Pinguini Tattici Nucleari, la possibile scaletta del concerto a Roma

In attesa dell'ultima data del tour, i Pinguini Tattici Nucleari hanno festeggiato il disco d’oro di Bottiglie Vuote, il brano in collaborazione con Max Pezzali

pinguini tattici nuclari, il concerto a roma

Dopo settimane di festa, emozioni, divertimento e ovviamente musica, venerdì 4 luglio i Pinguini Tattici Nucleari saranno protagonisti dell’ultima data della tournée allo stadio Olimpico di Roma. Stando a quanto riportato su Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00. Massimo riserbo sulla scaletta della serata. Secondo quanto ripreso da Setlist, questi i brani eseguiti al concerto di Reggio Emilia:

Hello World

Giovani Wannabe

Ringo Starr

Romantico ma muori

Hold On

Ricordi

La storia infinita

Amaro

Bottiglie vuote

Alieni

Bergamo

Scrivile scemo

Antartide

Coca Zero

Lake Washington Boulevard

Piccola volpe

Islanda

Burnout / Tetris / Bagatelle / Your Dog / Scooby Doo

Dentista Croazia

Verdura / La banalità del mare / Giulia

Ridere

Migliore

Rubami la notte

Pastello bianco

Titoli di coda

Nel frattempo, il gruppo ha festeggiato la presenza di quattro album all’interno della classifica settimanale FIMI. Come condiviso sul profilo Instagram che conta oltre un milione di follower, Hello World, Fake News, Fuori dall’Hype e Ahia! hanno conquistato un posto nella Top 50.

Inoltre, i Pinguini Tattici Nucleari hanno ottenuto un disco d’oro per la canzone Bottiglie vuote in collaborazione con Max Pezzali. Il gruppo su Instagram: “Otto anni fa, ci incontravamo per la prima volta. Ci hai aperto la porta di casa tua quando ancora non ci conosceva nessuno. Così, per fare due chiacchiere e qualche cantata insieme. Quel giorno ci hai insegnato tanto su cosa significa essere un vero artista. Chi l’avrebbe mai detto che, otto anni dopo, avremmo fatto disco d’oro insieme?”.