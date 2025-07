Fred Again, il cantautore britannico annuncia 5 concerti in Italia

Dopo anni di attesa e voci non confermate, la star britannica ha annunciato il suo arrivo nel nostro Paese. Ha scelto di condividere il palco con i fratelli Parisi, suoi storici collaboratori italiani. Cinque live esclusivi, in programma a settembre 2025, toccheranno diverse città della penisola, da Milano a Fasano, in un tour che si preannuncia come un’autentica celebrazione di un lungo sodalizio artistico



Fred Again, il celebre cantautore britannico, ha annunciato cinque concerti in Italia entro la fine dell’anno.

Dopo anni di attesa e voci non confermate, la star della musica inglese ha annunciato il suo arrivo nel nostro Paese. Ha scelto di condividere il palco con i fratelli Parisi, suoi storici collaboratori italiani. Cinque live esclusivi, in programma a settembre 2025, toccheranno diverse città della penisola, da Milano a Fasano, in un tour che si preannuncia come un’autentica celebrazione di un lungo sodalizio artistico. L'annuncio, accolto con entusiasmo dai fan, segna un momento importante per il producer britannico. E finalmente per la sua folta fanbase l’attesa è finita, tra hype e ironia social.

Negli ultimi mesi, i rumor su una possibile tournée italiana di Fred Again si erano moltiplicati, tra anticipazioni semi-ufficiali e ironici meme che immaginavano location improbabili per i live dell’artista. L'attesa si è finalmente conclusa quando Fred John Philip Gibson, in arte Fred Again, ha condiviso un post (che trovate in fondo a questo articolo) sui suoi profili ufficiali in cui ha scritto: “Italia! Finalmente! Grazie al cielo!”. Una dichiarazione che ha acceso definitivamente l’entusiasmo, confermando quello che fino a poco prima era solo oggetto di speranze e ipotesi. In fondo a questo articolo, potete trovare il post di Instagram condiviso nelle scorse ore da Fred Again.

Cinque città per un solo tour: tutte le date Il tour italiano di Fred Again si articolerà in cinque appuntamenti distribuiti tra il 4 e il 12 settembre 2025. Si partirà da Milano il 4 settembre, con una serata all’ExMacello. Il giorno successivo sarà la volta di Verona, dove il concerto si terrà al Castello di Villafranca. Il 7 settembre Fred Again si esibirà a Napoli in Piazza del Plebiscito, mentre l’8 sarà a Roma all’Auditorium Cavea. Gran finale il 12 settembre agli Scavi di Egnazia, a Fasano, in provincia di Bari. Si tratta delle uniche date europee del 2025, ad eccezione delle performance in Asia. Per acquistare i biglietti sarà necessario registrarsi tramite il link fornito dallo stesso artista. Approfondimento Estate 2025, 33 festival musicali da non perdere in Italia

Un progetto condiviso: Fred Again e i Parisi Il tour avrà un significato ancora più speciale grazie alla partecipazione dei Parisi, i fratelli musicisti e produttori italiani che collaborano con Fred Again dal 2019. L’artista ha voluto sottolineare l’importanza di questo legame, scrivendo: “Avrei molto altro da dire su questo, ma posso dire che dopo anni che ci proviamo, finalmente arriveremo nella madrepatria dei miei fratelli Parisi per un tour insieme”. Anche i Parisi hanno commentato l’annuncio, raccontando come tutto sia cominciato sei anni fa: “Tutto è iniziato con un incontro nel 2019. È diventato musica. È diventato famiglia. Si è trasformato in momenti magici che ancora oggi facciamo fatica a spiegare. E ora, l’Italia: la nostra casa, la nostra ispirazione, la nostra storia. Questo non è solo un tour, è la celebrazione di questi sei anni di musica (che quasi sembrano venti), di amicizia e di tutto quello che c’è in mezzo”. Approfondimento BRIT Awards 2025, tutti i vincitori: da Charli xcx a Sabrina Carpenter

Un talento multiforme tra hit, collaborazioni e premi Fred Again, pseudonimo di Fred John Philip Gibson, è nato a Londra il 19 luglio 1993. Cantautore, paroliere, produttore discografico e DJ, ha saputo imporsi come uno degli artisti più innovativi della scena musicale contemporanea. Nel corso della sua carriera ha pubblicato tre album in studio e ottenuto due Grammy Awards nelle categorie miglior album dance/elettronico e miglior registrazione dance/elettronica.

Il suo percorso musicale prende avvio come componente di un gruppo a cappella. A partire dal 2014 adotta il nome d’arte Fred Again e inizia a collaborare con artisti del calibro di Brian Eno e Karl Hyde, partecipando alla realizzazione degli album Someday World e High Life. Già dal 2015 si afferma come autore e produttore, lavorando con nomi come Ellie Goulding, Roots Manuva, Charli XCX, Stefflon Don, Little Mix e M.O. Nel 2017 firma Breathe, il fortunato singolo di Jax Jones con Ina Wroldsen. Nei successivi anni amplia il proprio portfolio collaborando con star internazionali tra cui Shawn Mendes, George Ezra, Rita Ora, BTS e Demi Lovato. Contribuisce alla creazione di hit come Shotgun, Solo, Let You Love Me e Make It Right. Nel 2019 collabora strettamente con Ed Sheeran nell’album No.6 Collaborations Project, firmando quasi tutti i brani del progetto, inclusi i successi I Don't Care, South of the Border, Beautiful People, Antisocial e Take Me Back to London. Approfondimento Ed Sheeran domina Apple Music con la canzone Shape of You

Una carriera solista in ascesa Proprio nel 2019, sull’onda del successo, Fred Again dà il via al suo progetto da solista. Pubblica l’album Actual Life (April 14 – December 17 2020) e il mixtape con Headie One Gang, che gli vale il primo ingresso nella classifica degli album britannici. Nel 2020 continua il suo lavoro da autore, firmando brani come West Ten e i successi di Ed Sheeran Bad Habits e Shivers. Nello stesso anno riceve il premio come produttore dell’anno ai BRIT Awards. Il 2021 segna la sua prima top 40 nella classifica singoli britannica con Marea (We've Lost Dancing). L’anno seguente pubblica il terzo album Actual Life 3 (January 1 - September 9 2022), accolto positivamente da pubblico e critica. Nel 2023 collabora con Skrillex e Flowdan per Rumble, che raggiunge la posizione 17 nel Regno Unito e riceve tre nomination ai BRIT Awards. Nello stesso anno produce Trustfall di Pink e partecipa per la prima volta al Glastonbury Festival.

Nel 2024 arriva la consacrazione ai Grammy Awards, dove ottiene quattro nomination e vince due premi per Actual Life 3 (January 1 - September 9 2022) e per il singolo Rumble. Approfondimento Glastonbury, a sorpresa con Olivia Rodrigo c'è Robert Smith. VIDEO