nuovo concerto del "Cremonini Live 2025", quello di martedì 8 luglio allo Stadio Euganeo di Padova.

Il concerto, che avrà inizio alle ore 21:00 circa, è uno degli ultimi tredici live della stagione per il cantante che chiuderà la tournée a Roma, il prossimo 18 luglio.

Un'estate di live indimenticabili Cesare Cremonini è certamente uno dei protagonisti dell'estate italiana della musica dal vivo, lo conferma l'entusiasmo delle centinaia di migliaia di fan che, dallo scorso 8 giugno l'hanno visto esibirsi dal vivo sui palchi di alcuni degli stadi italiani più importanti con performance rese uniche da momenti indimenticabili - non ultimo, l'omaggio agli Oasis dal palco di Bari per celebrare la reunion dei fratelli Gallagher.

Cremonini, che riprenderà a suonare dal vivo nel 2026 con nuove date in estate per cui i biglietti sono già disponibili, sta conquistando il suo pubblico, ancora una volta, col suo repertorio ricco di successi che descrivono una carriera incredibile.

Il "Cremonini Live 2025" è l'occasione per ascoltare dal vivo i brani di Alaska Baby, l'ottavo album in studio del cantautore italiano pubblicato nel 2024, ma è logico che i fan si aspettano di cantare, a ogni tappa, le grandi hit che hanno segnato la storia musicale del loro beniamino.

La scaletta ufficiale non è mai diffusa in anticipo ma, dopo diverse date, possiamo azzardare una lista di canzoni che saranno eseguite dal vivo.

Dopo Padova, Cremonini si esibirà il 12 luglio allo Stadio Olimpico di Torino, poi il 17 e il 18 luglio, per i due ultimi concerti allo Stadio Olimpico di Roma. Leggi anche Cremonini in concerto a Milano: "Trasformo tutti i suoni in visioni"

La possibile scaletta del concerto di Padova Cesare Cremonini mescola sapientemente classici del suo repertorio a canzoni più recenti, aggiungendo, di volta in volta chicche per i suoi fan.

Due ore di live che racchiudono emozione ed energia, a beneficio di fan che appartengono a generazioni diverse.

La scaletta di Padova potrebbe non essere molto diversa da quella proposta per la Data Zero di Lignano Sabbiadoro. Ecco l'elenco dei brani suonati in quella occasione. Alaska Baby

Dicono di me

PadreMadre

Il comico (Sai che risate)

La ragazza del futuro

Ora che non ho più te

La nuova stella di Broadway

Buon viaggio (Share The Love)

Lost in the Weekend

Un’alba rosa

Acrobati

Vieni a vedere perché

Le sei e ventisei

Ragazze facili

Mondo

Logico #1

Grey Goose

Aurore boreali

Figlio di un re

San Luca

50 Special

Marmellata #25

Poetica

Nessuno vuole essere Robin

Un giorno migliore