Sanremo 2025, i momenti più belli della serata cover del Festival

Co-conduttrice della serata insieme a Mahmood, Geppi Cucciari ha fatto più volte divertire l'Ariston. In apertura, si è calata nei panni di un'annunciatrice anni Settanta per chiedere scusa al Ministero del Made in Italy per la presenza di canzoni straniere. "Dimmelo subito se c'è un bambino prodigio anche stasera, uno che ci fa sentire tutti scemi di nuovo", ha scherzato, per poi ironizzare sul regolamento del festival ed esclamare: "Per preservare il politicamente corretto gli artisti dei duetti saranno indicati come Cantante 1 e Cantante 2". Elegante, ironica e autorionica, è stata la vera mattatrice della serata. Più volte, ha punzecchiato Carlo Conti sull'assenza di polemica e sulla sua velocità, strappando un sorriso anche a lui. Specialmente quando ha improvvissato un monologo sui monologhi mancati.