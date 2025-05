Miley Cyrus in terapia intensiva, infezione mentre girava un videoclip

Miley Cyrus è finita in terapia intensiva a causa di un’infezione presa mentre girava un video musicale. Ospite del Jimmy Kimmel Live, la triplice vincitrice di Grammy ha raccontato la disavventura nata sulla celebre passeggiata di Hollywood durante le riprese per il brano Walk of Fame. La popstar aveva infatti immortalato alcune scene durante la notte, per evitare la folla e risparmiare sul budget. “Ho girato questo video a ottobre, e a novembre, proprio per il Giorno del Ringraziamento, sono finita in terapia intensiva per un momento”, ha rivelato. “Era più che altro perché era il Giorno del Ringraziamento, c’erano tante persone nel pronto soccorso, persone che stavano soffocando con le gambe di tacchino o altro”, ha scherzato. “E la mia gamba ha iniziato a disintegrarsi, proprio intorno al ginocchio”. Cyrus ha proseguito: “Il dottore ha detto, “Hai idea del perché avresti un’infezione così brutale sul tuo ginocchio?”, E subito mi è venuta in mente l’immagine di me che rotolavo per terra sulla Walk of Fame”. E gliel’ho dovuto dire. Solo per avere un chirurgo che mi guardava e diceva, “Che schifo”, – loro aprono cadaveri, vedono dentro le viscere degli esseri umani, e mi guardavano, dicendomi che sono disgustosa”. Cyrus ha concluso con il timore di aver “rovinato” il video con la “squallida” storia delle sue origini, ma il conduttore Jimmy Kimmel ha frenato ogni dubbio: “No, quello che hai fatto è stato sacrificarti per quest’opera. Hai quasi dato la vita per questo film”.