Bruce Springsteen, il libro "Tonight in Jungleland" su "Born to Run"

A mezzo secolo dalla pubblicazione del capolavoro del Boss, uno degli album più iconici nella storia del rock, arriva un'opera editoriale destinata a diventare punto di riferimento per ogni appassionato di musica e cultura americana. Il prossimo 5 agosto, la casa editrice Doubleday darà alle stampe Tonight in Jungleland: The Making of Born to Run, firmato dal noto giornalista musicale Peter Ames Carlin.

Non si tratta di una semplice biografia: questo racconto minuzioso e appassionato, autorizzato da Bruce Springsteen in persona, getta nuova luce su uno dei momenti più drammatici e decisivi della carriera dell'artista.

Un disco nato sull’orlo del baratro Nel 1974, la posizione di Springsteen nell’industria musicale era tutt’altro che solida. Sebbene la critica avesse accolto con favore i suoi primi due dischi, il pubblico era rimasto distante. Le vendite deludenti avevano fatto vacillare la fiducia della Columbia Records, tanto che l’etichetta fu disposta a finanziare la registrazione di un solo nuovo brano. Solo se quel pezzo fosse sembrato abbastanza promettente da conquistare le radio, ci sarebbe stata la possibilità di proseguire. In quel momento di estrema tensione, Bruce si trovava nella sua stanza vicino alla costa del New Jersey, con una chitarra in mano e il rumore del traffico come colonna sonora. È in quell’istante che nacque una delle frasi più celebri del rock: “Baby, we were born to run”. Approfondimento Killers e Bruce Springsteen, il video di Encore At The Garden

La creazione di un album leggendario Quel primo verso diede il via a un processo artistico tanto ambizioso quanto travagliato. Born to Run si trasformò ben presto in qualcosa di più di un semplice album: divenne la scommessa definitiva di un giovane musicista contro l’oblio. Il libro di Carlin entra nel vivo della lavorazione di ogni traccia, dalle prime note di Thunder Road fino al gran finale orchestrale di Jungleland. Attraverso testimonianze dirette, documenti d’archivio e l’accesso privilegiato allo stesso Springsteen e ai suoi collaboratori, l’autore ricostruisce non solo la gestazione di un disco perfetto, ma anche il ritratto psicologico di un uomo che combatteva con le sue insicurezze, la pressione del fallimento imminente e l'urgenza di dire qualcosa che fosse davvero necessario. Approfondimento Bruce Springsteen, un fiume di emozioni nel singolo Rain In The River

Un viaggio nella mente del Boss Carlin utilizza un linguaggio vivido e immersivo per trasportare il lettore nell’universo poetico e sonoro di Springsteen. Le frasi entrate nell’immaginario collettivo, come «The screen door slams, Mary’s dress sways» oppure «There’s an opera out on the Turnpike», non sono più solo parole di canzoni, ma diventano chiavi d’accesso a un mondo fatto di sogni infranti, speranze fragili e promesse da mantenere. Ogni capitolo del libro è una tappa di un lungo viaggio che parte da Asbury Park e giunge alla consacrazione mondiale, con sullo sfondo le strade infinite del New Jersey, i bar di periferia e l’eco degli anni Settanta americani. Approfondimento Bruce Springsteen, esce The Lost Albums con 7 album inediti

L’autore dietro le quinte della musica Peter Ames Carlin è da tempo una delle voci più autorevoli nel racconto della musica popolare. Con biografie dedicate a figure come Paul McCartney, Paul Simon e gli R.E.M., ha saputo unire il rigore della ricerca alla capacità di narrazione, restituendo al lettore la complessità dell’artista e dell’opera. Con Tonight in Jungleland, torna a occuparsi di Springsteen, ma questa volta con un taglio più intimo e focalizzato, concentrandosi esclusivamente sulla genesi di un singolo album. Il risultato è un’opera che bilancia sapientemente l’analisi tecnica con la profondità emotiva, riuscendo a catturare tanto l’appassionato quanto il lettore più curioso. Carlin vive a Seattle, assieme alla compagna Claire Dederer, anche lei scrittrice. Approfondimento Bruce Springsteen firma l’appello per salvare i cinema storici di Roma

Oltre la musica: il racconto di una rinascita Tonight in Jungleland non è soltanto la cronaca della nascita di un capolavoro, ma anche la testimonianza del potere salvifico dell’arte. Springsteen, messo con le spalle al muro, ha saputo trasformare le sue paure in energia creativa, costruendo un album che ha cambiato per sempre la sua carriera e il panorama musicale mondiale. È il racconto di un giovane uomo che ascolta il mondo fuori dalla sua finestra e, tra automobili sfreccianti e sogni infranti, riesce a comporre una colonna sonora per generazioni intere. Una storia di redenzione, coraggio e ispirazione, che oggi torna a vivere in un libro imperdibile per chiunque voglia capire cosa significhi davvero “born to run”, ossia “essere nati per correre”.