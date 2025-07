Ghali, la possibile scaletta del concerto al Lucca Summer Festival

Dopo lo show di Lucca, martedì 15 luglio Ghali sarà in concerto al Rock in Roma. In seguito, l’artista girerà l’Italia esibendosi in numerose città: da Catania a San Benedetto del Tronto. La tournée si concluderà con lo spettacolo Gran Teatro Ghali in scena il 20 settembre sul palco di Milano Fiera

Venerdì 11 luglio Ghali sarà in concerto al Lucca Summer Festival per il nuovo appuntamento del suo tour estivo. Stando a quanto riportato sul sito ufficiale dell’evento, lo show, in programma in piazza Napoleone , avrà inizio alle ore 21.30 . Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi. Secondo quanto rilanciato da Setlist , queste le canzoni eseguite il 31 maggio a Cortona:

Dopo lo show di Lucca, martedì 15 luglio Ghali (FOTO) sarà in concerto al Rock in Roma. In seguito, l’artista girerà l’Italia esibendosi in numerose città: da Catania a San Benedetto del Tronto passando per Olbia e Campobasso. La tournée si concluderà con lo spettacolo Gran Teatro Ghali in scena il 20 settembre sul palco di Milano Fiera. Questo il calendario completo dei prossimi appuntamenti della tournée di Ghali:

Martedì 15 luglio - Roma – Rock in Roma

Venerdì 25 luglio - Barletta (BA) – Oversound Music Festival

Sabato 26 luglio - Baia Domizia (CE) – Arena dei Pini

Martedì 12 agosto - Catania – Sotto il Vulcano Festival Villa Bellini

Mercoledì 13 agosto - Roccella Jonica (RC) – Roccella Summer Festival

Giovedì 14 agosto - Olbia - Red valley festival

Sabato 23 agosto - Campobasso – Area Eventi Selva Piana

Venerdì 29 agosto - San Benedetto del Tronto (AP) – San B. Sound

Sabato 20 settembre GRAN TEATRO GHALI - Milano FIERA