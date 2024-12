Sanremo Giovani 2025, Tancredi: «Voglio una "Standing Ovation"»

Nelle sere d’inverno, Tancredi preferisce giocare a Risiko che uscire. E prima o poi vorrebbe scappare dalla routine e dal mood frenetico di Milano, ma non adesso, perché la semifinale di Sanremo Giovani, in programma martedì 10 dicembre, si avvicina e «io non posso andarmene in mezzo alle foreste. E poi, come dice Brunori Sas nel brano La Ghigliottina, “Quante volte ho sentito parlar di campagna / Alla gente che vive in città / E che loda la vita bucolica / Però in campagna, poi, mica ci sta”». Dopo aver superato il primo turno insieme a Mazzariello e Mew, il cantautore Tancredi Cantù Rajnoldi, 23 anni, cercherà di conquistare un posto nella categoria Nuove Proposte alla 75esima edizione del Festival di Sanremo, che andrà in onda dal 4 all’8 febbraio 2025 sotto la direzione artistica di Carlo Conti. L’ex allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi si esibirà ancora una volta in Standing Ovation, il brano rap e pop nato da una nota vocale ricca di applausi e complimenti ironici e rimasto in una cartella Dropbox per quasi due anni. «Racconto la confusione del mondo, dove la vita è una giostra che più gira, più scava la fossa», spiega. «Oggi siamo iperstimolati dal cellulare, che ci mantiene sempre in hype. All’improvviso, però, arriva un momento di down totale per tutti. Siamo sempre collegati e ci possiamo sentire ogni minuto della giornata, ma quando ci vediamo non abbiamo più niente da dirci. Secondo me non stiamo andando in una direzione felice, perché vincono l’individualismo e il mito del self-made man. Credo invece che le belle esperienze si facciano in gruppo e spero che arrivi un punto di svolta e di consapevolezza». In un mondo dominato dall’apparenza, l’immagine rischia di contare più della sostanza, anche nella musica. «Spesso gli artisti restano intrappolati in un atteggiamento da rockstar anche se nessuno li ascolta, e la gente apprezza le canzoni non per come sono, ma per la persona che c’è dietro». Tancredi, invece, rivendica la propria autenticità. «Amo raccontarmi con le mie regole, e non secondo quelle dettate da altri. Nel mercato musicale attuale, i brani sono tutti molto piatti, con le stesse parole e gli stessi arrangiamenti. Un cambiamento può esserci, ma deve partire dagli artisti». Lui non vede l’ora di dimostrare originalità nel nuovo album, che sta scrivendo a quattro mani con il produttore Giordano Colombo. «Per i brani ho fatto scelte pazze e imprevedibili e ho mescolato musica analogica e digitale, usando suoni e voci distorti», racconta. In attesa dell'uscita del disco, per gareggiare per la seconda volta a Sanremo Giovani (la prima è stata nel 2023) Tancredi ha scelto Standing Ovation perché è «un pezzo divertente e di critica che mi dà tanta sicurezza e mi permette di muovermi e di far ballare la gente». Se si aprissero le porte dell’Ariston e le voci dei Big, non gli dispiacerebbe «applaudire Joan Thiele, autrice di musica fighissima, e duettare con Brunori Sas, per fare cose pazze. E perché no, salire sul palco con Massimo Ranieri per il meme».